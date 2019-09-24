ЕСПЧ присудил 920 тысяч евро семьям пропавших жителей Чечни

24 сентября 2019, 18:32

Европейский суд по правам человека сегодня вынес решение по делу «Байсултанова и другие против России», обязав российские власти выплатить компенсации родственникам десяти пропавших без вести жителей Чечни.

Решение ЕСПЧ по делу «Байсултанова и другие против России» опубликовано сегодня на сайте суда. В деле идет о 10 мужчинах, которых в 2001-2003 годах из своих домов увели силовики, и родные больше их никогда не видели.

Расследования похищений этих людей ни к чему не привели. ЕСПЧ нашел в деле «Байсултанова и другие против России» нарушения статей 2 (право на жизнь), 3 (запрет пыток и бесчеловечного обращения), 5 (право на свободу) и 13 (право на эффективное расследование) Европейской конвенции о защите прав человека.

Общая сумма присужденной компенсации заявителям составила более 920 тысяч евро, 782 тысяч евро из которых – моральный ущерб.

Интересы родственников в ЕСПЧ, как указано в решении суда, представляли организации «Правовая инициатива» и «Матери Чечни».

Ранее "Кавказский узел" писал, что 5 июня Евросуд по правам человека обязал власти России выплатить компенсации в размере 1,64 миллиона евро родным 20 человек, пропавших без вести во время спецопераций в Чечне и Ингушетии.