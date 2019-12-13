Лауреаты премии Ахмеднабиева за 2018 год осветили нарушения прав человека на юге России

13 декабря 2019, 15:11

Три первых места в ежегодном конкурсе имени погибшего журналиста "Кавказского узла" Ахмеднаби Ахмеднабиева разделили авторы восьми опубликованных в 2018 году материалов. Темами статей лауреатов стали пытки в Дагестане и на Кубани, политическая ситуация в Ингушетии на фоне спора с Чечней о границе и проблемы чеченской диаспоры в Европе.

Как писал "Кавказский узел", первое место на конкурсе имени Ахмеднаби Ахмеднабиева заняла журналистка из Дагестана Аида Гаджиханова за опубликованную в 2018 году статью о пытках задержанных силовиками.

Ежегодная премия в память об Ахмеднаби Ахмеднабиеве была учреждена "Кавказским узлом" 1 октября 2014 года. Она присуждается за журналистские материалы, поднимающие важные проблемы общественно-политической, экономической, социальной и культурной жизни Кавказа либо влияния Кавказа на другие регионы России и мира. Особое значение при этом придается правозащитной тематике.

Вручение премии Ахмеднабиева за 2018 год состоялось сегодня в Москве. Лауреатами конкурса стали, кроме Аиды Гаджихановой, авторы еще семи статей о Кавказе. Кроме того, в конкурсе была спецноминация «Корреспонденты "Кавказского узла"», куда вошли авторы 15 материалов о проблемах жителей юга России и Южного Кавказа. Полный список лауреатов и участников конкурса с названиями их журналистских работ приведен внизу статьи.

Второе место разделили три журналиста - Леонид Никитинский за статью "Левиафан-Юг" в "Новой газете", Маша Чашникова, написавшая для издания "АрбузТудей" статью "Как и зачем астраханские заключенные создали свой телевизионный канал", и Константин Казенин, чей материал "Возвращение кавказской политики. О чем говорит пограничный спор Ингушетии и Чечни" был опубликован на сайте Центра Карнеги.

Леонид Никитинский в своей статье описал работу судебной системы на юге России и привел конкретные примеры схем, с помощью которых претенденты на земельные угодья на Кубани получают в собственность нужные им участки, нарушая права пайщиков и законных владельцев земель. Материал Маши Чашниковой посвящен заключенным астраханской колонии, которые создают новостные выпуски для других осужденных на телестудии, созданной в исправительном учреждении в формате журналистского кружка. Константин Казенин в своей статье проанализировал политические процессы, начавшиеся в Ингушетии осенью 2018 года из-за пересмотра границы с Чечней.

Третье место разделили авторы четырех материалов: Виктор Агаев со статьей "Чеченская головоломка для Европы", опубликованной в журнале "Огонек", Егор Сковорода с материалом "Мы не опера, мы не прокуроры - мы выше их всех", написанным для "Медиазоны", Екатерина Сокирянская с публикацией "Третий срок Путина и Северный Кавказ" в издании "Контрапункт" и Серафима Чичева, чей материал в соавторстве с Еленой Синеок «Все началось три года назад, когда штат полиции сократили» опубликовало издание "Юга.ру".

В статье Виктора Агаева говорится об отношении жителей и властей Европы к беженцам из Чечни, в материале Егора Сковороды описана практика использования отделов силовых структур, в том числе на Кубани, в качестве секретных тюрем. Екатерина Сокирянская в своей публикации проанализировала ситуацию, сложившуюся на Северном Кавказе к весне 2018 года, когда Владимир Путин переизбрался на очередной президентский срок. Материал Чичевой и Синеок рассказывает о жизни поселка Псебай после резонансного убийства матери пятерых детей Натальи Дмитриевой.

С каждым годом интерес к журналистскому конкурсу Ахмеднабиева растет. В этом году жюри конкурса рассмотрело 68 журналистских материалов, тогда как годом ранее на конкурс было номинировано 40 публикаций. В 2017 году на конкурс было представлено 30 журналистских работ, а в 2016 году - 25.

