Следкому потребовалось два дня для возбуждения дела о нападении на Милашину и Немова

05 июля 2023, 23:42

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Нападение на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину расследуется по статьям о причинении вреда здоровью средней и легкой тяжести, сообщил Следком России на вторые сутки после нападения. У Милашиной - черепно-мозговая травма, многочисленные ушибы и переломы 14 костей, проинформировала "Новая газета" по итогам обследования журналистки в московской клинике.

Как писал "Кавказский узел", 4 июля в Чечне подверглись нападению журналистка "Новой газеты" Елена Милашина и адвокат Заремы Мусаевой Александр Немов. Они были избиты вооруженными людьми в масках, когда ехали из аэропорта в Грозный, где должно было состояться оглашение приговора по делу Заремы Мусаевой. Милашина рассказала, что нападавших было не менее 10 человек, они требовали разблокировать телефон и угрожали отрезать пальцы. Немов и Милашина были отправлены на лечение в Москву, коллеги Немова рассказали, что адвокат не может ходить. Опрошенные "Кавказским узлом" юристы отметили, что чеченские следователи не торопятся возбуждать дело о нападении, хотя его расследование не гарантирует того, что виновные будут названы.

Глава Чечни Рамзан Кадыров спустя полдня после нападения пообещал "разобраться", омбудсмен Чечни Мансур Солтаев назвал нападение провокацией, а глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев указал, что в нападении прослеживается "почерк западных спецслужб". Реакция властей, правозащитников и адвокатов на инцидент собрана в справке "Кавказского узла" "Нападение на Милашину и Немова в Чечне".

Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике Виталий Волков доложил председателю Следкома России о возбуждении уголовного дела в связи с нападением на Милашину и Немова. Он отметил, что дело расследуется по статьям об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (часть 2 статьи 112 УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы) и легкого вреда здоровью (часть 2 статьи 115 УК РФ, предусматривает до двух лет лишения свободы).

"Следственной группой проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к данному преступлению, и всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении в Telegram-канале Следкома России.

Елена Милашина прошла обследование после нападения в Чечне, сообщила сегодня "Новая газета". "Диагнозы: закрытая черепно-мозговой травма, множественные переломы костей кистей рук (до 14), множественные ушибы мягких тканей. Сознание ясное, состояние стабильное", - говорится на сайте издания.

"Новая" также опубликовала две фотографии Милашиной со следами избиения. Гематомы видны на голове, в частности, на затылочной части головы, вся спина журналистки в синяках.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Рамзана Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслием в республике размещаются на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа собраны на тематической странице "Преследование активистов".

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