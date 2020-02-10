Правозащитники назвали нападение на Милашину и Дубровину частью общей кампании

10 февраля 2020, 04:29

Нападение на Елену Милашину и Марину Дубровину связано с их работой, отметил правозащитник Олег Козловский, чье похищение в Магасе расследуется больше года. Агрессия по отношению к журналистам и правозащитникам является частью общей кампании по их выдавливанию из Чечни, считает руководитель северо-кавказского отделения "Комитета против пыток" Дмитрий Пискунов.

Как писал "Кавказский узел", поздно вечером 6 февраля обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина и краснодарский адвокат Марина Дубровина подверглись нападению в лобби гостиницы "Континент" в Грозном. Нападавшие - группа мужчин и женщин - избили их руками и ногами. Врачи диагностировали у Милашиной ушибы мягких тканей и лобной доли головы, ушибы и царапины на плечах и шее. Врач, осматривавший Дубровину, сделал это "на расстоянии", заявив, что "все в порядке". Полиция рапортовала о начале проверки по заявлению Милашиной. Пользователи Instagram раскритиковали избиение Милашиной и Дубровиной.

Елена Милашина считает, что ее и Дубровину избили в связи с посещением суда над Исламом Нухановым, который снял видео о роскошной жизни чеченских чиновников. 27-летнего Нуханова после пыток обвинили в хранении патронов. Жена Ислама Нуханова добилась проверки ее заявления о неправомерном задержании и лишении свободы мужа. Она также жаловалась на угрозы в соцсетях.

Милашина заявила о "развращении чеченцев"

Елена Милашина опубликовала 8 февраля прокомментировала на своей странице в соцсети Facebook нападение в Чечне, отметив, что "на самом деле все могло быть хуже". Она считает, что проблема связана даже не с руководством республики, а "проблема, конечно, в Москве и в целом в России, в нас". При этом она отметила, что скоро вместе с Дубровиной они вернутся в Чечню.

"Мы - участники (активные и пассивные) беспощадного эксперимента на живых людях. И эксперимент этот не имеет ничего общего с целью стабильности и мира на Кавказе. Это разрушение и развращение чеченцев и их национального стержня в принципе не может окончиться даже худым миром. Их и нас в ближайшем уже будущем ждут страшные времена, потому что такими темпами человечности не останется ни у них, ни у нас. Мы - я и мои коллеги, все уже битые и не раз - пытаемся сохранить мостик между Россией и Чечней. Этот мостик уже скрепили наши мертвые друзья и это - сильные скрепы. Может быть, самые сильные. Но мы должны продолжать строить дальше. Вот зачем я туда езжу и буду ездить. Кто-то должен это делать, чтобы пережить мракобесие и сохранить хоть что-то человеческое. В них и в нас", - написала она.

Козловский: нападение на Милашину и Дубровину связано с их работой

По мнению сотрудника международной правозащитной группы Amnesty International Олега Козловского, недавнее нападение в Чечне на обозревателя "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину непосредственно связано с их работой.

"Как и в моем и в других подобных случаях, бросается в глаза наглость и уверенность - небезосновательная - преступников в своей полной безнаказанности. У меня, кстати, тоже сотрудники отеля "ничего не видели", а видеозаписи оказались стерты", - сказал он 9 февраля корреспонденту "Кавказского узла".

Что касается раскрываемости нападений на правозащитников и журналистов на Кавказе, то, по мнению Козловского, "она близка к нулю".

"Практически ни одно знаковое дело о нападениях, поджогах, похищениях и убийствах правозащитников не только не раскрыто, но даже не продвинулось. В регионе, наводненном силовиками, это говорит об отсутствии политической воли", - считает Козловский.

И Дубровина, и Милашина не раз получали угрозы во время работы в Чечне. Нападение на них в Грозном организовано с ведома местных властей, уверены друзья и коллеги пострадавших.

При этом он отметил, что "ответственность, в конечном итоге, ложится на федеральные власти", в ведении которых находятся силовики.