В конкурсе за 2017 год первую премию получила Екатерина Сокирянская за материал о вербовке боевиков. За 2016 год первое место заняла журналистка Светлана Анохина со статьей о женском обрезании, а на конкурсе за 2015 год - работа замглавреда "Новой газеты" Сергея Соколова, посвященная чеченскому следу в убийстве Бориса Немцова. Победителем первого конкурса, за в 2014 год, стала Елена Милашина, автор материала о принципиальном отказе судьи выносить решение по делу чеченца Сулеймана Эдигова.

Журналистские тексты за 2019 год принимаются для участия в конкурсе на премию имени Ахмеднабиева до 25 декабря.

Ахмеднаби Ахмеднабиева Журналист "Кавказского узла " Ахмеднаби Ахмеднабиев был застрелен 9 июля 2013 года в селе Семендер в Дагестане. В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биография

Материалы о том, как многократно приостанавливалось следствие по делу об убийстве Ахмеднабиева, и о том, как помнят журналиста в Дагестане и за его пределами, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Убийство Ахмеднабиева".

Список участников и лауреатов конкурса имени Ахмеднабиева за 2018 год

Лауреаты конкурса

1. Аида Гаджиханова, статья «Если кто-то сюда попал, то отсюда уже не выйти», "Новое дело"

(Дагестан)

2. Леонид Никитинский, статья «Левиафан-Юг», "Новая газета" (Краснодарский край)

3. Маша Чашникова, статья «Как и зачем астраханские заключенные создали свой телевизионный

канал», "АрбузТудей" (Астрахань)

4. Константин Казенин, статья «Возвращение кавказской политики. О чем говорит пограничный

спор Ингушетии и Чечни», сайт Центра Карнеги (Ингушетия/Чечня)

5. Екатерина Сокирянская, статья «Третий срок Путина и Северный Кавказ», "Контрапункт"

(Москва/ Северный Кавказ)

6. Виктор Агаев, статья «Чеченская головоломка для Европы», "Огонек" (Чечня)

7. Егор Сковорода, статья «Мы не опера, мы не прокуроры — мы выше их всех», "Медиазона"

(Краснодар)

8. Елена Синеок, Серафима Чичева, статья «Все началось три года назад, когда штат полиции

сократили», "Юга.ру" (Краснодарский край)

Спецноминация «Корреспонденты "Кавказского узла"»

1. Абадиев Тимур, "Жители Ингушетии и Чечни рассказали о ситуации на границе республик"

(Ингушетия)

2. Григорян Алвард, "Жители Талиша рассказали о препятствиях для возвращения в село"

(Армения)

3. Грицевич Анна, "Черкесские репатрианты рассказали о трудностях получения гражданства

России" (Краснодарский край)

4. Джалилов Рустам, "Родственники амира Вагабова пожаловались на произвол силовиков"

(Москва)

5. Исаев Тимур, "Погорельцы из Мокока назвали полученные компенсации недостаточными"

(Дагестан)

6. Капиев Ильяс, "Фильм о проблемах медицины Дагестана показан на фестивале правозащитного

кино" (Дагестан)

7. Кмузов Беслан, "Месхетинцы рассказали о сложностях при переселении в Грузию" (Грузия)

8. Кравченко Светлана, "Аварийная посадка самолета в Сочи указала на пробелы в безопасности

полетов" (Краснодарский край)

9. Люгаев Валерий, "Сокамерник Албагачиева подтвердил факт давления на ключевого свидетеля"

(Ростов-на-Дону)

10. Марзоева Эмма, "Воспитанники детдома "Виктория" изъявили желание в него вернуться"

(РСО-Алания)

11. Мартиросян Армине, "Убийство в Гюмри указало на проблемы с российской военной базой"

(Армения)

12. Мурадов Мурад, "Источник назвал "убийство чести" одной из версий убийства девушки в

Хасавюрте" (Дагестан)

13. Петросян Тигран, "Минюст Армении оказался в эпицентре скандала после телесюжета о

женской тюрьме" (Армения)

14. Филимонова Татьяна, "Волгоградские зоозащитники заявили о недостатке мест в приютах для

