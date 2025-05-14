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15:52, 14 мая 2025

Защита Мельконянца анонсировала обжалование приговора

Григорий Мельконьянц в зале суда. Фото корреспондента "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Приговор Басманного суда Москвы Григорию Мельконьянцу не устоит в апелляционной инстанции, завил адвокат сопредседателя движения "Голос"* Михаил Бирюков.

Как писал "Кавказский узел",  сегодня суд приговорил Григория Мельконьянца к пяти годам колонии общего режима. Ему также запрещено после отбытия срока заниматься общественной деятельностью в течение девяти лет. Ранее прокурор запросила шесть лет лишения свободы. Это максимальный срок, предусмотренный вмененной ему статьей.

Григорию Мельконьянцу инкриминируется сотрудничество с Европейской сетью организаций по наблюдению за выборами (ENEMO)**. Он свою вину не признает. Движение "Голос"* не связано с ENEMO, а одноименная Ассоциация "Голос"*, которая была участницей ENEMO, ликвидирована судом в 2020 году, за год до признания ENEMO нежелательной организацией, заявили ранее соратники Мельконьянца.

Ужасен не пятилетний срок, а сам факт внесения обвинительного приговора по этому делу, заявил журналистам адвокат Мельконьянца Михаил Бирюков после заседания суда.

"Мы, защитники, считаем, что в этом деле отсутствует какие-либо доказательства, позволяющие вынести приговор. Мы считаем его несправедливым и тенденциозным и, конечно, будем подавать апелляционную жалобу, будем бороться за свободу Григория, поскольку незаконный, неправосудный приговор не должен существовать, он не должен устоять [в апелляционной инстанции]. Мы все надеемся на справедливость ", - цитирует Бирюкова корреспондент «Кавказского узла», присутствовавший на заседании.

Отметим, что суд засчитал Мельконьянцу срок, проведенный им в СИЗО, по формуле «день за полтора», поэтому из пяти лет около двух с половиной уже считаются отбытыми. На вопрос о возможном применении процедуры УДО адвокат Бирюков ответил, что следует дождаться вступление приговора в силу, пишут «Ведомости».

В своем последнем слове Мельконьянц назвал судебное разбирательство "захватывающим опытом" для него. "Я слушал прекрасные, иногда эмоциональные слова людей, которые выступали в качестве свидетелей, читал наполненные теплом письма и получал удивительные открытки. Порой создавалось ощущение настоящего праздника, будто я юбиляр, а не подсудимый", - сказал он. "Кавказский узел" опубликовал полный текст последнего слова Григория Мельконьянца, записанного корреспондентом в зале суда 12 мая 2025 года.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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