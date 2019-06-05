ЕСПЧ присудил 1,64 миллиона евро семьям пропавших жителей Чечни и Ингушетии

05 июня 2019, 15:21

Европейский суд по правам человека обязал власти России выплатить компенсации родным 20 человек, пропавших без вести во время спецопераций в Чечне и Ингушетии.

"Кавказский узел" неоднократно писал о решениях Европейского суда по правам человека по жалобам о насильственных исчезновениях жителей Чечни и Ингушетии. Так, 12 марта ЕСПЧ обязал власти России выплатить более миллиона евро родным 11 человек, 28 мая вступило в силу решение ЕСПЧ о выплате 1,168 миллиона евро компенсаций родным 12 исчезнувших жителей Чечни.

Близкие родственники пропавших обратились в Европейский суд после того, как расследование российским следствием исчезновений жителей Чечни и Ингушетии в начале 2000-х годов не дало результатов, а органы власти отвечали на жалобы жителей республик «формальными ответами», говорится в трех решениях, опубликованных на сайте Европейского суда по правам человека 4 июня (перевод «Кавказского узла»). В некоторых из рассмотренных Европейским судом жалобах речь шла о пропаже людей после их задержания людьми в военной форме. Истцы утверждают, что не знают о местонахождении пропавших членов семьи.

Суд рассмотрел пять жалоб к правительству России по делу «Есамбаева и другие против России», десять жалоб по делу «Абубакарова и другие против России», в также пять жалоб по делу «Мухтарова и другие против России». Закрытые заседания по данным делам прошли 14 мая. По всем двадцати жалобам ЕСПЧ присудил пострадавшим 1,64 миллиона евро, отмечается в решениях суда.

Из общей суммы 1,47 миллиона евро Европейский суд назначил в качестве компенсации морального вреда и еще 170 тысяч евро - в качестве возмещения материального вреда, информирует «Новая газета». Суд согласился с тем, что были нарушены право на жизнь, на свободу и личную неприкосновенность, на эффективные средства правовой защиты, также ЕСПЧ присудил компенсации истцам за нарушение статьи, запрещающей пытки, сообщают сегодня «Свободные медиа». Согласно вердикту, Россия должна выплатить компенсации истцам в течение трех месяцев, отмечает ТАСС.

Напомним, что с 2001 года Европейский суд по правам человека вынес более 250 решений по жалобам о насильственных исчезновениях жителей Чечни и Ингушетии, рассказали 8 марта 2019 года юристы проекта "Правовая инициатива" и ингушского отделения ПЦ "Мемориал".