По мнению Козловского, практика запугивания журналистов и правозащитников существует не только на Северном Кавказе, "а много где в нашей стране". "Думаю, на Кавказе все осложняется наследием вооружённых конфликтов и "антитеррористической" повесткой, на которую можно много чего списать", - резюмировал он.

Козловский посетовал на медленное расследование дела о его похищении

По словам Козловского, прошло больше года с тех пор, как он был похищен в Магасе.

15 октября 2018 года Amnesty International сообщила о похищении и избиении своего сотрудника Олега Козловского, который прибыл в Магас для наблюдения за акцией протеста противников передела границы с Чечней. По данным организации, похитители назвались сотрудниками органов безопасности и подвергли Козловского инсценировке казни, пытаясь заставить его стать информатором. Сам Козловский рассказал, что похитители угрожали убить его жену и детей. Следком возбудил уголовное дело по факту похищения Козловского 3 декабря 2018 года.

Несмотря на обращение в Следком через три дня после похищения, дело было возбуждено только через два месяца, однако с тех пор никакие результаты расследования официально не озвучены, сообщил правозащитник.

"Следователи заверяют меня в намерении раскрыть это дело и привлечь виновных к ответственности. Следственные действия продолжаются, но я пока не могу ознакомиться с материалами дела и оценить эффективность расследования", – сообщил он.

Массовые акции протеста в Ингушетии - результат договора Юнус-Бека Евкурова с Рамзаном Кадыровым по вопросу установления границы между республиками. Жители Ингушетии обвинили главу в передаче части ингушских земель Чечне. "Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

"К сожалению, на Северном Кавказе подобные дела раскрываются крайне редко. Например, до сих пор не найдены люди, напавшие на микроавтобус с правозащитниками и журналистами в Ингушетии в 2016 году, поджегшие офис "Комитета против пыток" в Грозном в 2014 году, убившие Наталью Эстемирову в 2009 году. Так что особых иллюзий по поводу перспектив быстрого раскрытия преступления у меня не было. Уход прежнего главы Ингушетии [Юнус-Бека] Евкурова немного добавил оптимизма, но результата пока нет", – констатировал правозащитник.

Сотрудницу грозненского офиса "Мемориала" Наталью Эстемирову похитили и убили в 2009 году. По информации Эстемировой о нарушениях прав человека в Чечне правозащитники делали запросы в официальные инстанции, составляли списки пропавших без вести, сообщается в подготовленной "Кавказским узлом" биографии Натальи Эстемировой. О расследовании и основных версиях убийства правозащитницы подробно говорится в справке "Кавказского узла" "Убийство Натальи Эстемировой".

"Мы находимся в контакте со следователем. По моей информации, подвижки есть, но пока раскрывать их не могу", – сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель северо-кавказского отделения "Комитета против пыток" Дмитрий Пискунов, который представляет интересы Козловского.

Представители следствия от комментариев по делу о похищении Козловского воздержались. "Следствие идет. Подробности пока не могу сообщить", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ следственного управления Следственного комитета по Республике Ингушетия Зураб Героев.

Пискунов: правозащитников пытаются выдавить из Чечни

Дмитрий Пискунов считает, что нападения на Милашину и Дубровину стоят "в одном ряду с задержаниями и нападениями на сотрудников "Мемориала", на сотрудников "Комитета против пыток".

"Это всё часть общей кампании, которая началась очень давно, по выдавливанию правозащитников из региона. Я думаю, что это нападение связано именно с профессиональной деятельностью Елены Милашиной и Марины Дубровиной", - отметил он.

По его мнению, правоохранительные органы "будут прикладывать все усилия для того, чтобы подозреваемые не были установлены и никто не был привлечен к ответственности".

По словам Пискунова, дела с раскрываемостью подобных нападений "обстоят плохо, ни одно из нападений не было раскрыто".

"И никакой тенденции, никаких признаков того, что подобные дела будут раскрываться, нет. Потому что они не являются какими-то сверхсложными, они происходят в публичных местах, нападавших при желании можно достаточно легко установить. Если взять, например, для сравнения дело об убийстве бывшего руководителя ингушского ЦПЭ Эльджаркиева, там буквально за неделю-две появилось множество подозреваемых с именами и фамилиями. А по этим делам годами ничего не происходит", - рассказал он.

