Зарема Мусаева надеется на Верховный суд

01 августа 2023, 11:23

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Осужденная по делу о нападении на силовика Зарема Мусаева рассказала, что надеется на Верховный суд России, от которого она ожидает положительного решения по жалобе на приговор суда в Грозном, сообщила "Новая газета" в статье "Зарема Мусаева: "Стоит прощать и не падать на их уровень зла".

Как сообщал "Кавказский узел", 4 июля Ахматовский районный суд Грозного приговорил Зарему Мусаеву к пяти годам и шести месяцам заключения, признав ее виновной по делу о нападении на полицейского.

Подробности дела Заремы Мусаевой приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Зарема Мусаева рассказала, что ожидает результатов рассмотрения Верховным судом России жалобы на приговор, который ранее вынес суд в Грозном. "Жду следующего суда и надеюсь на лучшее", – привела сегодня "Новая газета" слова Мусаевой в материале "Зарема Мусаева: "Стоит прощать и не падать на их уровень зла".

Супруга судьи Янгулбаева добавила, что ее поддерживают разные люди. Мусаева рассказала, что получает от различных людей письма с поддержкой, и что эти письма дают силы и надежду на лучшее. Также она отметила, что к ней на суд пришел один из знакомых, которому она была приятно удивлена.

Мусаева рассказала, что у нее нормальное самочувствие, и что считает, что людей, которые совершают беззаконие, нужно прощать и не падать на их уровень зла. "Мне очень помогает и успокаивает меня моя вера. Я считаю, что все по воле Всевышнего и ему лучше знать, где мне лучше", – сказала она.

Мусаева также поделилась, что в изоляторе ее успокаивают молитвы. "Еще принимаю успокоительные сборы, чай и таблетки – без них мне никак не обойтись с моими болезнями", – отметила она.

Напомним, ранее защита Мусаева заявила, что ей требуется полноценное обследование. В феврале она пожаловалась на ухудшение здоровья в изоляторе, 5 июня стало известно, что она утратила способность самостоятельно передвигаться, и что ее госпитализировали.

У супруги судья Янгулбаева за время содержания в СИЗО существенно ухудшилось состояние здоровья. Доза инсулина, которую применяет Мусаева, за время в СИЗО значительно выросла, кроме того, добавлены пероральные препараты, рассказал 16 июля адвокат Александр Савин. "Даже натощак ее показатели сахара в крови являются аномально высокими: 12-13 единиц, при норме 6. Ни один препарат, которые Мусаева принимает в СИЗО, не может довести до клинической нормы показатели уровня сахара в ее крови", – пояснил он.

Чеченские силовики увезли Мусаеву силой 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. Суд в Грозном рассматривал ее дело с июня 2022 года. После задержания Мусаевой глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

"Кавказский узел" также писал, что 4 июля, в день, когда суд в Грозном должен был вынести Мусаевой приговор, в Чечне подверглась нападению журналистка "Новой газеты" Елена Милашина и адвокат Мусаевой Александр Немов. Они были избиты вооруженными людьми в масках.

Рамзан Кадыров пообещал разобраться в нападении на Милашину и Немова. При этом министр печати Чечни Ахмед Дудаев заявил, что в нападении на них прослеживается "почерк западных спецслужб". 28 июля стало известно, что следствие расширило квалификацию дела о нападении на Милашину и Немова, добавив в том числе статью о воспрепятствование профессиональной деятельности. Реакция властей, правозащитников и адвокатов на инцидент собрана в справке "Кавказского узла" "Нападение на Милашину и Немова в Чечне".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Рамзана Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслием в республике размещаются на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа собраны на тематической странице "Преследование активистов".

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