бродячих собак" (Волгоградская область)

15. Ященко Вячеслав, "Нефтезавод останавливает работу после жалоб волгоградцев" (Волгоград)

Другие участники конкурса

1. Дмитрий Волчек, "Я уехал из-за таблеток" (РС)

2. Александра Баева, "150 лет назад Россия депортировала черкесов в Сирию. Теперь они бегут

обратно — но и здесь им не рады" ("Медуза")

3. Рита Ройтман, "Горечь Кванхидатлинской соли" ("Даптар")

4. Магеррам Зейналов, "Каково быть геем в Азербайджане - самой гомофобной стране Европы" ("Би-

би-си")

5. Элен Бабаян, "Карабах раздора" ("Лента ру")

6. Алексей Александров, Никита Борисов, "В Абхазии умирают брошенные города" ("Настоящее

время")

7. Асият Мамаева, "Немое эхо" ("Архыз24")

8. Дарья Полянкина, "Все в тюрьме: и ученики, и учителя" ("Ставгород")

9. Дато Парулава, "Грузинские феминисты в тяжелой битве за равенство" ("ОС медиа")

10. Дима Швец, "Все твое лицо увидят" ("Медиазона")

11. Анастасия Курилова, "В Чечне секс-меньшинств то ли нет, то ли всё меньше" ("Коммерсант")

12. Наргиз Насибова, "Без права выбора" ("Джэмньюс")

13. Олег Будровин, "Казаки против казаков: чем закончится передел границ на Северном Кавказе" ("Ньюстрекер")

14. Когершын Сагиева, "Мы ждем вмешательства президента" ("Дождь")

15. Гаянэ Мкртчян, "Что происходит в Армении после совершеннолетия с теми, чья жизнь

проходила в детских домах?" ("Джэмньюс")

16. Армине Аветисян, Дато Парулава, Ника Мусави, "Бегство из дома из-за сексуальной

ориентации" ("ОС медиа")

17. Майя Шалашвили, Севиндж Самедзаде, Сона Маркарян, "Я приехал, чтобы остаться – Армения" ("Кавказский выпуск")

18. Илья Мильштейн, "Чести клич" ("Грани")

19. Ксения Золотарёва, Евгений Ракуль, "Сколько Юг «начеканил» по итогам ЧМ-2018" ("ЭкспертЮг")

20. Патимат Амирбекова, "Поговори со мною, папа" ("Молодежь Дагестана")

21. Евгений Ширманов, "Избили в отделе полиции Республики Адыгея" (канал Youtube)

22. Виктор Лошак, "Когда своим позволено все" ("Коммерсант FM")

23. Виктор Ермолов, "Как активисты на Северном Кавказе пытаются согласовать ЛГБТ-митинг" (befreeinrussia.com)

24. Тимур Магомаев, "Город как протест" ("Черновик")

25. Юрий Слинько, "Больше ничем не могу помочь" ("Ньюстрекер")

26. Тогрул Габибов, "Убийства в Гяндже. Сомнения и вопросы" ("Мейдан ТВ")

27. Гиоргий Киконишвили, "16–18 мая 2013 года: дни человеческих трагедий" (Equality Movement*)

28. Олег Доценко, "Беспорядки в КБР! Провокация!!! Кому это все нужно?" (канал Youtube)

29. Аминат Джаубаева, "Тропинка жизни" ("День республики")

30. Валерий Бриних, "Рейд “зеленых” Адыгеи по свалкам Гиагинского и Кошехабльского районов" (01portal.com)

31. Заур Фарниев, "Замолчи свой рот. Критика государства может довести до тюрьмы и сумы" ("Основа")

32. Хакуашева Мадина, "Живая и мертвая вода Кавказа" ("За права КБР")

33. Олег Соколов, "Адыгея, Майкоп. Не состоялась акция 28 января 2018 г. "Молния"

34. Елена Болдуринова, "В ручном режиме" ("Степные вести")

35. Аслан Гуков, "Вольный Аул: напряжение не спадает" ("Кавказский дневник")