Родственники людей из чеченского "расстрельного списка" обратились в ЕСПЧ

16 сентября 2019, 17:42

Российские власти не провели эффективного расследования сведений о внесудебной казни жителей Чечни, пожаловались Европейскому суду по правам человека их родственники.

Как писал "Кавказский узел", 23 июля Правозащитный центр "Мемориал", "Комитет против пыток" и "Новая газета" представили на пресс-конференции показания свидетелей задержания и исчезновения жителей Чечни из "расстрельного списка". Правозащитники заявили, что готовят жалобу в ЕСПЧ на Следственный комитет России, который отказывается возбуждать уголовное дело о возможном убийстве 27 жителей Чечни. При этом власти Чечни назвали выдумкой новую информацию о внесудебных казнях.

И президент России, и руководство Следственного комитета знакомы с информацией о внесудебной казни 27 жителей Чечни, в России у этого дела перспектив нет, предположил 23 июля председатель "Комитета против пыток"​ Игорь Каляпин.

24 родственника восьми человек из "расстрельного списка" пожаловались в ЕСПЧ на нарушение ст. 2 (право на жизнь), ст. 3 (запрет пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения и наказания), ст. 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), ст. 13 (право на эффективное средство правовой защиты) и ст. 34 (давление с целью воспрепятствовать защите прав) Конвенции о защите прав человека.

Они заявили, что их родственники были задержаны силовиками, а затем исчезли и, вероятно, погибли, тогда как власти не признали, что люди были задержаны представителями государства, и не провели эффективного расследования, сообщила сегодня пресс-служба Правозащитного центра "Мемориал".

Интересы заявителей в ЕСПЧ представляют юристы ПЦ "Мемориал" и проекта "Правовая инициатива", отмечается в сообщении, размещенном на сайте Правозащитного центра.

"Согласно позиции ЕСПЧ, люди, чьи близкие стали жертвами насильственных исчезновений, могут быть признаны жертвами бесчеловечного и унижающего достоинство обращения из-за страданий, которые они испытывают", - приводятся в сообщении слова адвоката "Правовой инициативы" Рустама Мацева.

Текст Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод опубликован в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле".

Основанием для подачи жалобы в ЕСПЧ стало решение Ставропольского краевого суда, который не удовлетворил апелляционную жалобу на признание законным отказа в возбуждении уголовного дела, уточнила сегодня "Новая газета".

9 июля 2017 года "Новая газета" написала, что в Чечне в ночь на 26 января 2017 года были казнены задержанные после нападения на полицейских в Грозном 17 декабря 2016 года. Весной 2018 года следствие отказалось возбудить уголовное дело по факту массового убийства жителей Чечни, заявив, что большинство фигурантов "расстрельного списка" уехали воевать в Сирию. Однако юристы Правозащитного центра "Мемориал", "Правовой инициативы" и "Новой газеты" сумели получить и обнародовали материалы расследования информации о расстреле 27 жителей Чечни.

Правозащитники выяснили, что 25 из 27 фигурантов "расстрельного списка" были увезены силовиками на глазах у свидетелей, а после этого бесследно исчезли. Родственники подавали заявления об исчезновении близких в разные структуры, но все заявления в итоге были аккумулированы в главном следственном управлении СКР по СКФО, рассказал ранее "Кавказскому узлу" руководитель программы "Горячие точки" ПЦ "Мемориал" Олег Орлов.

"Именно этот орган занимался проверкой с апреля 2017 по февраль 2018 года. [...] Их официальная версия: 27 человек никто не убивал, из них 22 человека даже не были задержаны, они бежали в Сирию воевать в составе террористических организаций. Эти сведения основаны на показаниях двух человек, которые сами сидят за совершение террористических [преступлений]. Но ведь пропавшие люди присутствуют в таблицах жителей Чечни, задержанных правоохранительными органами республики", - пояснил Олег Орлов.