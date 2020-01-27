Фрагмент фототаблицы МВД Чечни с информацией о Махме Мускиеве и других задержанных в январе 2017 года (справа) и фрагмент паспорта Умара Туркоева (слева), который, как полагает “Новая газета”, выдал себя за Махму Мускиева. Коллаж “Кавказского узла” из документов, опубликованных “Новой газетой”: https://novayagazeta.ru/articles/2020/01/27/83642-chechenskiy-podlog

27 января 2020, 17:05

Жители Чечни выдали себя за фигурантов "расстрельного списка"

Двое жителей Чечни, похожих на своих братьев, включенных в "расстрельный список", ввели в заблуждение уполномоченного по правам человека, следует из материалов, оказавшихся в распоряжении "Новой газеты".

Как писал "Кавказский узел", 9 июля 2017 года "Новая газета" сообщила, что в Чечне в ночь на 26 января 2017 года были казнены задержанные после нападения на полицейских в Грозном 17 декабря 2016 года. Следствие отказалось возбудить уголовное дело по факту массового убийства жителей Чечни, заявив, что большинство фигурантов "расстрельного списка" уехали воевать в Сирию. Юристы ПЦ "Мемориал", "Правовой инициативы" и "Новой газеты" сумели получить материалы расследования. По их данным, вывод о том, что 22 человека уехали к боевикам в Сирию, был сделан лишь на основе показаний двух свидетелей, осужденных за терроризм и находящихся в заключении.

Правозащитники ранее обжаловали в ЕСПЧ отказ следствия возбуждать дело. При этом власти Чечни назвали выдумкой новую информацию о внесудебных казнях. В сентябре родственники из "расстрельного списка" обратились в ЕСПЧ. Они пожаловались на то, что российские власти не провели эффективного расследования сведений о внесудебной казни. В декабре 2019 года Европейский суд по правам человека потребовал от правительства России до 3 марта 2020 года прокомментировать заявления жителей Чечни о похищении и убийстве их родственников в 2017 году.

Главное следственное управление Следкома по СКФО решением от 17 мая 2017 года отказалось возбуждать уголовное дело о массовой казни жителей Чечни, указав, в частности, что два человека из "расстрельного списка" живы. Эти люди, представившиеся Шамханом Юсуповым и Махмой Мускиевым, заявили, что зимой и весной 2017 года их никто не задерживал и не пытал. К их объяснительным были приложены копии паспортов, говорится в материале Елены Милашиной "Чеченский подлог", опубликованном сегодня "Новой газетой".

В сентябре 2017 года уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова встретилась в Чечне с авторами объяснительных. Журналисты "Новой газеты" сравнили видеозапись этой встречи с фототаблицей МВД Чечни, в которой указаны данные 67 задержанных в январе 2017 года. Оказалось, что человек, назвавший себя Мускиевым на встрече с Москальковой, был похож на задержанного, но при этом имел глаза другого цвета, иной формы нос, у него не так росли волосы. В материалах проверки содержались сведения о брате Мускиева Умаре Туркоеве, который оказался неотличим от человека, встречавшегося с Москальковой.

"Не вызывает никаких сомнений, что именно Умар Туркоев зафиксирован на видео сотрудниками Уполномоченного по правам человека РФ, тогда как его брат - ​Махма Мускиев - ​однозначно фигурирует в качестве задержанного в таблице МВД ЧР", - заключила Елена Милашина.

У Шамхана Юсупова также есть брат, который, по мнению Милашиной, также выдал себя за него. "Брат Шамхана Юсупова был похож на него один в один. Юсуповы - ​однояйцевые близнецы", - говорится в статье.

Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике вооруженных инцидентов и похищений.

Примечание:

"ЕСПЧ назначил полмиллиона евро компенсаций родным пропавших в Чечне и Ингушетии", "ЕСПЧ осудил Россию за исчезновения жителей Чечни и Ингушетии", "Родственники людей из чеченского "расстрельного списка" обратились в ЕСПЧ".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

27 января 2020, 18:40

27 января 2020, 17:51

27 января 2020, 16:23

27 января 2020, 16:01

27 января 2020, 15:58

  • Судья отказалась пустить адвоката Яна Рачинского на заседание

    Наталья Морозова, представляющая интересы Яна Рачинского, была отстранена от сегодняшнего заседания по надуманной причине, заявил "Международный Мемориал". Суд назначил Рачинскому девятый штраф за нарушение закона об иноагентах. Сумма штрафов, назначенных после проверки "Мемориала" ингушским управлением ФСБ, выросла до 4,7 миллиона рублей.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи