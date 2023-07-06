ОБСЕ осудила нападение на Милашину и Немова

06 июля 2023, 09:01

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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе осудила нападение в Чечне на журналиста "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова, и призвала найти и наказать виновных.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 июля в Чечне вооруженная группа людей совершила нападение на журналиста "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые прибыли в республику на судебный процесс по делу Заремы Мусаевой.

Позже суд приговорил Зарему Мусаеву к пяти годам и шести месяцам заключения. Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) осудило нападение в Чечне на Елену Милашину и Александра Немова.

"БДИПЧ осуждает ужасное нападение на Елену Милашину и Александра Немова, которые работали над защитой прав человека. Мы присоединяемся к призыву обеспечить привлечение к ответственности всех виновных и призываем защитить их важную работу в области защиты прав человека", – привел сегодня ТАСС сообщение организации.

Напомним, по словам Елены Милашиной, неизвестные на автомобиле создали помехи машине таксиста, в которой она ехала с Немовым, а затем прижали такси к обочине и вынудили его водителя остановиться. Затем они ставили Милашину и Немова на колени и приставляли к их головам оружие. Врачи позже заявили, что Милашина получила до 14 переломов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров спустя полдня после нападения пообещал "разобраться", омбудсмен Чечни Мансур Солтаев назвал нападение провокацией, а глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев указал, что в нападении прослеживается "почерк западных спецслужб". Реакция властей, правозащитников и адвокатов на инцидент собрана в справке "Кавказского узла" "Нападение на Милашину и Немова в Чечне".

"Кавказский узел" также писал, что Елена Милашина ранее уже подвергалась нападениям в Чечне. В частности 6 февраля 2020 года в Грозном на нее и краснодарского адвоката Марину Дубровину напала группа мужчин и женщин. Нападение на Милашину и Дубровину связано с их работой, предположили тогда правозащитники.

Елена Милашина считает, что ее и Дубровину избили в связи с посещением суда над Исламом Нухановым, который снял видео о роскошной жизни чеченских чиновников. 27-летнего Нуханова после пыток обвинили в хранении патронов.

Подробнее о случаях нападений на журналистов и правозащитников в Чечне, а также об угрозах в адрес Елены Милашиной можно прочитать в докладе правозащитной организации Human Rights Watch "Как по минному полю: чеченские власти против несогласных", опубликованном на "Кавказском узле".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Рамзана Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслием в республике размещаются на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа собраны на тематической странице "Преследование активистов".

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