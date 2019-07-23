Показания осужденных курчалоевцев пролили свет на дело о внесудебных казнях

23 июля 2019, 23:59

Молодые люди из Курчалоевского района Чечни, осужденные по обвинениям в терроризме, содержались в секретной тюрьме в Грозном вместе с жителями Чечни из "расстрельного списка". После приговора они подробно рассказали о пытках и инсценировке задержания с гранатами.

Как сообщал "Кавказский узел", правозащитный центр "Мемориал", "Комитет против пыток" и "Новая газета" представили на пресс-конференции в Москве показания свидетелей задержания и исчезновения с декабря 2016 года по январь 2017 года жителей Чечни из "расстрельного списка".

9 июля 2017 года "Новая газета" написала, что в Чечне в ночь на 26 января 2017 года были казнены задержанные после нападения на полицейских в Грозном 17 декабря 2016 года. К проверке этих сведений подключились правозащитники. Весной 2018 года следствие отказалось возбудить уголовное дело по факту массового убийства жителей Чечни, заявив, что большинство фигурантов "расстрельного списка" якобы уехали воевать в Сирию. Юристы ПЦ "Мемориал", "Правовой инициативы" и "Новой газеты" сумели получить материалы расследования. По их данным, вывод о том, что 22 человека уехали к боевикам в Сирию, был сделан лишь на основе показаний двух свидетелей, осужденных за терроризм и находящихся в заключении.

Правозащитный центр "Мемориал", "Комитет против пыток" и "Новая газета" готовят к подаче в Европейский суд по правам человека жалобу на Следственный комитет России, который отказывается возбуждать уголовное дело на основании информации о возможном убийстве 27 жителей Чечни. Представители организаций рассказали об этих планах на сегодняшней пресс-конференции "Новые данные о пытках, похищениях и внесудебных казнях в Чечне" в офисе "Международного Мемориала", передает присутствовавший на мероприятии корреспондент "Кавказского узла".

В марте 2018 года Следком вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту гибели 27 человек в Чечне. Родственники большинства убитых обратились в правозащитный центр "Мемориал", который стал представлять их интересы в суде. Правозащитники выяснили, что 25 человек из 27 фигурантов "расстрельного списка" были увезены силовиками на глазах у свидетелей, а после этого бесследно исчезли. Родственники подавали заявления о пропаже близких в разные структуры, но все заявления в итоге были аккумулированы в Главном следственном управлении СКР по СКФО, рассказал руководитель программы "Горячие точки" ПЦ "Мемориал" Олег Орлов.

"Именно этот орган занимался проверкой с апреля 2017 по февраль 2018 года. [...] Их официальная версия: 27 человек никто не убивал, из них 22 человека даже не были задержаны, они бежали в Сирию воевать в составе террористических организаций. Эти сведения основаны на показаниях двух человек, которые сами сидят за совершение террористических [преступлений]. Но ведь пропавшие люди присутствуют в таблицах жителей Чечни, задержанных правоохранительными органами республики", - рассказал Олег Орлов.

Правозащитникам удалось выяснить, что тело одного человека из "списка 27-ми" было передано семье, поскольку его братья были силовиками. Официально этот человек числится умершим собственной смертью.

"Фигурант списка Саидрамзан Абдулкеримов. Следствие говорит, что он умер сам от сердечного приступа, дома. Когда уполномоченный по правам человека Москалькова приехала в Чечню, ей представили его могилу и его родственников, которые подтвердили смерть. Москалькова развела руками, поверила. Но при исследовании материалов выясняется интересная вещь: согласно документам, он плохо почувствовал себя дома, и братья вызвали главного врача местной поликлиники, а не скорую помощь. Когда врач пришел, человек уже умер, и врач написал "остановка сердца (не установлено)". Это официальный документ. При изучении материалов становится ясно, что не было никакого врача, они просто получили липовую справку задним числом, но это не вызывает сомнения у следствия", - сказал Орлов.

Итоги проверки федеральных правоохранительных органов правозащитники тоже подвергли сомнению. "Там говорилось, что 22 человека уехали воевать в Сирию, возбуждены уголовные дела и они в розыске. Эти документы были составлены 6 июня 2017 года, а уголовные дела были возбуждены 7 июля 2017 года, а в розыск они были объявлены 18 августа 2017 года. Каким образом эти проверяющие структуры знали, что возбуждены уголовные дела и они объявлены в розыск? И таких нестыковок очень много", - подчеркнул Олег Орлов.

Следователи не проверили те корпуса, где содержались задержанные. Жители Чечни, которые были задержаны вместе с фигурантами "расстрельного списка" и осуждены в 2018 году за террористические преступления, рассказали, что их пытали в одном из подразделений силовой структуры.

