×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:47, 8 июля 2025

"Голос"* объявил о прекращении деятельности на фоне приговора Мельконьянцу

Движение "Голос". Фото: https://golosinfo.org

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Движение "Голос" объявило о самороспуске в связи с угрозой уголовного преследования за любые формы участия в его работе и прекращении работы всех проектов, в том числе "Карты нарушений на выборах". 

Как писал "Кавказский узел",14 мая Басманный суд Москвы приговорил Григория Мельконьянца к пяти годам колонии общего режима, защита Мельконянца анонсировала обжалование приговора. "Незаконный, неправосудный приговор не должен устоять [в апелляционной инстанции]", - сказал адвокат Михаил Бирюков.

Мельконьянцу инкриминируется сотрудничество с Европейской сетью организаций по наблюдению за выборами (ENEMO)**. Он свою вину не признает. Движение "Голос"* не связано с ENEMO, а одноименная Ассоциация "Голос"*, которая была участницей ENEMO, ликвидирована судом в 2020 году, за год до признания ENEMO нежелательной организацией, заявили ранее соратники Мельконьянца.

Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос»* завершило свою работу.  Прекращение деятельности связано с приговором сопредседателю движения Григорию Мельконьянцу, говорится в Telegram-канале движения.

Арест и заключение под стражу нашего друга и коллеги Григория Мельконьянца имели под собой лишь одну цель — заставить «Голос» замолчать

"На суде так и не были представлены факты противоправной деятельности «Голоса», не говоря уж о фактах нанесения какого-то ущерба интересам Российской Федерации и ее граждан. Наоборот, эта деятельность была глубоко патриотична, поскольку была связана с отстаиванием истинного суверенитета граждан России — их права на участие в управлении государством. Тем не менее, это решение суда не оставляет выбора, поскольку ставит под угрозу уголовного преследования не только всех участников «Голоса», но даже тех людей, кто обращался просто за консультацией и юридической помощью", - подчеркивается в заявлении.

Его авторы отметили, что "арест и заключение под стражу нашего друга и коллеги Григория Мельконьянца имели под собой лишь одну цель — заставить «Голос» замолчать".

В руководстве движения подчеркнули, что теперь любые формы участия в работе «Голоса»* могут повлечь за собой уголовную ответственность.

"Это окончание истории, которая, по версии следствия и суда, длилась 25 лет. <...> Справедливость, увы, побеждает не всегда — за нее нужно бороться. И всегда есть риск проиграть. В этот раз получилось так", — говорится в заявлении.

Сегодня были досрочно прекращены полномочия членов совета движения, председателей и членов региональных отделений, а также членов ревизионной комиссии. Прекращена работа всех проектов, включая один из самых известных — «Карту нарушений», где во время выборов на протяжении многих лет размещалась информация о возможных нарушениях на избирательных участках. Обновление сайта и аккаунтов в социальных сетях остановлено. Подписки на пожертвования, направляемые в адрес партнерских организаций, с сегодняшнего дня также прекращены, указано в сообщении.

В движении «Голос»* подчеркивают, что не ставили перед собой задачу обеспечивать победу каких-либо политических сил, поскольку считают наблюдение за выборами не формой политической деятельности, а способом защиты конституционного строя и одним из гарантируемых прав граждан. В заявлении также содержится рекомендация удалить репосты публикаций движения, чтобы избежать возможного преследования за распространение материалов нежелательной организации, говорится в публикации.

Сопредседателя «Голоса» Григория Мельконьянца вывезли из СИЗО и этапировало в неизвестном направлении, сообщил адвокат Михаил Бирюков. Мельконьянца вывезли из СИЗО до того, как апелляционный суд рассмотрел его жалобу на приговор, проинформировало "ОВД-Инфо" 4 июля.

В своем последнем слове Мельконьянц назвал время своего заключения "увлекательным этапом" жизни. "Здесь, в заключении, я встретил много людей, с которыми, вероятно, никогда бы не познакомился в обычной жизни - людей с разным жизненным опытом, разным уровнем образования и судимых по самым разным статьям. И каждый день нам приходится договариваться о том, как жить вместе: как устроить дежурство в камере, проветривать ее или нет, где достать холодильник или чайник. По сути, мы постоянно проводим маленькие референдумы и достигаем согласия", - сказал он. "Кавказский узел" опубликовал полный текст последнего слова Григория Мельконьянца, записанного корреспондентом в зале суда 12 мая 2025 года.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в  Telegram

либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook***, Instagram***, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp*** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* включены в реестр иностранных агентов.

** признана нежелательной в России организацией.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России. 

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Отправление водой. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:26, 8 июля 2025
Массовое отравление произошло в пяти населенных пунктах Дагестана
Суд и репрессированные. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:27, 8 июля 2025
Семья жертв сталинских репрессий на Кубани получила компенсацию за утраченной жилье
Фотография Курбана Далгатова в доме его родителей. Фото: "Черновик", https://chernovik.net/news/zakryl-kurtkoy-obzor-videokamery-i-telo-kurbana-potaschili-vniz
02:28, 8 июля 2025
Второй потерпевший по делу об убийстве Далгатова рассказал о пытках
Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:29, 8 июля 2025
Мобилизованный из Калмыкии убит на Украине
Эльшан Ибрагимов. Кадр видео "Истра ТВ" / "ВКонтакте".
21:50, 7 июля 2025
Адвокат азербайджанцев Подмосковья отверг связь дела Ибрагимова с дипломатическим кризисом
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
18:32, 5 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
О последних событиях в Нальчике
Фото
17:24, 5 июля 2025
Ветер с Апшерона
Мусорные села
Фото
11:35, 4 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Купальный сезон в разгаре, но мест для купания в Нальчике не найти
Все блоги
Справочник
Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Блогеры
Фото
14:23, 6 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
19
Мусорный вопрос в Кабардино-Балкарии
Фото
18:32, 5 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
О последних событиях в Нальчике
Фото
17:24, 5 июля 2025
Ветер с Апшерона
Мусорные села
Фото
11:35, 4 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Купальный сезон в разгаре, но мест для купания в Нальчике не найти
Фото
12:59, 2 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
11
Жителей многоквартирного дома в Нальчике лишили канализации
Аналитика
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
13:15, 4 июля 2025
В июне 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Машина скорой помощи. Фото Елены Синеок, Юга.ру
08 июля 2025, 10:48
18 жителям Дагестана понадобилась госпитализация из-за отравления

Силовики в головном офисе компании "Электрические сети Армении". Стоп-кадр видео News.Am от 08.07.25, https://news.am/rus/news/892955.html
08 июля 2025, 09:48
Силовики проводят обыски в "Электросетях Армении"

Руслан Нурушев. Фото: https://memopzk.org/figurant/nurushev-ruslan-urazbaevich/
07 июля 2025, 19:43
Адвокат Нурушева продолжает его защиту после сбора средств*

На месте происшествия. 7 июля 2025 г. Фото: https://www.instagram.com/p/DLzg6fEN9Sc/?img_index=2
07 июля 2025, 17:51
Участник СВО из Владикавказа заподозрен в убийстве жены и падчерицы

Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Показать больше