2 ноября 2019 года в Москве были застрелены начальник ингушского ЦПЭ Ибрагим Эльджаркиев и его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев. По делу об убийстве были арестованы 12 подозреваемых. Всего в причастности к убийству заподозрены 30 человек, сообщили источники. Следком пришел к выводу, что мотивом убийства стала профессиональная деятельность Эльджаркиева. 22 января суд оставил под стражей троих обвиняемых по делу об убийстве.

По словам Пискунова, недавно было получено "уведомление о том, что расследование уголовного дела о нападении на журналистов [в марте 2016 года] продлено еще на три месяца".

"Таким образом, скоро уже четыре года, будет 48 месяцев как раз, как оно длится, и даже подозреваемых в нем нет", - посетовал он.

9 марта 2016 года в Ингушетии недалеко от административной границы с Чечней группой неизвестных были избиты восемь правозащитников и журналистов, а также водитель микроавтобуса Сводной мобильной группы "Комитета по предотвращению пыток", которые направлялись в Грозный. В результате инцидента были госпитализированы четыре человека. По словам одного из потерпевших, нападавшие приехали на машинах с чеченскими номерами и по-русски говорили с акцентом.

Пискунов считает, что расследовать нападения "мешает отсутствие воли на их расследование".

"Возможно, следователи, которые работают непосредственно на земле и фактически расследуют такие дела, были бы и не против, но, скорее всего, у них есть установка от вышестоящего руководства такие дела "марафетить", не давать им ходу, не находить подозреваемых и прочее. Когда есть желание, когда есть добро от руководства на расследование, расследование всегда идет быстро и эффективно, включаются все необходимые средства и инструменты, как в деле того же Эльджаркиева", - считает он.

При этом он отметил, что подобная практика существует не только на Северном Кавказе.

"Эта практика везде существует. Потому что журналисты и правозащитники занимаются тем, что раскрывают какие-то проблемные аспекты - коррупцию, должностные преступления. У тех, кто совершает такие должностные, коррупционные преступления, возникает естественное желание своих врагов искоренить, и они используют те методы, которые у них есть. В 2000-е это были убийства, в текущее десятилетие - как-то больше уголовные дела, например, с подбросами наркотиков. Плюс использование нападений со стороны близких к власти групп, а-ля казаки и тому подобное, то есть санкционированные государством нападения", - заявил Пискунов.

Он сравнил нападение на Милашину и Дубровину с нападением в 2014 году на правозащитника Игоря Каляпина.

Нападение на Игоря Каляпина было совершено 16 марта 2016 года около гостиницы "Грозный Сити", откуда он был выселен. По словам очевидца, на Каляпина напали около 15 человек, которые сбили правозащитника с ног, метнули в него около 20 яиц, затем обсыпали мукой и облили зеленкой.

"Каляпин там находился в момент достаточно острый, бурлящий, сразу после поджога автобуса. И тут более-менее понятно, почему на него нападали. Потому что его визит воспринимали как некий "плевок в лицо режиму" - вот, мол, смотрите, как я могу все равно взять и приехать, потому что у нас одна страна, и меня никто не должен трогать. Но тем не менее на него напали. А с Милашиной я не очень понимаю, почему на нее напали именно сейчас. Никаких информационных взрывов вроде бы в республике не происходило в последнее время. Почему они выбрали именно эту дату - не ясно", - отметил он.

При этом, по мнению Пискунова, "скорее всего, нападения на Каляпина и на Милашину происходили по одному сценарию".

"Единственное отличие - что на Каляпина нападали молодые ребята, а на Милашину и Дубровину - взрослые женщины. Достаточно нетипично, что на женщин решили напасть. В целом на Кавказе такое поведение не поощряется. А случай с Козловским - это другое. На Каляпина и Милашину нападали гражданские, и это происходило довольно открыто, а с Козловским были люди, которые представились ему сотрудниками правоохранительных органов, и они действовали максимально скрыто. Там прям похищение было. А тут просто быстрое нападение - подскочили, наваляли тумаков и убежали", - считает он.