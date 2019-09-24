24 сентября 2019, 21:15

ЕСПЧ осудил Россию за исчезновения жителей Чечни и Ингушетии

Более миллиона евро постановил выплатить Европейский суд по правам человека заявителям по делу "Ганатова и другие против России", в котором говорится об исчезновении 12 жителей Чечни и Ингушетии после задержания.

Как писал "Кавказский узел", сегодня же ЕСПЧ вынес решение по делу «Байсултанова и другие против России», обязав российские власти выплатить компенсации родственникам 10 пропавших без вести жителей Чечни компенсации на сумму 920 тысяч евро.

Решение ЕСПЧ по делу "Ганатова и другие против России" опубликовано сегодня на сайте суда. Во всех жалобах этого дела шла речь о спецоперациях в 2003-2004 годах, в ходе которых неустановленные вооруженные люди в масках и камуфляже задерживали родственников истцов и увозили в неизвестном направлении. После задержания никто из заявителей больше не смог встретиться с пропавшими родственниками. Во всех случаях следствие по делу исчезновения людей с перерывами продолжается до сих пор.

Изучив жалобы, ЕСПЧ сделал вывод о нарушении статей 2 (право на жизнь), 3 (запрет пыток и бесчеловечного обращения), 5 (право на свободу) и 13 (право на эффективное расследование) Европейской конвенции о защите прав человека. "Суд постановил, что государство должно заплатить заявителям в течение трех месяцев суммы, указанные в приведенной ниже таблице, плюс любые налоги в валюте государства-ответчика", - говорится в постановлении ЕСПЧ.

Общая сумма присужденной компенсации заявителям составила 1017 тысяч евро, 896 тысяч евро из которых – моральный ущерб.

Интересы истцов, как указано в решении ЕСПЧ, представляли отдельные адвокаты, а также организация "Матери Чечни". 

Примечание:

"ЕСПЧ оценил почти в 10 тысяч евро задержание пикетчика в Майкопе", "Избитые в Ингушетии журналисты оценили перспективы своих жалоб в ЕСПЧ", "Оштрафованный за оскорбление власти ставропольский блогер пожаловался в ЕСПЧ".

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