Дагестанская журналистка победила в конкурсе имени Ахмеднабиева

13 декабря 2019, 12:59

Сегодня "Кавказский узел" подвел итоги ежегодного конкурса имени погибшего журналиста Ахмеднаби Ахмеднабиева. Первое место заняла Аида Гаджиханова за опубликованную в 2018 году статью о пытках задержанных в силовой структуре Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", прием журналистских работ на ежегодную премию в память об убитом в Дагестане журналисте Ахмеднаби Ахмеднабиеве был объявлен 21 июля 2018 года.

9 июля 2013 года корреспондент "Кавказского узла" Ахмеднаби Ахмеднабиев был застрелен около своего дома в селе Семендер. Находясь в Дагестане, одном из "горячих" регионов Северного Кавказа, Ахмеднабиев писал на острые темы о нарушениях прав человека в республике, злоупотреблениях на региональных выборах, преступлениях сотрудников силовых структур и преследовании верующих.

Победителем ежегодного конкурса памяти Ахмеднабиева "Кавказский узел" сегодня объявил Аиду Гаджиханову за материал "Если кто-то сюда попал, то отсюда уже не выйти", опубликованный дагестанским изданием "Новое дело".

В своей публикации Аида Гаджиханова рассказала о нескольких жителях Дагестана, которые подверглись пыткам после задержания силовиками. Она подробно описала историю махачкалинца Абуталиба Шахруева, осужденного на 11 лет за пособничество боевикам. Мужчина оговорил себя после жестоких пыток, говорится в статье Гаджихановой. Силовики, пытавшие Шахруева, поняли, что "перепутали" его с другим человеком, но все же решили не отпускать его просто так. По словам махачкалинца, он пошел на самооговор из опасения, что его убьют, и тогда он не сможет "рассказать правду всем".

После вручения премии Аида Гаджиханова сообщила сегодня, что ее отговаривали от идеи браться за тему пыток в силовой структуре. "Я когда стала заниматься темой беспредела [силовиков], меня спрашивали: "Зачем? Это не для девочек". Но мне эта тема показалась важной", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" журналистка, пояснив, что ее родственники и знакомые также сталкивались с произволом силовиков.

Напомним, что ежегодная премия в память об Ахмеднаби Ахмеднабиеве была учреждена "Кавказским узлом" 1 октября 2014 года. Премия присуждается за наиболее актуальные журналистские материалы, поднимающие важные проблемы общественно-политической, экономической, социальной и культурной жизни Кавказа либо влияния Кавказа на другие регионы России и мира. Особое значение при этом придается правозащитной тематике.

В 2014 году победителем конкурса стала Елена Милашина за материал о принципиальном отказе судьи выносить решение по делу чеченца Сулеймана Эдигова. На конкурсе 2015 года первое место заняла работа замглавреда "Новой газеты" Сергея Соколова, посвященная чеченскому следу в убийстве Бориса Немцова. В 2016 году первое место заняла журналистка Светлана Анохина со статьей о женском обрезании, а в конкурсе за 2017 год первую премию получила Екатерина Сокирянская за материал о вербовке боевиков.

Журналистские тексты за 2019 год принимаются для участия в конкурсе до 25 декабря.

Материалы о том, как многократно приостанавливалось следствие по делу об убийстве Ахмеднабиева, и о том, как помнят журналиста в Дагестане и за его пределами, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Убийство Ахмеднабиева".