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Кавказский узел

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15:01, 28 июня 2026

Солтаев получил грамоту за заслуги в защите прав людей на фоне отрицания нарушений прав человека

Мансур Солтаев. Скриншот фото из его Telegram-канала от 26.06.26, https://t.me/chechombudsman/6171.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Путин наградил почетной грамотой «за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан» уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева, который не раз отрицал нарушения прав человека в республике и оправдывал действия чеченских силовиков.

"Кавказский узел" писал, что  в декабре 2025 года Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев сообщил о награде от Координационного центра мусульман Северного Кавказа за утверждение духовных ценностей.

Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева, говорится в распоряжении главы государства «О поощрении», опубликованном 26 июня на портале правовой информации.

В числе награжденных — и другие представители регионов, в том числе региональные омбудсмены. Так, вместе с Солтаевым почетные грамоты с формулировкой «за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан» получили уполномоченные по правам человека в Нижегородской и Московской областях, а также Донецкой народной республике, следует из документа.

Мансур Солтаев назначен на пост уполномоченного по правам человека в Чечне в декабре 2021 года по инициативе главы Чечни Рамзана Кадырова. За это время он не раз отрицал нарушения прав человека со стороны чеченских властей.

Так, он утверждал, что при задержании Заремы Мусаевой в Нижнем Новгороде чеченские силовики действовали в рамках закона.

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12:56 28.11.2025
Похищение Седы Сулеймановой
В августе 2023 года уроженка Чечни Седа Сулейманова была задержана в Санкт-Петербурге и увезена в Чечню. В течение более полугода от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого “убийства чести”. “Кавказский узел” рассказывает о том, что известно о Седе Сулеймановой, ее похищении и вероятном убийстве.

Появлялся он и на видео с возвращенной в Чечню Седой Сулеймановой и заявил, что девушке ничего не угрожает. После этого о судьбе девушки ничего неизвестно, ее подруга добилась расследования дела об убийстве.

После того как стало известно о смерти в Ереване  23-летней уроженки Чечни Айшат Баймурадовой, которая с помощью правозащитников сбежала от домашнего насилия, Солтаев обвинил в причастности к смерти Айшат Баймурадовой тех, кто помог ей выехать из России.  Также он опубликовал голосовые сообщения, в которых, как утверждается, сбежавшая из Чечни Айшат Баймурадова рассказывает о конфликте с правозащитниками. Комментаторы назвали его версию абсурдной, предположив фальсификацию представленных аудио и поинтересовались, откуда у Солтаева эти данные.

Власти Чечни не расследуют смерть Айшат Баймурадовой и использовали ее убийство для запугивания потенциальных беглянок из Чечни и дискредитации правозащитников. Действия Мансура Солтаева, который стал лицом этой кампании, направлены на то, чтобы снять ответственность с чеченских властей, заявили правозащитники.

Елена Милашина в чеченской больнице. Фото: Сергея Бабинеца https://t.me/babinetssergey/849 Елена Милашина в московской клинике. Фото Анны Артемьевой / ”Новая газета”https://t.me/novaya_pishet/41070?single
12:16 21.02.2025
Нападение на Милашину и Немова в Чечне
4 июля 2023 года в Чечне вооруженные люди напали на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину, когда те ехали из аэропорта в Грозный. Нападавшие жестоко избили Милашину и Немова, обоим потребовалась госпитализация. 21 февраля 2025 года стало известно о приостановке уголовного дела. Реакция властей, правозащитников и адвокатов на инцидент собрана в справке “Кавказского узла”.

В ответ на  замечания  Комитета по правам человека ООН о соблюдении прав человека в республике Солтаев заявил, что обозначенные проблемы  созданы искусственно, а нарушений прав человека в республике нет. Комментировал Уполномоченный по правам человека и  избиение в Чечне журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова - его он  назвал  провокацией с целью очернить власти республики.

Напомним, в марте 2023 года, Рамзану Кадырову вручили медаль "Заслуженный правозащитник Чеченской Республики". Глава Чечни награжден за выдающиеся заслуги в защите прав и свобод граждан, заявил тогда уполномоченный по правам человека Чечни Мансур Солтаев.

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Автор: "Кавказский узел"

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