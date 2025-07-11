Мельконьянц этапирован в Коми

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Сопредседатель движения "Голос"* Григорий Мельконьянц этапирован из СИЗО в республику на севере России до вступления приговора в силу.

Как писал "Кавказский узел", 4 июля стало известно, что Григория Мельконьянца этапировали в неизвестном направлении. Мельконьянца вывезли из СИЗО до того, как апелляционный суд рассмотрел его жалобу на приговор, указал его адвокат Михаил Бирюков.

14 мая Басманный суд Москвы приговорил Григория Мельконьянца к пяти годам колонии общего режима. 3 июня апелляционная жалоба защиты поступила в Мосгорсуд. Мельконьянцу инкриминировалось сотрудничество с Европейской сетью организаций по наблюдению за выборами (ENEMO)**. Он не признал вину. Движение "Голос"* не связано с ENEMO, а одноименная Ассоциация "Голос"*, которая была участницей ENEMO, ликвидирована судом в 2020 году, за год до признания ENEMO нежелательной организацией, заявили ранее соратники Мельконьянца.

Григория Мельконьянца этапировали в Республику Коми. Об этом стало известно из ответа ФСИН на письмо, адресованное в СИЗО осужденному, сообщает сегодня в своем телеграм-канале правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Согласно карточке дела на сайте Мосгорсуда, дело Мельконьянца находится в стадии обжалования приговора. Заседание по апелляционной жалобе пока не состоялось, его дата в карточке не указана.

Напомним, после приговора Мельконьянцу движение "Голос"* объявило о самороспуске в связи с угрозой уголовного преследования за любые формы участия в его работе, и прекращении работы всех проектов, в том числе "Карты нарушений на выборах". В России больше не осталось возможностей для независимого наблюдения за голосованием на выборах, констатировал политолог Сергей Бойко.

В своем последнем слове Мельконьянц назвал время своего заключения "увлекательным этапом" жизни. "Здесь, в заключении, я встретил много людей, с которыми, вероятно, никогда бы не познакомился в обычной жизни - людей с разным жизненным опытом, разным уровнем образования и судимых по самым разным статьям. И каждый день нам приходится договариваться о том, как жить вместе: как устроить дежурство в камере, проветривать ее или нет, где достать холодильник или чайник. По сути, мы постоянно проводим маленькие референдумы и достигаем согласия", - сказал он. "Кавказский узел" опубликовал полный текст последнего слова Григория Мельконьянца, записанного корреспондентом в зале суда 12 мая 2025 года.

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