Коллеги Милашиной и Дубровиной возмущены нападением на них в Грозном

07 февраля 2020, 06:19

Адвокат Марина Дубровина и журналист Елена Милашина не раз получали угрозы во время работы в Чечне. Нападение на них в Грозном организовано с ведома местных властей, уверены друзья и коллеги пострадавших.

Как писал "Кавказский узел", поздно вечером 6 февраля обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина и адвокат Марина Дубровина подверглись нападению у гостиницы "Континент" в Грозном. Нападавшие - группа мужчин и женщин - избили их руками и ногами.

Милашина и Дубровина приехали в Грозный, чтобы присутствовать на судебном заседании по делу Ислама Нуханова, который попытался обнародовать информацию о роскошной жизни чеченских чиновников. После пыток 27-летнего Нуханова обвинили в хранении патронов.

Нападение на Милашину и Дубровину произошло за пределами отеля, утверждает сотрудник грозненской гостиницы «Континент». Кем были нападавшие, сотрудник отеля, по его словам, не знает.

«Две женщины [Милашина и Дубровина] подходили и говорили, что была передряга. С кем был конфликт, непонятно. Их [нападавших] было несколько человек. Была вызвана полиция. Женщины, уходя, сказали, что едут в травмпункт. Они ушли на своих ногах, сами вызвали такси. Ничего такого, чтобы он не могли сами идти», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник гостиницы.

Источник корреспондента «Кавказского узла» связал нападение на Дубровину с судебными заседаниями, в которых она планировала участвовать 7 февраля.

Милашина обнародовала подробности нападения

Елена Милашина опубликовала на своей странице в Facebook свое фото после нападения - на лбу журналистки виден след от ушиба. Позднее она опубликовала фотографии своих объяснений для полиции.

Из объяснительной Милашиной следует, что нападение произошло в лобби отеля, возле лифта. Журналистка полагает, что нападавшие следили за обновлениями ее страницы в Facebook и по одному из постов поняли, что она находится в Грозном.

"Я заметила, что в лобби находится большое количество людей, мужчин и женщин, более 15 человек. У одного мужчины я увидела в руках видеокамеру. Несколько человек подошли к нам, когда мы стояли у лифта, окружили и начали толкать. Одна из женщин сказала, что мы приехали сюда защищать ваххабитов. [...] Вторая женщина [...] с силой ударила меня по лицу. Вслед за ней нас с Мариной Дубровиной стали избивать всей толпой, схватили за шею и голову, повалили на пол, били головой о мраморный пол с большой силой", - говорится в объяснительной, которую опубликовала Милашина.

По словам Милашиной, консьерж отеля никак не реагировал на нападение, которое длилось порядка 15 минут, а впоследствии утверждал, то ничего не видел и не слышал. Журналистка отмечает, что на нее и Дубровину нападали в основном женщины, а руководила ими группа мужчин. По команде одного из мужчин вся группа организованно покинула здание гостиницы.

Милашина также сообщила, что врач-нейрохирург городской больницы поставил диагноз Марине Дубровиной "на расстоянии". «Я вас на расстоянии осмотрел, все у вас в порядке, все заживет, всего хорошего», - процитировала журналистка слова врача.

Журналисты и правозащитники вспомнили об угрозах Дубровиной

Марина Дубровина неоднократно сталкивалась с угрозами в ходе своих поездок в Чечню на судебные процессы. Коллеги и друзья Дубровиной отреагировали на информацию о нападении на адвоката постами на ее странице.

"Четыре года назад, когда кадыровцы напали на наш микроавтобус в Ингушетии, адвокат Марина Дубрована была первым человеком, кому я позвонил и сказал об этом — лежа на полу машины с разбитыми стеклами, пока меня били палками сначала в нем, а потом в придорожной канаве. Рядом со мной точно так же били нескольких девушек", - написал журналист Егор Сковорода.

9 марта 2016 года в Ингушетии, недалеко от административной границы Чечни, было совершено нападение на микроавтобус Сводной мобильной группы "Комитета по предотвращению пыток" (КПП). Восемь журналистов и правозащитников, а также водитель автобуса, направлявшиеся в Грозный, были избиты, четверо из них попали в больницу. В течение двух лет после нападения следствие отказывалось информировать потерпевших и их адвоката о ходе расследования. 18 сентября 2019 года от имени пострадавших при нападении были поданы жалобы в ЕСПЧ.

Координатор украинской "Медийной инициативы за права человека" Мария Томак напомнила, что Дубровина больше года еженедельно ездила в Чечню к украинцу Станиславу Клыху, которого судили в этой республике. Каждая из этих поездок потенциально представляла для нее угрозу, подчеркнула правозащитница.

Верховный суд Чечни 26 мая 2016 года приговорил граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 года и 20 годам лишения свободы соответственно, признав их вину в участии в первой чеченской кампании на стороне боевиков. Оба отрицали обвинения и заявляли о пытках, правозащитный центр "Мемориал" признал их политзаключенными.

"К сожалению, на то, что виновные (в нападении на адвоката) будут привлечены к ответственности, надеяться не приходится", - написала Томак. Она также предположила, что нападение на Дубровину может быть связано с материалами о внесудебной казни 27 человек в Чечне, поскольку ЕСПЧ недавно начал коммуникацию по жалобе, касающейся судьбы этих людей.

9 июля 2017 года "Новая газета" сообщила, что в Чечне в ночь на 26 января 2017 года были казнены задержанные после нападения на полицейских в Грозном 17 декабря 2016 года. В декабре 2019 года Европейский суд по правам человека потребовал от правительства России до 3 марта 2020 года прокомментировать заявления жителей Чечни о похищении и убийстве их родственников в 2017 году.

В 2016 году, когда в Чечне слушалось дело Карпюка и Клыха, Дубровиной намекали на опасность и "откровенно угрожали", отметил журналист Антон Наумлюк.

"Однажды ночью она проснулась в номере гостиницы, а в темноте стоял неизвестный. [...] Когда дело уже подошло к завершению, на ГТРК «Грозный» вышел сюжет, где скрытой камерой, а за адвокатами (да и журналистами тоже) в Грозном постоянно наблюдали, было снято, как Дубровина и Дока (Ицлаев, адвокат Капюка) общаются с украинским консулом", - написал он.

Информацию о нападении на Дубровину и Милашину прокомментировал глава "Комитета против пыток" Игорь Каляпин. "В "самом безопасном" городе Грозном около полуночи совершено очередное нападение на двух женщин - журналиста и адвоката [...] которые в очередной раз ввязались в неудобное для чеченских властей дело", - написал он на своей странице в Facebook.

Правозащитник отметил, что близкие к окружению главы Чечни люди "побоялись использовать свои полномочия официально" и "наняли для расправы толпу "возмущенных граждан". "Никого из этих "лучших людей города" толпой избивавших двух беззащитных женщин, конечно же не найдут", - добавил Каляпин.

Игорь Каляпин в 2016 году сам подвергся аналогичному нападению около отеля в Грозном. 16 марта 2016 правозащитника выселили из гостиницы "Грозный Сити", после чего на него напали около 15 человек. По словам очевидца, нападавшие сбили правозащитника с ног, метнули в него около 20 яиц, затем обсыпали мукой и облили зеленкой. Правоохранительные органы Чечни не менее восьми раз выносили постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов, комментируя информацию о случившемся в своем Telegram-канале, возложил ответственность за нападение лично на главу Чечни, отметив, что тот "использует женщин для избиения неугодных ему журналистов".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Рамзана Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслием в республике размещаются на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа собраны на тематической странице "Преследование активистов".