Жители Чечни 12 сентября 2018 сообщили о суровых приговорах 14 молодым людям за терроризм. Молодые люди, задержанные в Курчалоевском районе Чечни в январе 2017 года, были осуждены на сроки от 9,5 до 10,5 года. Близкие осужденных верили обещаниям силовиков и не предавали дело огласке в надежде на мягкие приговоры, пояснили "Кавказскому узлу" их родственники. Имена ряда осужденных - Нур-Али Абуева, Абдул-Вахида Джабхаджиева, Сулеймана Шовхалова, Юнуса Асуханова, Саид-Магомеда Эдельханова и некоторых других - были в списке из 22 задержанных в Цоци-Юрте, который 12 января 2017 года опубликовала "Новая газета". Отдельные имена из этого списка - Сайд-Рамзан Абдулкеримов, Мохма Мускиев, Исмаил Солтахмадов, Шамхан Юсупов - позднее оказались в "расстрельном списке".

"Следователь осматривал это место, но он не посмотрел два корпуса. В одном из них, где спортивный зал, где есть подвал, там содержались задержанные люди. Фактически, согласно показаниям фигурантов "дела 14-ти", там была секретная тюрьма. Проверка была направлена на сокрытие фактов, а не их раскрытие. Мы обратились в суд с жалобой, но суд первой инстанции отказал нам, потом в марте этого года нам отказал суд второй инстанции. Мы этой осенью тремя организациями подадим жалобу в ЕСПЧ", - добавил правозащитник.

Специальный корреспондент и редактор отдела спецпроектов "Новой газеты" Елена Милашина сообщила, что журналисты работают "над получением неанонимных свидетельств непосредственно очевидцев казни".

Неанонимные показания о задержании и заключении фигурантов "расстрельного списка" были получены от осужденных по "делу 14-ти" после того, как их приговорили к длительным срокам лишения свободы. Молодые люди рассчитывали на минимальные сроки в обмен на признания, как им обещали силовики. Когда их надежды не оправдались, они стали подробно рассказывать о пытках, пояснила журналистка.

Защита рассказала о нестыковках в "деле 14-ти"

Родные осужденных по "делу 14-ти" Салаха Алиева и Магомеда Мусаева готовы рассказать, как в действительности происходило задержание, заявил на пресс-конференции адвокат осужденных Александр Немов.

"Они были задержаны 9 января 2017 года, а не 25 марта, как говорит следствие. Они были похищены из дома, есть большое количество свидетелей. Им предложили сознаться [в причастности к боевикам], а после отказа отвезли в подвал [здания одной из силовых структур] в Грозном. Там они содержались более месяца, их пытали, угрожали, в том числе и сексуальным насилием. 12 февраля Салаха Алиева вывезли на окраину села Цоци-Юрт, где в его кармане нашли гранату, то же самое было сделано с Мусаевым 14 февраля", - рассказал Немов.

По словам Немова, защите отказывают в возбуждении уголовного дела по факту пыток Мусаева и Алиева. "Мои подзащитные в Верховном суде Чечни говорили, что готовы детально описать и показать помещения, где их содержали и пытали, рассказать о жителях Чечни из списка 27-ми. В суде было огромное количество родственников, которые также были готовы дать показания, но их никто на эту тему не допросил", - отметил адвокат.

В показаниях осужденных по "делу 14-ти" есть много общего, обратил внимание адвокат Александр Караваев.

"Все они были похищены в начале января 2017 года, все они официально "задерживались" через два месяца после похищения. В районе 10, 11, 12 февраля у всех них в карманах находят гранаты где-то на окраине разных сел - то есть массово в Чечне по улицам свободно ходили люди с гранатами, но их почему-то отпускали, а не задерживали, а в марте все же решили их задержать. Все они не знакомы между собой до этого, все были в [подвале] в Грозном и были подвергнуты одинаковым пыткам. Их всех кормили двумя кусками хлеба и стаканом воды, практически всем на вопрос: "Куда мы попали?" - отвечали: "Вы попали в чеченский ад", - рассказал Караваев.

Осужденные описали пытки и инсценировки задержания



Подзащитный Караваева Данилбек Мусаев из села Цоци-Юрт был осужден на 10 лет лишения свободы за хранение оружия и участие в незаконном вооруженном формировании. Во время заседания Верховного суда Чечни 15 июля 2019 года он подробно рассказал о пытках в Грозном.

Согласно показаниям Мусаева, его заставили явиться в отдел, сотрудники которого уже задержали его брата. Ему заявили, что брата не отпустят, пока он сам не придет к ним, и посоветовали дать признательные показания. После отказа Мусаев попал в секретную тюрьму.

"В этом подвале мы провели пятнадцать-шестнадцать суток. Каждый день нас избивали, почти не кормили, ничего не спрашивали, дали изучить биографию Ахмат-Хаджи [Кадырова] - они говорили, что сделают из нас патриотов. Дали выучить гимн Чечни и России, если кто-то ошибался, они били трубами, называли это "шариатским судом". Сначала били того, кто не выучил, а потом тех, кто ошибался. Сколько раз ошибешься, столько и ударов", - рассказывал Мусаев судье.

