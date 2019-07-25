Новые данные о чеченском "расстрельном списке" поставили под вопрос расследование в России

25 июля 2019, 15:38

Владимир Путин и руководство Следкома знакомы с информацией о внесудебной казни силовиками 27 жителей Чечни, в России у этого дела перспектив нет, считает правозащитник Игорь Каляпин. Родственники людей из "расстрельного списка" бежали из страны после того, как подверглись давлению со стороны силовиков, заявил блогер Тумсо Абдурахманов. Власти Чечни назвали материал "Новой газеты" об удушении задержанных в здании полка имени Ахмата Кадырова "плохим голливудским блокбастером".

Как сообщал "Кавказский узел", 23 июля в "Новой газете" была опубликована статья журналиста Елены Милашиной "Подвал имени Кадырова". Там, в частности, утверждается, что жертв внесудебной казни в январе 2017 года душили канатом в подвале казармы полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова. Издание отметило, что публикация основана на рассказах очевидцев, и выразило готовность предоставить эти свидетельства следствию.

9 июля 2017 года "Новая газета" написала, что в Чечне в ночь на 26 января 2017 года были казнены задержанные после нападения на полицейских в Грозном 17 декабря 2016 года. Весной 2018 года следствие отказалось возбудить уголовное дело по факту массового убийства жителей Чечни, заявив, что большинство фигурантов "расстрельного списка" уехали воевать в Сирию. Однако юристы Правозащитного центра "Мемориал", "Правовой инициативы" и "Новой газеты" сумели получить материалы расследования информации о расстреле 27 жителей Чечни.

Игорь Каляпин: следствие саботировало расследование

Казнь 27 человек из опубликованного "Новой газетой" "расстрельного списка" не доказана, но эти люди бесследно исчезли, и информация требует проверки следователями, указал председатель "Комитета против пыток"​ Игорь Каляпин. "Вместо этого был просто такой демонстративный саботаж со стороны (следствия), не опрошенные очевидцы и свидетели, которые были выявлены", - процитировал 23 июля Каляпина на своем сайте телеканал "Дождь".

Каляпин отметил, что о массовой внесудебной казни 27 человек в Чечне знают и глава Следкома Александр Бастрыкин, и президент Владимир Путин, и сделал вывод, что добиться расследования этого дела в России нельзя. "Если мы с вами не можем оказать давление на президента или, там, на Бастрыкина, то очевидно, что это (правоохранительная система. - Прим. "Кавказского узла") и не будет работать. <...> Пять лет назад, я бы <...> ответил, что наверняка Владимир Владимирович [Путин] что-то не знает, что Александр Иванович [Бастрыкин] что-то не знает, что мне есть, что им объяснить. <...> я сейчас знаю просто, что все всё знают", - сказал Каляпин в интервью телеканалу.

23 июля Правозащитный центр "Мемориал", "Комитет против пыток" и "Новая газета" представили на пресс-конференции в Москве показания свидетелей задержания и исчезновения жителей Чечни из "расстрельного списка". Правозащитники заявили, что готовят к подаче в Европейский суд по правам человека жалобу на Следственный комитет России, который отказывается возбуждать уголовное дело на основании информации о возможном убийстве 27 жителей Чечни.

Тумсо Абдурахманов: родные казненных подверглись давлению

Чеченские правоохранители не сообщают родным подозреваемых о задержании их близких, о начатом расследовании, указал популярный блогер Тумсо Абдурахманов. "У нас просто человек пропадает. И родственники начинают по каким-то своим каналам, среди своих других родственников, которые работают в структурах, узнавать, где он находится. Тем же самым занимались и родственники этих ребят", - процитировало 23 июля Абдурахманова "Настоящее время".

Все ближайшие родственники людей из "расстрельного списка" вынуждены были бежать из страны, бросив работу, бизнес, жилье, рассказал блогер. "На родственников начали оказывать давление, чтобы они подписали какие-то документы, что якобы этих ребят никто не задерживал, что они уехали в Сирию, что они якобы там погибли, в Сирии. Оказывалось давление: у кого-то бизнес отжимали, кого-то также похищали. То есть началось терроризирование родственников", - сказал Тумсо Абдурахманов.

Он подчеркнул, что бессудная казнь - абсолютно недопустимое явление, вне зависимости от того, виновны ли были убитые. "Для того, чтобы вывести этот вопрос на [уровень] ЕСПЧ, нужно пройти национальный уровень. А на национальном уровне как раз этот вопрос глушится", - отметил Абдурахманов.

Власти Чечни назвали выдумкой новую информацию о внесудебных казнях

Помощник Рамзана Кадырова, директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев заявил, что Милашиной "мерещатся секретные тюрьмы". "Мы помним их (журналистов и правозащитников. - Прим. "Кавказского узла") громкие заявления о незаконных местах лишения свободы в Аргуне. После этого приехала целая делегация правозащитников, которые вдоль и поперек обшарили весь Аргун, но так ничего и не нашли. Сейчас те же самые люди заявляют об аналогичной ситуации, но уже на территории полка имени Ахмата-хаджи Кадырова. Но на самом деле все эти тюрьмы существуют только в их бурном воображении", - утверждает Дудаев.

Он заявил, что чеченские полицейские не раз "доказывали свою приверженность к защите прав человека", а в чеченском обществе живы традиции, по которым "ни одна семья не допустит незаконного посягательства на свободу своих близких со стороны кого бы то ни было", привел слова Дудаева корреспондент "Кавказского узла".

В декабре 2017 года представители Европейского комитета против пыток посетили с инспекцией тюрьмы в Чечне. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что они не обнаружили свидетельств о внесудебных расправах и незаконных задержаниях. Однако сам комитет опроверг это заявление. Властям не удалось убедить европейскую делегацию в том, что пыток в Чечне нет, считают российские правозащитники.

Чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров также указал на то, что власти позволили "всем возможным правозащитным организациям" детально изучить ситуацию в республике. "И мы делали это не просто так - нам необходимо, чтобы с республики были сняты все возможные подозрения. Чтобы в случае подобных провокаций их авторы были голословны", - процитировала 24 июля комментарий Умарова к публикации Елены Милашиной "Комсомольская правда - Северный Кавказ".

Министр сравнил статью "Подвал имени Кадырова" с "плохим голливудским блокбастером". Он выразил свое возмущение тем, что в материалах "Новой газеты" о внесудебной казни "главными героями стали боевики", сообщило издание.

По словам Умарова, Кадыров не мог стрелять из пистолета в одного из задержанных по подозрению в причастности к боевикам, это "абсолютная фантазия", сообщил 24 июля РБК. "Знаете, почему они выбрали именно эту казарму? Он (полк полиции. - Прим. "Кавказского узла") носит имя Кадырова", - привело издание слова Джамбулата Умарова.

Имран Дасаев после задержания 14 января 2017 года был доставлен в резиденцию главы Чечни, где Рамзан Кадыров "выхватил у охранников пистолет и открыл беспорядочную стрельбу", ранив Дасаева в ногу, говорится в статье Елены Милашиной "Подвал имени Кадырова".

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