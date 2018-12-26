"Комитет против пыток" добился расследования похищения Козловского в Ингушетии

26 декабря 2018, 15:04

Следком уведомил о возбуждении 3 декабря уголовного дела по факту похищения в Ингушетии члена международной правозащитной организации Amnesty International Олега Козловского, сообщил сегодня "Комитет против пыток".

Как информировал "Кавказский узел", 15 октября Amnesty International сообщила о похищении и избиении своего сотрудника Олега Козловского, который прибыл в Магас для наблюдения за акцией протеста противников передела границы с Чечней. По данным организации, похитители назвались сотрудниками органов безопасности и подвергли Козловского инсценировке казни, пытаясь заставить его стать информатором. Сам Козловский рассказал, что похитители угрожали убить его жену и детей.

В свою очередь 15 октября МВД Ингушетии заявило, что пока не нашло подтверждений информации о похищении и избиении сотрудника Amnesty International Олега Козловского, а глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назвал это сообщение провокацией. Однако опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники Денис Кривошеев и Игорь Каляпин полагают, что похитители Козловского действовали открыто и при попустительстве властей.

"Олег Козловский обратился в больницу за медицинской помощью 9 октября. Врачи зафиксировали у него перелом ребра. В тот же день через интернет-приемную он обратился в Следственный комитет с заявлением, в котором подробно описал случившееся", - напомнил сегодня "Комитет против пыток".

По данным правозащитников, спустя три недели после своего обращения, 30 октября, Олег Козловский получил лишь письмо о том, что его заявление было передано для рассмотрения руководителю Следственного управления СК РФ по Республике Ингушетия.

"22 октября юристы Комитета против пыток продублировали сообщение о преступлении в отношении Козловского, передав его в руки сотрудникам Главного следственного управления СК РФ по Северокавказскому федеральному округу (...) Сегодня следователь уведомил, (...) что 3 декабря 2018 года было возбуждено уголовное дело по признакам совершения особо тяжкого преступления, предусмотренного п.п. «а», «в», и «г» ч.2 ст.126 УК РФ (Похищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и с применением оружия, или предметов, используемых в качестве оружия)", - говорится в сообщении от 26 декабря, размещенном на сайте "Комитета против пыток".

Юрист "Комитета против пыток" Дмитрий Пискунов, представляющий интересы Олега Козловского, заявил, что удовлетворен тем, что дело возбуждено. "Удручает тот факт, что это было сделано спустя два месяца после произошедшего, и то, что об этом и мы, и Олег Козловский узнали только сейчас. Надеемся, что созданная следственная группа для расследования этого преступления, относящегося к категории особо тяжких, сделает все зависящее для его раскрытия", - приводятся в релизе слова Дмитрия Пискунова.

Сам Олег Козловский также выразил надежду на то, что дело будет раскрыто. "Хорошая новость: СУ СК по Ингушетии, наконец, возбудило уголовное дело по моему похищению в Магасе по ч.2 ст.126 УК РФ. Есть надежда, что преступников найдут", - написал сегодня в своем аккаунте в twitter Олег Козловский.

По данным на 14.45 мск 26 декабря, на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Ингушетии нет информации о расследовании похищения Козловского.

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