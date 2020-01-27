Жители Чечни выдали себя за фигурантов "расстрельного списка"

27 января 2020, 17:05

Двое жителей Чечни, похожих на своих братьев, включенных в "расстрельный список", ввели в заблуждение уполномоченного по правам человека, следует из материалов, оказавшихся в распоряжении "Новой газеты".

Как писал "Кавказский узел", 9 июля 2017 года "Новая газета" сообщила, что в Чечне в ночь на 26 января 2017 года были казнены задержанные после нападения на полицейских в Грозном 17 декабря 2016 года. Следствие отказалось возбудить уголовное дело по факту массового убийства жителей Чечни, заявив, что большинство фигурантов "расстрельного списка" уехали воевать в Сирию. Юристы ПЦ "Мемориал", "Правовой инициативы" и "Новой газеты" сумели получить материалы расследования. По их данным, вывод о том, что 22 человека уехали к боевикам в Сирию, был сделан лишь на основе показаний двух свидетелей, осужденных за терроризм и находящихся в заключении.

Правозащитники ранее обжаловали в ЕСПЧ отказ следствия возбуждать дело. При этом власти Чечни назвали выдумкой новую информацию о внесудебных казнях. В сентябре родственники из "расстрельного списка" обратились в ЕСПЧ. Они пожаловались на то, что российские власти не провели эффективного расследования сведений о внесудебной казни. В декабре 2019 года Европейский суд по правам человека потребовал от правительства России до 3 марта 2020 года прокомментировать заявления жителей Чечни о похищении и убийстве их родственников в 2017 году.

Главное следственное управление Следкома по СКФО решением от 17 мая 2017 года отказалось возбуждать уголовное дело о массовой казни жителей Чечни, указав, в частности, что два человека из "расстрельного списка" живы. Эти люди, представившиеся Шамханом Юсуповым и Махмой Мускиевым, заявили, что зимой и весной 2017 года их никто не задерживал и не пытал. К их объяснительным были приложены копии паспортов, говорится в материале Елены Милашиной "Чеченский подлог", опубликованном сегодня "Новой газетой".

В сентябре 2017 года уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова встретилась в Чечне с авторами объяснительных. Журналисты "Новой газеты" сравнили видеозапись этой встречи с фототаблицей МВД Чечни, в которой указаны данные 67 задержанных в январе 2017 года. Оказалось, что человек, назвавший себя Мускиевым на встрече с Москальковой, был похож на задержанного, но при этом имел глаза другого цвета, иной формы нос, у него не так росли волосы. В материалах проверки содержались сведения о брате Мускиева Умаре Туркоеве, который оказался неотличим от человека, встречавшегося с Москальковой.

"Не вызывает никаких сомнений, что именно Умар Туркоев зафиксирован на видео сотрудниками Уполномоченного по правам человека РФ, тогда как его брат - ​Махма Мускиев - ​однозначно фигурирует в качестве задержанного в таблице МВД ЧР", - заключила Елена Милашина.

У Шамхана Юсупова также есть брат, который, по мнению Милашиной, также выдал себя за него. "Брат Шамхана Юсупова был похож на него один в один. Юсуповы - ​однояйцевые близнецы", - говорится в статье.

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