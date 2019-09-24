24 сентября 2019, 18:32
ЕСПЧ присудил 920 тысяч евро семьям пропавших жителей Чечни
Европейский суд по правам человека сегодня вынес решение по делу «Байсултанова и другие против России», обязав российские власти выплатить компенсации родственникам десяти пропавших без вести жителей Чечни.
Решение ЕСПЧ по делу «Байсултанова и другие против России» опубликовано сегодня на сайте суда. В деле идет о 10 мужчинах, которых в 2001-2003 годах из своих домов увели силовики, и родные больше их никогда не видели.
Расследования похищений этих людей ни к чему не привели. ЕСПЧ нашел в деле «Байсултанова и другие против России» нарушения статей 2 (право на жизнь), 3 (запрет пыток и бесчеловечного обращения), 5 (право на свободу) и 13 (право на эффективное расследование) Европейской конвенции о защите прав человека.
Общая сумма присужденной компенсации заявителям составила более 920 тысяч евро, 782 тысяч евро из которых – моральный ущерб.
Интересы родственников в ЕСПЧ, как указано в решении суда, представляли организации «Правовая инициатива» и «Матери Чечни».
Ранее "Кавказский узел" писал, что 5 июня Евросуд по правам человека обязал власти России выплатить компенсации в размере 1,64 миллиона евро родным 20 человек, пропавших без вести во время спецопераций в Чечне и Ингушетии.
"ЕСПЧ оценил почти в 10 тысяч евро задержание пикетчика в Майкопе", "Избитые в Ингушетии журналисты оценили перспективы своих жалоб в ЕСПЧ", "Оштрафованный за оскорбление власти ставропольский блогер пожаловался в ЕСПЧ".
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