ЕСПЧ назначил полмиллиона евро компенсаций родным пропавших в Чечне и Ингушетии

24 сентября 2019, 23:14

Страсбургский суд вынес решение по делу "Исраиловы и другие против России", назначив родственникам шести похищенных силовиками жителей Чечни и Ингушетии компенсации на сумму 528,85 тысячи евро.

Как писал "Кавказский узел", сегодня же ЕСПЧ вынес решение еще по двум делам, касающимся жителей Чечни и Ингушетии. По делу «Байсултанова и другие против России» присуждено выплатить компенсации родственникам 10 пропавших без вести жителей Чечни компенсации на сумму 920 тысяч евро. По делу "Ганатова и другие против России", в котором говорится об исчезновении 12 жителей Чечни и Ингушетии после задержания, присуждено более миллиона евро.

Решение ЕСПЧ по делу "Исраиловы и другие против России" также опубликовано сегодня на сайте суда. В нем указано, что авторами жалоб, объединённых в это дело, являются гражданами России, близкие родственники которых исчезли в Чечне и соседней Ингушетии в 2002-2004 годах после того, как их задержали сотрудники силовых структур.

«Как видно из представленных документов, власти не предприняли никаких активных следственных действий, кроме того, что направили официальные информационные запросы своим коллегам в различных регионах Чечни и Северного Кавказа […] Заявители обращались в различные органы власти с просьбой об информации и помощи в розыске их пропавших родственников, но получали только формальные ответы, если таковые были», - сказано в постановлении суда.

В нем также отмечается, что власти Российской Федерации не оспаривали основные факты дел, представленные заявителями, но оспаривали участие своих представителей в рассматриваемых событиях.

Рассмотрев дело, ЕСПЧ сделал вывод о нарушении нескольких статей Европейской конвенции о защите прав человека, среди которых статьи о праве на жизнь, свободу и эффективное расследование, а также о запрете пыток.

Общая сумма присужденной компенсации заявителям по делу "Исраиловы и другие против России" составила 528,85 тысячи евро, в том числе 470 тысяч евро – в качестве морального ущерба.

Интересы истцов, как указано в решении ЕСПЧ, по одной из жалоб представляла организация «Матери Чечни», а еще две – организации «Правовая инициатива» и «Астрея».