28 мая 2019, 16:07
ЕСПЧ назначил компенсации родственникам 12 жителей Чечни
Европейский суд по правам человека обязал власти России выплатить 1,168 миллиона евро компенсаций родным 12 человек, пропавших без вести во время второй военной кампании в Чечне.
Суд рассмотрел жлобы “Кахиевы против России”, “Шаванова и другие против России”, "Иналкаева против России”, "Умарова и другие против России”, “Сугатиева против России” и “Хамхоева против России”. Все они касаются исчезновений жителей Чечни в 2002-2005 годах, сообщила сегодня "Правовая инициатива", чьи юристы представляли интересы заявителей.
ЕСПЧ согласился с тем, что были нарушены право на жизнь, право на свободу и личную неприкосновенность и право на эффективное средство правовой защиты, гарантированные Европейской конвенцией. Кроме того, ЕСПЧ присудил истцам компенсации за душевные страдания, причиненные потерей близких и равнодушием властей.
Согласно материалам иска Кахиевых, Ханпаши Кахиев был задержан в мае 2002 года в ходе масштабной спецоперации в селе Авруты. “Военные были у нас дома, мой сын Ханпаши находился у соседей, когда он узнал о проверке в доме. Он пришел сам и представился военным. Военные его схватили и увезли неизвестно куда”, - процитировала сегодня на своем сайте слова матери задержанного "Правовая инициатива".
Братьев Лема Шамаева и Майр-Али Шамаева задержали в феврале 2001 года по дороге в торговый центр. Илеза Хамхоева в сентябре 2005 похитили во дворе строящегося им дома люди в камуфляже и гражданской одежде. Имран Иналкаев был похищен 2 февраля 2000 года на блок-посте. Арби Умарова, Асламбека Умарова, Андарбека Абубакарова и Майрбека Муртазалиева люди в военной форме вывезли в апреле 2001 года из школы в Новых Атагах, где временно жили беженцы. Сугатиев Руслан, Юсупов Беслан и Абзаев Саид-Магомед были задержаны в феврале 2001 года на посту в Аргуне. Следствию в России не удалось установить судьбу всех этих людей после исчезновения.
“Суд признал нарушение статей Конвенции в связи с насильственными исчезновениями жителей Чечни. Мы знаем, что это был период контртеррористической операции на территории Чеченской Республики, и этот режим был отменен только в 2009 году. Родственники исчезнувших не раз обращались к представителям власти с требованием найти их родных и провести расследование по факту их похищения, однако эффективного расследования проведено не было и виновные в похищениях не установлены и не привлечены к уголовной ответственности”, - приводятся на сайте "Правовой инициативы" слова адвоката Ольги Гнездиловой.
Вторая чеченская кампания началась 30 сентября 1999 года, после вторжения в начале августа 1999 года в Дагестан боевиков Басаева и Хаттаба.
"Кавказский узел" неоднократно писал о решениях Европейского суда по правам человека по жалобам о насильственных исчезновениях жителей Чечни и Ингушетии. Так, 5 марта вступило в силу решение ЕСПЧ о выплате компенсации родным 16 исчезнувших жителей Чечни и одного жителя Ингушетии, задержанных силовиками во время второй чеченской кампании, а 12 марта ЕСПЧ обязал власти России выплатить более миллиона евро родным 11 человек.