Через две недели Мусаева перевели в другую камеру того же подвала, а еще через 33 дня вернули в районный отдел, где продолжили пытать. В отделе Мусаев заметил своего односельчанина Эпсара Абаубакарова, которого особенно жестоко пытали в соседнем кабинете.

"Я слышал крики Эпсара. Он кричал: "Не бейте меня, ради Аллаха". Потом, после долгих избиений, ко мне зашел его оперативник, он искал именно в моей камере бутылку из-под лимонада. Не знаю, нашел ли он, я смотрел вниз. Он вышел. Раздались крики Эпсара: "Ради Аллаха, только не это!" Оперативник крикнул: "Будешь подписывать?" Эпсар ответил, что будет", - рассказал он.

Вместе с Мусаевым в отделе в тот момент находились и другие фигуранты "дела 14-ти": Нур-Али Абуев, Хамзат Юсупов и Сулейман Шамхалов. Все они дали признательные показания, их по очереди вывели на окраину их села и инсценировали задержание с изъятием гранаты. Весь процесс оперативники фиксировали на камеру.

"Руки были закованы в наручники. Мне дали гранату и сфотографировали. Положили рядом и сфотографировали. Рядом стояли понятые", - описал Мусаев судье процесс "задержания с поличным".

Сам Эпсар Абубакаров в своих показаниях признает, что ему угрожали сексуальным насилием. По словам Абубакарова, после возвращения из секретной тюрьмы в Грозном в районный отдел его отвезли на окраину села Хоси-Юрт и пытались засунуть гранату в черном пакете в его карман, но он воспротивился. Его на месте избили, а затем отвезли обратно.

"Там начали меня пытать. Руки были заломаны за спину, закованы наручниками руки и ноги. И там меня начальник [...] Дени пытал. Насруди и Ваха, оперативники, тоже пытали, но я отказывался. Я терпел, пока это прекратится, до того времени, пока не наступил момент угрозы применения сексуального насилия. Чтобы избежать этого, я признался", - рассказал Абубакаров в суде. По подсчетам Абубакарова, всего в секретной тюрьме находились около 75 человек.

Правозащитник озвучил показания свидетелей

Глава "Комитета против пыток" Игорь Каляпин обратил внимание на письменные показания коллег осужденного по "делу 14-ти" Адама Абдулмежидова, которые видели его задержание.

"13 января был задержан по месту работы, он работал медбратом в психдиспансере. Его коллеги дали письменные показания, сказали, что его задержали вооруженные люди. После этого он исчез. Сам Абдулмежидов дает показания о том, что он был [в секретной тюрьме] в Грозном, где его пытали, но следствие говорит, что он задержан в марте. А 17 января почему-то с карты Абдулмежидова были сняты деньги из банкомата на территории ППСП. Абдулмежидов рисует точную схему подвала, он называет фамилии 7-8 людей, которые содержались вместе с ним", - рассказал Игорь Каляпин.

Правоохранительные органы Чечни всегда действуют однотипно - когда появляются свидетели похищения пропавшего человека силовиками, его объявляют уехавшим в Сирию, отметил правозащитник. Каляпин обратил внимание, что никого из сотрудников правоохранительных органов Чечни не удалось привлечь к ответственности, хотя "Комитет против пыток" прилагает большие усилия, чтобы добиться возбуждения дел против силовиков.

Практически все осужденные по «делу 14-и» отмечают в своих показаниях Махму Мускиева из "расстрельного списка", которого жестоко пытали в подвале, обратила внимание Елена Милашина.

«К Москальковой, которая была в Чечне, привели человека и представили как Мускиева, сказали, что он не погиб. Она сфотографировала паспорт этого человека, сняла видео с ним. Мы потом побывали у нее, попросили показать данные, сравнили и оказалось, что Москальковой показали не Махму Мускиева, а его брата, похожего на него. А сам Мускиев, по всей вероятности, убит, семью Мускиева изгнали из их села. Мы направили Москальковой запрос с предложением приехать в суд и показать фото паспорта и видео, как она общалась якобы с Мускиевым, но она отказалась», - рассказала Милашина.

20 сентября 2017 года власти доставили в Грозный и предъявили омбудсмену Татьяне Москальковой двух человек из "расстрельного списка" "Новой газеты". Вместо Махмы Мускиева и Шамхана Юсупова силовики привезли их братьев, сообщил Правозащитный центр "Мемориал". По данным правозащитников, после задержания Махмы Мускиева в январе 2017 года его родные были вынуждены покинуть Цоци-Юрт, но за неделю до визита Москальковой в Чечню силовики неожиданно разрешили им вернуться в свой дом.

«Мускиев должен был быть эмиром всех задержанных, поэтому все находящиеся в подвале люди очень хорошо помнили Мускиева. Их пытали и говорили: "Вы из группы Мускиева". Потом, когда Мускиева убили, остальных задержанным стали говорить, что они уже не из группы Мускиева, а из группы другого человека», - отметил Олег Орлов.