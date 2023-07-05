Елена Милашина и Александр Немов. Коллаж "Кавказского узла". Фото: Скриншот видео Осторожно: Собчак / YouTube, Александр Немов / Instagram принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

05 июля 2023, 22:43

Нападение на Милашину и Немова в Чечне

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Утром 4 июля 2023 года в Чечне вооруженные люди напали на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину, когда те ехали из аэропорта в Грозный. Нападавшие жестоко избили Милашину и Немова, обоим потребовалась госпитализация. Реакция властей, правозащитников и адвокатов на инцидент собрана в справке “Кавказского узла”.

Обстоятельства нападения

Утром 4 июля 2023 года в Чечне журналистка "Новой газеты" Елена Милашина и адвокат Заремы Мусаевой Александр Немов были жестоко избиты вооруженными людьми в масках. Они ехали в Грозный, где должно было состояться оглашение приговора по делу Заремы Мусаевой. У Милашиной травмированы пальцы рук, диагностирована черепно-мозговая травма. Нападавшие лезвием искромсали ей волосы и облили лицо зеленкой. Немов получил множественные ушибы и ранение в ногу острым предметом. Милашина и Немов были доставлены в республиканскую больницу скорой медицинской помощи Грозного. 

Нападение на Елену Милашину и  Александра Немова стало новым случаем в череде нападений на журналистов и угроз представителей чеченских властей в адрес сотрудников СМИ.

“Лену и Александра заметили проезжавшие мимо водители. И, вероятно, вызвали скорую”, - сообщил глава Команды против пыток Сергей Бабинец 1. Елена Милашина в больнице несколько раз теряла сознание, рассказал Бабинец, который был в Грозном и поехал в больницу после нападения.

По словам Александра Немова, машине, в которой ехали он и Милашина, по дороге из аэропорта в Грозный преградили путь три автомобиля. Вооруженные люди жестоко избили адвоката и журналистку ногами, в том числе по лицу. Они угрожали их застрелить, приставляли пистолет к голове, передела в своем Telegram-канале "Команда против пыток" рассказ Александра Немова 2.

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов связался с омбудсменом Татьяной Москальковой. Москалькова заверила, что Милашиной и Немову будет обеспечена безопасность. Также она отправила в больницу регионального уполномоченного Мансура Солтаева для обеспечения сопровождения санитарной машины, на которой Милашину и Немова вывезли в Беслан 3.

Елена Милашина, Александр Немов, Дмитрий Муратов и Алексей Венедиктов* в салоне санитарного борта. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»Вечером 4 июля 2023 года за Еленой Милашиной и Александром Немовым прибыл самолет,  который доставил их в больницу в Москве.

Зарема Мусаева, на оглашение приговора которой ехали Милашина и Немов, в суде передала записку со словами благодарности и поддержки Александру Немову и Елене Милашиной 4 Подробности о деле Заремы Мусаевой собраны в справке “Кавказского узла”.

Реакция правозащитников и журналистов

Привлечь к ответственности виновных в избиении Елены Милашиной и Александра Немова потребовали 4 июля 2023 года тринадцать российских и международных правозащитных организаций. Обращение подписали Кризисная группа СК SOS*, Amnesty International, Комитет "Гражданское содействие"*, "Команда против пыток", Норвежский Хельсинкский комитет, Кризисный центр "Марем", Центр защиты прав человека "Мемориал", Центр анализа и предотвращения конфликтов (CAPC), Front Line Defenders, Human Rights Watch, Международная федерация за права человека (FIDH), International Protection Center, Центр защиты прав СМИ* 5.

Правозащитники призвали российские власти провести оперативное, беспристрастное и эффективное расследование. В обращении они констатировали, что власти Чечни репрессируют правозащитников и журналистов, мешают освещать ситуацию в регионе и помогать пострадавшим. Случаи нападения на правозащитников и журналистов остаются безнаказанными, а власти Чечни только поощряют преследования. Глава республики Рамзан Кадыров называл правозащитников "предателями" и "террористами" и угрожал уничтожить 6.

