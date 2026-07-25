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20:00, 25 июля 2026

Призыв Солтаева не писать необдуманных комментариев вызвал иронию в соцсети

Мансур Солтаев. Скриншот фото из его Telegram-канала от 23.07.26, https://t.me/chechombudsman/6241.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев напомнил об административной и уголовной ответственности за комментарии, которые провоцируют ненависть и пропагандируют терроризм, содержат клевету. Пользователи соцсети указали, что свобода слова все еще является неотъемлемым правом.

Как писал "Кавказский узел", Путин наградил почетной грамотой "за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан" уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева, который не раз отрицал нарушения прав человека в республике и оправдывал действия чеченских силовиков.

Солтаев предупредил о последствиях за комментарии в соцсетях

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев опубликовал в своем Telegram-канале пост с призывом к «любителям писать комментарии» не допускать «необдуманных высказываний в соцсетях». Он привел перечень статей, по которым могут привлечь авторов комментариев в соцсетях в случае, если текст будет подпадать под статьи о клевете, публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, экстремистской деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганда терроризма; возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии и т. п.; оскорблении религиозных чувств верующих, оскорблении представителя власти при исполнении им служебных обязанностей.

Помните, слова и комментарии имеют долговременные последствия

«Не используйте оскорбления, угрозы, уничижительные выражения в адрес людей или групп по национальному, религиозному или иному признаку. Не распространяйте материалы, содержащие призывы к насилию, террористическим или экстремистским действиям, а также материалы, оправдывающие или прославляющие терроризм. Будьте осторожны с репостами: даже перепост без комментария может быть истолкован как поддержка. Помните, слова и комментарии имеют долговременные последствия», — призвал Солтаев в своем Telegram-канале.

Пользователи с иронией отреагировали на предупреждение Солтаева

Это сообщение перепостил сегодня Instagram*-канал «ЧП Грозный», оно набрало к 20:00 мск 170 комментариев.

Часть пользователей напомнили, что свободу слова в России никто не отменял.

Лучше написал бы «за правду в Чечне забирают в отдел»

"А где свобода слова?" — спросил ismailnavruzov80.

Этот же вопрос поддержал sabirleki05.

"Зачем столько писать? Лучше написал бы «за правду в Чечне забирают в отдел»", — предложил hundredth_as.

"То есть можно молчать и не имеем права говорить? Вроде демократия у нас", — добавил professional_zaa.

"Больше не будем писать, своё мнение только через смайлик будем объяснять", — отметил ibra_tv_boboev.

Другие указали на явное несоответствие должности Солтаева.

"Это уполномоченный по правам человека? По чьим правам? Они открыто угрожают людям", — пишет c1e_yac.

"Уполномоченный по правам человека? Человек профессией ошибся", — пишет rasim_z_h.

Солтаев не раз отрицал нарушения прав человека в Чечне

Мансур Солтаев назначен на пост уполномоченного по правам человека в Чечне в декабре 2021 года по инициативе главы Чечни Рамзана Кадырова. За это время он не раз отрицал нарушения прав человека со стороны чеченских властей.

Так, он утверждал, что при задержании Заремы Мусаевой в Нижнем Новгороде чеченские силовики действовали в рамках закона.

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12:56 28.11.2025
Похищение Седы Сулеймановой
В августе 2023 года уроженка Чечни Седа Сулейманова была задержана в Санкт-Петербурге и увезена в Чечню. В течение более полугода от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести". "Кавказский узел" рассказывает о том, что известно о Седе Сулеймановой, ее похищении и вероятном убийстве.

Появлялся он и на видео с возвращенной в Чечню Седой Сулеймановой и заявил, что девушке ничего не угрожает. После этого о судьбе девушки ничего неизвестно, ее подруга добилась расследования дела об убийстве.

После того как стало известно о смерти в Ереване  23-летней уроженки Чечни Айшат Баймурадовой, которая с помощью правозащитников сбежала от домашнего насилия, Солтаев обвинил в причастности к смерти Айшат Баймурадовой тех, кто помог ей выехать из России.  Также он опубликовал голосовые сообщения, в которых, как утверждается, сбежавшая из Чечни Айшат Баймурадова рассказывает о конфликте с правозащитниками. Комментаторы назвали его версию абсурдной, предположив фальсификацию представленных аудио, и поинтересовались, откуда у Солтаева эти данные.

Власти Чечни не расследуют смерть Айшат Баймурадовой и использовали ее убийство для запугивания потенциальных беглянок из Чечни и дискредитации правозащитников. Действия Мансура Солтаева, который стал лицом этой кампании, направлены на то, чтобы снять ответственность с чеченских властей, заявили правозащитники.

Елена Милашина в чеченской больнице. Фото: Сергея Бабинеца https://t.me/babinetssergey/849 Елена Милашина в московской клинике. Фото Анны Артемьевой / ”Новая газета”https://t.me/novaya_pishet/41070?single
12:16 21.02.2025
Нападение на Милашину и Немова в Чечне
4 июля 2023 года в Чечне вооруженные люди напали на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину, когда те ехали из аэропорта в Грозный. Нападавшие жестоко избили Милашину и Немова, обоим потребовалась госпитализация. 21 февраля 2025 года стало известно о приостановке уголовного дела. Реакция властей, правозащитников и адвокатов на инцидент собрана в справке "Кавказского узла".

В ответ на  замечания  Комитета по правам человека ООН о соблюдении прав человека в республике Солтаев заявил, что обозначенные проблемы  созданы искусственно, а нарушений прав человека в республике нет. Комментировал уполномоченный по правам человека и  избиение в Чечне журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова - его он  назвал  провокацией с целью очернить власти республики.

Напомним, в марте 2023 года Рамзану Кадырову вручили медаль "Заслуженный правозащитник Чеченской Республики". Глава Чечни награжден за выдающиеся заслуги в защите прав и свобод граждан, заявил тогда уполномоченный по правам человека Чечни Мансур Солтаев.

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Автор: "Кавказский узел"

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Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

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