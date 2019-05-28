ЕСПЧ назначил компенсации родственникам 12 жителей Чечни

28 мая 2019, 16:07

Европейский суд по правам человека обязал власти России выплатить 1,168 миллиона евро компенсаций родным 12 человек, пропавших без вести во время второй военной кампании в Чечне.

Суд рассмотрел жлобы “Кахиевы против России”, “Шаванова и другие против России”, "Иналкаева против России”, "Умарова и другие против России”, “Сугатиева против России” и “Хамхоева против России”. Все они касаются исчезновений жителей Чечни в 2002-2005 годах, сообщила сегодня "Правовая инициатива", чьи юристы представляли интересы заявителей.

ЕСПЧ согласился с тем, что были нарушены право на жизнь, право на свободу и личную неприкосновенность и право на эффективное средство правовой защиты, гарантированные Европейской конвенцией. Кроме того, ЕСПЧ присудил истцам компенсации за душевные страдания, причиненные потерей близких и равнодушием властей.

Согласно материалам иска Кахиевых, Ханпаши Кахиев был задержан в мае 2002 года в ходе масштабной спецоперации в селе Авруты. “Военные были у нас дома, мой сын Ханпаши находился у соседей, когда он узнал о проверке в доме. Он пришел сам и представился военным. Военные его схватили и увезли неизвестно куда”, - процитировала сегодня на своем сайте слова матери задержанного "Правовая инициатива".

Братьев Лема Шамаева и Майр-Али Шамаева задержали в феврале 2001 года по дороге в торговый центр. Илеза Хамхоева в сентябре 2005 похитили во дворе строящегося им дома люди в камуфляже и гражданской одежде. Имран Иналкаев был похищен 2 февраля 2000 года на блок-посте. Арби Умарова, Асламбека Умарова, Андарбека Абубакарова и Майрбека Муртазалиева люди в военной форме вывезли в апреле 2001 года из школы в Новых Атагах, где временно жили беженцы. Сугатиев Руслан, Юсупов Беслан и Абзаев Саид-Магомед были задержаны в феврале 2001 года на посту в Аргуне. Следствию в России не удалось установить судьбу всех этих людей после исчезновения.

“Суд признал нарушение статей Конвенции в связи с насильственными исчезновениями жителей Чечни. Мы знаем, что это был период контртеррористической операции на территории Чеченской Республики, и этот режим был отменен только в 2009 году. Родственники исчезнувших не раз обращались к представителям власти с требованием найти их родных и провести расследование по факту их похищения, однако эффективного расследования проведено не было и виновные в похищениях не установлены и не привлечены к уголовной ответственности”, - приводятся на сайте "Правовой инициативы" слова адвоката Ольги Гнездиловой.

Вторая чеченская кампания началась 30 сентября 1999 года, после вторжения в начале августа 1999 года в Дагестан боевиков Басаева и Хаттаба.

"Кавказский узел" неоднократно писал о решениях Европейского суда по правам человека по жалобам о насильственных исчезновениях жителей Чечни и Ингушетии. Так, 5 марта вступило в силу решение ЕСПЧ о выплате компенсации родным 16 исчезнувших жителей Чечни и одного жителя Ингушетии, задержанных силовиками во время второй чеченской кампании, а 12 марта ЕСПЧ обязал власти России выплатить более миллиона евро родным 11 человек.