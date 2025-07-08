"Голос"* объявил о прекращении деятельности на фоне приговора Мельконьянцу

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Движение "Голос" объявило о самороспуске в связи с угрозой уголовного преследования за любые формы участия в его работе и прекращении работы всех проектов, в том числе "Карты нарушений на выборах".

Как писал "Кавказский узел",14 мая Басманный суд Москвы приговорил Григория Мельконьянца к пяти годам колонии общего режима, защита Мельконянца анонсировала обжалование приговора. "Незаконный, неправосудный приговор не должен устоять [в апелляционной инстанции]", - сказал адвокат Михаил Бирюков.

Мельконьянцу инкриминируется сотрудничество с Европейской сетью организаций по наблюдению за выборами (ENEMO)**. Он свою вину не признает. Движение "Голос"* не связано с ENEMO, а одноименная Ассоциация "Голос"*, которая была участницей ENEMO, ликвидирована судом в 2020 году, за год до признания ENEMO нежелательной организацией, заявили ранее соратники Мельконьянца.

Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос»* завершило свою работу. Прекращение деятельности связано с приговором сопредседателю движения Григорию Мельконьянцу, говорится в Telegram-канале движения.

Арест и заключение под стражу нашего друга и коллеги Григория Мельконьянца имели под собой лишь одну цель — заставить «Голос» замолчать

"На суде так и не были представлены факты противоправной деятельности «Голоса», не говоря уж о фактах нанесения какого-то ущерба интересам Российской Федерации и ее граждан. Наоборот, эта деятельность была глубоко патриотична, поскольку была связана с отстаиванием истинного суверенитета граждан России — их права на участие в управлении государством. Тем не менее, это решение суда не оставляет выбора, поскольку ставит под угрозу уголовного преследования не только всех участников «Голоса», но даже тех людей, кто обращался просто за консультацией и юридической помощью", - подчеркивается в заявлении.

Его авторы отметили, что "арест и заключение под стражу нашего друга и коллеги Григория Мельконьянца имели под собой лишь одну цель — заставить «Голос» замолчать".

В руководстве движения подчеркнули, что теперь любые формы участия в работе «Голоса»* могут повлечь за собой уголовную ответственность.

"Это окончание истории, которая, по версии следствия и суда, длилась 25 лет. <...> Справедливость, увы, побеждает не всегда — за нее нужно бороться. И всегда есть риск проиграть. В этот раз получилось так", — говорится в заявлении.

Сегодня были досрочно прекращены полномочия членов совета движения, председателей и членов региональных отделений, а также членов ревизионной комиссии. Прекращена работа всех проектов, включая один из самых известных — «Карту нарушений», где во время выборов на протяжении многих лет размещалась информация о возможных нарушениях на избирательных участках. Обновление сайта и аккаунтов в социальных сетях остановлено. Подписки на пожертвования, направляемые в адрес партнерских организаций, с сегодняшнего дня также прекращены, указано в сообщении.

В движении «Голос»* подчеркивают, что не ставили перед собой задачу обеспечивать победу каких-либо политических сил, поскольку считают наблюдение за выборами не формой политической деятельности, а способом защиты конституционного строя и одним из гарантируемых прав граждан. В заявлении также содержится рекомендация удалить репосты публикаций движения, чтобы избежать возможного преследования за распространение материалов нежелательной организации, говорится в публикации.

Сопредседателя «Голоса» Григория Мельконьянца вывезли из СИЗО и этапировало в неизвестном направлении, сообщил адвокат Михаил Бирюков. Мельконьянца вывезли из СИЗО до того, как апелляционный суд рассмотрел его жалобу на приговор, проинформировало "ОВД-Инфо" 4 июля.

В своем последнем слове Мельконьянц назвал время своего заключения "увлекательным этапом" жизни. "Здесь, в заключении, я встретил много людей, с которыми, вероятно, никогда бы не познакомился в обычной жизни - людей с разным жизненным опытом, разным уровнем образования и судимых по самым разным статьям. И каждый день нам приходится договариваться о том, как жить вместе: как устроить дежурство в камере, проветривать ее или нет, где достать холодильник или чайник. По сути, мы постоянно проводим маленькие референдумы и достигаем согласия", - сказал он. "Кавказский узел" опубликовал полный текст последнего слова Григория Мельконьянца, записанного корреспондентом в зале суда 12 мая 2025 года.

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