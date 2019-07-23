"Новая газета" рассказала о стрельбе Кадырова по задержанному

23 июля 2019, 19:49

Рамзан Кадыров ранил в ногу Имрана Дасаева, задержанного по подозрению в убийстве полицейского и отвезенного в резиденцию главы Чечни, говорится в материале журналистки "Новой газеты" Елены Милашиной.

Как писал "Кавказский узел", Имран Дацаев (Дасаев) был задержан 14 января 2017 года. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что задержанный связан с запрещенной в России по решению суда террористической организацией "Исламское государство" и по ее указанию убил сотрудника полиции. По словам источника в МВД, Дасаев признал свою вину.

Вечером 11 января 2017 года в Курчалоевском районе Чечни при проведении спецоперации силовиками была блокирована группа предполагаемых боевиков. В ходе перестрелки четверо из них были убиты, один задержан, а Имрану Дасаеву удалось скрыться. Погибли двое военнослужащих подразделения Национальной гвардии, участвовавшие в спецоперации. С 11 по 15 января в Курчалоевском и Шалинском районах Чечни, а также городе Аргун прошли массовые задержания молодых людей, подозреваемых в причастности к этой группе. По данным из различных источников, в общей сложности силовиками были задержаны от 60 до 100 человек.

Имран Дасаев рассказал своим сокамерникам, что Рамзан Кадыров ранил его в ногу из пистолета, говорится в сегодняшней публикации журналиста Елены Милашиной в "Новой газете". В день задержания, 14 января 2017 года, Имрана Дасаева отвезли в резиденцию Рамзана Кадырова, где Дасаев, не выдержав, сказал что-то в адрес отца главы Чечни Ахмата Кадырова, сообщается в статье.

"Рамзан выхватил у охранников пистолет и открыл беспорядочную стрельбу, направив, правда, дуло пистолета в пол. Одна из пуль (возможно, рикошетом) попала в ногу Дасаева", - написала Милашина в статье "Подвал имени Кадырова", сославшись сразу на нескольких человек.

По словам Милашиной, в материалах дела говорится, что Дасаева задержали не 14 января, а 15 февраля 2017 года, хотя именно 14 января Дасаева показывали по республиканскому телевидению. Огнестрельного ранения у Дасаева на этом видео еще нет, он стоит на ногах, указала журналистка.

Напомним, что в материале для "Новой газеты" от 9 июля 2017 года Елена Милашина сообщила, что в Чечне в ночь на 26 января были казнены не менее 27 человек, в том числе двоюродный брат Имрана Дасаева Адам. Сегодня Правозащитный центр "Мемориал", "Комитет против пыток" и "Новая газета" представили на пресс-конференции в Москве показания свидетелей задержания и исчезновения с декабря 2016 года по январь 2017 года жителей Чечни из "расстрельного списка".

6 декабря 2017 года уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о том, что представители Европейского комитета против пыток, проинспектировавшие тюрьмы в Чечне, не обнаружили свидетельств внесудебных расправ и незаконных задержаний. Однако сам комитет упрекнул Москалькову в искажении смысла своего отчета. Властям не удалось убедить европейскую делегацию в том, что пыток в Чечне нет, считают российские правозащитники.

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