Сын Мусаевой заявил о препонах переписке с матерью

11 августа 2023, 21:50

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Зарема Мусаева не ответила на четыре письма, ее сын Абубакар Янгулбаев связывает это с цензурой. Закон не предусматривает ограничений отправку и получение писем, однако если человек находится в штрафном изоляторе, он может быть лишен права на переписку, указал юрист Абусупьян Гайтаев.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 июля Ахматовский районный суд Грозного приговорил Зарему Мусаеву к пяти годам и шести месяцам заключения, признав ее виновной по делу о нападении на полицейского. Мусаева рассказала, что надеется на Верховный суд России, от которого она ожидает положительного решения по жалобе на приговор суда в Грозном. Она добавила, что получает от различных людей письма с поддержкой, и что эти письма дают силы и надежду на лучшее.

Подробности дела Заремы Мусаевой приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Зарема Мусаева, вероятно, не может сейчас ни отправить, ни получить писем. Об этом заявил ее сын, юрист Абубакар Янгулбаев. "У меня уже на четвертое письмо нет ответа. Первое (на которое нет ответа) я отправил ещё в день приговора. И с тех пор нет ответа. Обычно она отвечает на каждое всем. И меня без ответов не оставила бы, конечно", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Письма матери он писал на разные темы. 'Было письмо про приговор, письмо про рефлексию происходящего. Поздравление с днем рождения и повтор письма с рефлексией и про день рождения ",- пояснил Янгулбаев. Он предполагает, что и от Мусаевой не принимают письма. "Могут и не передавать мои", - полагает Янгулбаев.

По его мнению, проблема не в языке, на котором написаны письма, а в усилении государственного давления. "Я часть писем писал на чеченском и на них я получал ответы. И у неё ответы частично тоже на чеченском. Во ФСИН ограничений по языку я не нашел. И в законе ограничений не может быть. Могут быть только проблемы с цензурой, больше времени займёт проверка", - считает Янгулбаев.

Законных оснований для лишения права переписки учреждениями ФСИН не существует, уверен адвокат Абусупьян Гайтаев. "Почтовая переписка не ограничена. При любом режиме содержания можно писать и получать письма без ограничений. В отличие от звонков или передач, посылок, число которых регламентируется", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам адвоката, исключения могут быть, если заключенный находится в штрафном изоляторе. "В этом случае на срок этого наказания ему не доставляют и не забирают у него корреспонденцию", - сказал Гайтаев.

Чеченские силовики увезли Мусаеву силой 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. Суд в Грозном рассматривал ее дело с июня 2022 года. После задержания Мусаевой глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

У супруги судьи Янгулбаева за время содержания в СИЗО существенно ухудшилось состояние здоровья. Доза инсулина, которую применяет Мусаева, за время в СИЗО значительно выросла, кроме того, добавлены пероральные препараты, рассказал 16 июля адвокат Александр Савин. "Даже натощак ее показатели сахара в крови являются аномально высокими: 12-13 единиц, при норме 6. Ни один препарат, которые Мусаева принимает в СИЗО, не может довести до клинической нормы показатели уровня сахара в ее крови", – пояснил он. 5 июня стало известно, что она утратила способность самостоятельно передвигаться, и что ее госпитализировали.

"Кавказский узел" также писал, что 4 июля, в день, когда суд в Грозном должен был вынести Мусаевой приговор, в Чечне подверглись нападению журналистка "Новой газеты" Елена Милашина и адвокат Мусаевой Александр Немов. Они были избиты вооруженными людьми в масках.

Рамзан Кадыров пообещал разобраться в нападении на Милашину и Немова. При этом министр печати Чечни Ахмед Дудаев заявил, что в нападении на них прослеживается "почерк западных спецслужб". 28 июля стало известно, что следствие расширило квалификацию дела о нападении на Милашину и Немова, добавив в том числе статью о воспрепятствовании профессиональной деятельности. Реакция властей, правозащитников и адвокатов на инцидент собрана в справке "Кавказского узла" "Нападение на Милашину и Немова в Чечне".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Рамзана Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслием в республике размещаются на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа собраны на тематической странице "Преследование активистов".

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