Центр защиты прав человека "Мемориал" выпустил 4 июля 2023 года заявление, в котором напомнил, что ранее правозащитники требовали расследовать угрозы Кадырова журналистам и правозащитникам, но Следком и суд не усмотрели в угрозах Кадырова "ничего предосудительного или хотя бы достойного проверки". "В очередной раз на федеральном уровне была подтверждена полная безнаказанность властей Чеченской Республики за все, что творится — как на подконтрольной им территории, так и в "зоне их ответственности" за пределами Чечни. Нет сомнений в том, что нападение на Милашину и Немова было совершено агентами властей, чтобы исключить их присутствие на суде над Заремой Мусаевой, и, шире, запугать журналистское, адвокатское и правозащитное сообщества", говорится в заявлении правозащитников 7.

Союз журналистов Москвы (СЖМ) высказал возмущение нападением на Елену Милашину и Александра Немова в Чечне и попросил правоохранительные органы республики расследовать это преступление и наказать виновных.

"Секретариат СЖМ просит компетентные органы Чечни разобраться в произошедшем инциденте и наказать виновных в соответствии с российским законодательством", - говорится в заявлении СЖМ 8.

Союз журналистов России (СЖР) изучает ситуацию с нападением на корреспондента "Новой газеты" Елену Милашину, за помощью в союз никто не обращался, но атаки на журналистов неприемлемы в любом случае, заявил "РИА Новости" глава СЖР Владимир Соловьев. "Изучаем ситуацию, за помощью к нам никто не обращался", — сказал он 9.

Реакция адвокатского сообщества

Совет Федеральной палаты адвокатов России назвал нападение на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину не только уголовно наказуемым деянием, но и актом устрашения и намеренного попрания конституционных основ правосудия в целом. Совет ФПА РФ не только призывает предпринять все необходимые меры для надлежащего расследования совершенного преступления, но и вновь настаивает на необходимости законодательного закрепления уголовной ответственности за воспрепятствование профессиональной деятельности адвоката", - указано в Telegram-канале палаты адвокатов 10.

5 июля 2023 года Совет ФАП провел экстренное заседание и выступил с заявлением из-за  отсутствия информации о возбуждении уголовного дела и о ходе его расследования на официальных сайтах Следкома России и Чечни. “Совет считает необходимым поручить президенту ФПА РФ повторно обратиться с запросом к председателю СК РФ о предоставлении официальной информации о возбуждении уголовного дела и об информировании о ходе его расследования”, - говорится в заявлении 11.

В Адвокатской палате Чеченской Республики 4 июля 2023 года заявили, что каждый адвокат Чечни готов оказать помощь коллеге Александру Немову. "Мы потрясены происходящим и считаем это недопустимым. Каждый чеченский адвокат готов представлять интересы пострадавшего коллеги в уголовном деле, которое без сомнения будет возбуждено", - заявил представитель адвокатской палаты Чечни 12.

Реакция федеральных властей и омбудсмена

Владимиру Путину доложено о нападении на Милашину и Немова, сообщил 4 июля 2023 года его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Оценку должны давать правоохранители, но, безусловно, речь идет об очень серьезном нападении, которое требует достаточно энергичных мер", – процитировал Пескова"Интерфакс" 13.

5 июля 2023 года Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему в связи с нападением не возбуждено уголовное дело, посоветовал подождать. "Давайте просто дождемся. Вся реакция была озвучена, и все действия сейчас предпринимаются", - привел его слова “Коммерсант” 14.

Андрей Клишас, глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству, в 10.54 мск 4 июля 2023 года в своем Telegram-канале призвал правоохранительные органы «жестко отреагировать» на нападение в Чечне 15.

Александр Хинштейн, глава комитета по информполитике Госдумы, заявил, что «нападения на журналистов (безотносительно их позиции) преступны и недопустимы». «Мы также направим обращение в Генпрокуратуру и СКР о взятии этого расследования на особый контроль!» — добавил Хинштейн 16.

Евгений Ревенко, замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме, сообщил, что рассчитывает на то, что следком и генпрокуратура возьмут на контроль нападение в Чечне. По его словам, насилие в отношении журналистов вне зависимости от их взглядов недопустимо. “И здесь я солидарен и с коллегами из комитета по информполитике Госдумы, Союза журналистов России и СПЧ…” 17.

Минцифры выразило готовность оказать всю необходимую поддержку - правовую, информационную, финансовую - Елене Милашиной и Александру Немову, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства 18.Любые незаконные действия, угрожающие жизни и здоровью граждан России должны быть пресечены, а виновные найдены и наказаны, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она сообщила, что, помимо обращения к руководителю Следственного управления по Чеченской Республике СК РФ, также направила телеграммы в адрес министра внутренних дел Чечни с просьбой "провести проверку по данному факту на предмет возбуждения уголовного дела и установления виновных", а также прокурору республики – "взять ситуацию на контроль" 19.

