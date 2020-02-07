07 февраля 2020, 00:12

Журналистка Милашина и адвокат Дубровина подверглись нападению в Грозном

Обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина и адвокат Марина Дубровина получили травмы в результате нападения группы людей у грозненской гостиницы.

Как писал "Кавказский узел", 9 декабря "Новая газета" сообщила о задержании в Чечне 27-летнего Ислама Нуханова, который попытался обнародовать информацию о роскошных условиях жизни чеченских чиновников. После пыток Нуханова обвинили в хранении патронов. Жена Ислама Елена Мельник, вопреки угрозам, прилетала в Чечню из Когалыма, чтобы добиваться его освобождения. Пользователи YouTube в комментариях к видео Нуханова потребовали освободить его.

Милашина и Дубровина приехали в Грозный, чтобы присутствовать на суде по делу Ислама Нуханова. Около 23.20 мск 6 февраля группа мужчин и женщин напала на журналистку и адвоката у гостиницы "Континент", сообщила "Новая газета". 

По информации издания, нападавшие, в первую очередь женщины, били Дубровину руками и ногами у входа в гостиницу и холле, снимая свои действия на видео. После нападения адвокат и журналистка отправились фиксировать травмы и подавать заявление в полицию.

На сайте МВД по Чечне по состоянию на 00.12 мск 7 февраля нет информации о нападении на журналистку и адвоката в Грозном.

Новости о нарушениях прав человека в Чечне, нападках главы республики Рамзана Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Примечание:

"Жители Чечни выдали себя за фигурантов "расстрельного списка"", "Лауреаты премии Ахмеднабиева за 2018 год осветили нарушения прав человека на юге России", "Родственники рассказали о задержании грозненца за видеосъемку у резиденции Кадырова".

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