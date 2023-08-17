Зарема Мусаева возвращена в СИЗО после лечения в больнице

17 августа 2023, 19:12

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Зарема Мусаева на протяжении двух недель проходила лечение и обследование в грозненской больнице, по окончании которого возвращена в СИЗО, заявила Команда против пыток. Состояние после лечения значительно улучшилось, врачи назначили операцию, рассказала Мусаева в письме сыну.

Как писал "Кавказский узел", 4 июля Ахматовский районный суд Грозного приговорил Зарему Мусаеву к пяти годам и шести месяцам заключения, признав ее виновной по делу о нападении на полицейского. Адвокаты Заремы Мусаевой намерены обжаловать приговор, поскольку сочли его необоснованным. В июле защита заявила об ухудшении состояния Мусаевой - высокое давление и высокий уровень сахара в крови, регулярные кровотечения из носа - и потребовала провести полноценного обследование.

У Мусаевой за время содержания в СИЗО существенно ухудшилось состояние здоровья. Доза инсулина, которую применяет Мусаева, за время в СИЗО значительно выросла, кроме того, добавлены пероральные препараты, подчеркнул Савин 16 июня в суде. "Тем не менее, даже натощак ее показатели сахара в крови являются аномально высокими: 12-13 единиц, при норме 6. Ни один препарат, которые Мусаева принимает в СИЗО, не может довести до клинической нормы показатели уровня сахара в ее крови. В отсутствие правильного и адекватного лечения сначала Мусаева испытывала резкие боли в ступнях, а потом стала полностью терять чувствительность в этой части тела. Два пальца на левой ступне ноги потеряли нормальный цвет. Они стали синими, что свидетельствует об отмирании нервных окончаний и, возможно, тканей", - рассказал адвокат в суде. Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Зарема Мусаева прошла лечение и обследование в больнице, после чего ее вернули в СИЗО Грозного, сообщила сегодня Команда против пыток. Мусаевой удалось добиться, чтобы ее направили на стационарное лечение, с 31 июля по 14 августа она проходила плановое комплексное лечение в Республиканской клинической больнице им. Ш.Ш. Эпендиева, сообщил адвокат Александр Савин, который навестил Зарему в СИЗО-1 Грозного.

Сын Мусаевой Абубакар Янгулбаев сообщил сегодня, что получил письмо от матери, в котором она рассказала о лечении. "Меня 31 июля положили в больницу, где было полное обследование, вплоть до гастроскопии. Сделали лечение полностью, после чего стало намного лучше состояние здоровья, а то в последнее время было плохо. Вам не говорила, чтобы не переживали. Выписали только 14 августа. У меня ещё на три месяца выписано таблетированное лечение", - привел он в своем Telegram-канале выдержку из письма матери.

Мусаева также сообщила сыну, что у нее запланирована операция на коленях, а ортопед выписал стельки от плоскостопия, указано в сообщении.

Ранее Янгулбаев сообщил, что не получил ответа на четыре письма Зареме Мусаевой, он связал это с цензурой. Закон не предусматривает ограничений отправку и получение писем, однако если человек находится в штрафном изоляторе, он может быть лишен права на переписку, указал юрист Абусупьян Гайтаев.

Рассмотрение апелляционной жалобы по делу Мусаевой ожидается в сентябре, добавил Абубакар Янгулбаев.

До апелляции на приговор Зарема Мусаева и далее будет находиться в СИЗО. Колония, в которую женщина попадет, если приговор вступит в силу, проведет освидетельствование, чтобы подтвердить или опровергнуть поставленные ранее диагнозы, отметила Команда против пыток в своем Telegram-канале.

Чеченские силовики увезли Мусаеву силой 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. Суд в Грозном рассматривал ее дело с июня 2022 года. После задержания Мусаевой глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Рамзана Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслием в республике размещаются на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа собраны на тематической странице "Преследование активистов".

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