Реакция Кадырова и чиновников Чечни

К Елене Милашиной и Александру Немову пришел уполномоченный по правам человека Чечни Мансур Солтаев. Фото: t.me/babinetssergey/850

Рамзан Кадыров кратко прокомментировал вечером 4 июля 2023 года нападение на Елену Милашину и Александра Немова в Чечне. "Разберёмся. Дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших. Органы приступили к работе сразу же после сообщения о происшедшем", - написал он в своем телеграм-канале, не упоминая имен пострадавших 20.

Мансур Солтаев, омбудсмен Чечни, посетивший Милашину в больнице в Грозном, назвал н своем Telegram-канале нападение на журналистку и адвоката "грязной провокацией",  21.

Министр печати Чечни Ахмед Дудаев озвучил версию о причастности западных спецслужб к нападению на журналистку и адвоката. Он назвал инцидент "неприемлемым". "Нельзя исключать, что авторы сценария нападения преследовали цель очередной дискредитации нашей страны перед предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе. Характерный почерк западных спецслужб здесь прослеживается четко", - заявил Дудаев в своем Telegram-канале.

При этом он обвинил Милашину в том, что та "на протяжении многих лет оскорбляла десятки тысяч наших бойцов". Дудаев также заявил о "многочисленных оскорблениях всего чеченского народа", которые, по его мнению, совершила Милашина, "пытаясь поставить клеймо позора и утверждая, что  в Чечне "преследуются несуществующие члены ЛГБТ-масс" 22.

Расследование нападения

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил 4 июля 2023 года руководителю следственного управления Следкома России по Чечне Виталию Волкову провести проверку и представить доклад по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в городе Грозном, сообщила в 16.00 пресс-служба Следкома России в своем telegram-канале 23.

О том, что проводится проверка "по факту нападения в Ахматовском районе г. Грозного на Елену Милашину и Александра Немова" сообщается на официальном интернет-сайте республиканской полиции. Прокуратура Чечни сообщила, что "прокурор Чеченской Республики Арсан Адаев взял под личный контроль проведение процессуальной проверки", говорится в сообщении, опублиованном в 19.00 4 июля 2023 года в Telegram-канале ведомства 24.

*внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.

Примечания

  1. https://t.me/babinetssergey/849
  2. https://t.me/no_torture/2713
  3. https://t.me/no_torture/2705
  4. https://t.me/babinetssergey/854
  5. https://t.me/sksosorg/551
  6. Журналистка и правозащитный адвокат жестоко избиты в Чечне: причастные к нападению должны понести ответственность // mmdc.ru*,04.07.2023
  7. Жестокое нападение в Грозном — ответственность не только Кадырова, но и Путина // memorialcenter.org, 04.07.2023
  8. Союз журналистов Москвы просит компетентные органы Чечни наказать напавших на журналистку Милашину и адвоката Немова // Интерфакс, 04.07.2023
  9. СЖР прокомментировал нападение на журналистку Милашину в Чечне // РИА Новости, 04.07.2023
  10. Совет ФПА настаивает на принятии всех необходимых мер для расследования нападения на Александра Немова // Адвокатская газета, 04.07.2023
  11. https://fparf.ru/news/fpa/sovet-fpa-rf-provel-ekstrennoe-zasedanie/
  12. «Мы потрясены происходящим и считаем это недопустимым» // fparf.ru, 04.07.2023
  13. https://t.me/interfaxonline/33772.https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/390271
  14. Песков о возбуждении дела после нападения на Милашину и Немова: давайте просто дождемся // Коммерсант, 05.07.2023
  15. https://t.me/andreyklishas/2450
  16. Клишас: нападение на Милашину и Немова требует жесткой реакции // Коммерсант, 04.07.2023
  17. https://t.me/revenkoev/2986
  18. https://t.me/mintsifry/1900
  19. https://t.me/ombudsmanrf/2732?single
  20. https://t.me/RKadyrov_95/3743
  21. https://t.me/chechombudsman/2047
  22. https://t.me/akhmeddudaev/1965
  23. https://t.me/sledcom_press/7473
  24. https://t.me/chechproc/4193

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