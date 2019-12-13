ЕСПЧ коммуницировал жалобы родственников людей из чеченского "расстрельного списка"

13 декабря 2019, 10:39

Европейский суд по правам человека потребовал от правительства России до 3 марта 2020 года прокомментировать заявления жителей Чечни о похищении и убийстве их родственников в 2017 году.

Как писал "Кавказский узел", 23 июля Правозащитный центр "Мемориал", "Комитет против пыток" и "Новая газета" представили на пресс-конференции показания свидетелей задержания и исчезновения жителей Чечни из "расстрельного списка". Правозащитники заявили, что готовят жалобу в ЕСПЧ на Следственный комитет России, который отказывается возбуждать уголовное дело о возможном убийстве 27 жителей Чечни. При этом власти Чечни назвали выдумкой новую информацию о внесудебных казнях. В сентябре родственники из "расстрельного списка" обратились в ЕСПЧ. Они пожаловались на то, что российские власти не провели эффективного расследования сведений о внесудебной казни.

И президент России, и руководство Следственного комитета знакомы с информацией о внесудебной казни 27 жителей Чечни, в России у этого дела перспектив нет, предположил 23 июля председатель "Комитета против пыток"​ Игорь Каляпин.

Жалобы в ЕСПЧ были поданы проектом "Правовая инициатива" и Правозащитного центра "Мемориал" от имени жителей Чечни, чьи родственники в конце декабря 2016 года - начале января 2017 года были задержаны, а затем исчезли.

"Родственники исчезнувших обращались к Уполномоченному по правам человека в Чечне Нурди Нухажиеву, в республиканскую и федеральную прокуратуры, в республиканский Следственный комитет. В возбуждении дел по факту похищения людей было отказано, следствие утверждало, что исчезнувшие мужчины вступили в ряды незаконных вооруженных формирований и уехали в Сирию", - сказано в сообщении, опубликованном 12 декабря на сайте "Правовой инициативы".

10 декабря ЕСПЧ в коммуникации правительству России установил срок мирного урегулирования - 3 марта 2020 года. К этой дате правительство также должно представить меморандум на вопросы Европейского суда, сказано в сообщении.

По словам адвоката проекта “Правовая инициатива” Рустама Мацева, власти должны прокомментировать каждый пункт, по которому родственники жалуются на нарушение своих прав.

"В коммуникации сделан акцент на предоставлении документов о проведении всех спецопераций с конца 2016 года по начало 2017 года - это как раз период предполагаемых нарушений, о которых сказано в жалобе. Отдельно упоминается про угрозы в адрес родственников пропавших, и ЕСПЧ просит власти прокомментировать этот вопрос, предоставив имеющиеся документы о всех проводимых массовых собраниях и встречах родственников жертв с представителями власти, где предположительно высказывались угрозы в адрес родственников похищенных”, - приведены слова адвоката на сайте "Правовой инициативы".

По данным правозащитников, суд коммуницировал жалобу по статьям 2 (право на жизнь), 3 (запрет пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения и наказания), 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), 13 (право на эффективное средство правовой защиты). По статье 38 Конвенции запрошены дополнительные документы у правительства России.

Напомним, 9 июля 2017 года "Новая газета" написала, что в Чечне в ночь на 26 января 2017 года были казнены задержанные после нападения на полицейских в Грозном 17 декабря 2016 года. К проверке этих сведений подключились правозащитники. Весной 2018 года следствие отказалось возбудить уголовное дело по факту массового убийства жителей Чечни, заявив, что большинство фигурантов "расстрельного списка" якобы уехали воевать в Сирию. Юристы ПЦ "Мемориал", "Правовой инициативы" и "Новой газеты" сумели получить материалы расследования. По их данным, вывод о том, что 22 человека уехали к боевикам в Сирию, был сделан лишь на основе показаний двух свидетелей, осужденных за терроризм и находящихся в заключении.