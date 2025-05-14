Григорий Мельконьянц приговорен к пяти годам колонии

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Басманный суд Москвы приговорил Григория Мельконьянца к пяти годам колонии общего режима.

Как писал "Кавказский узел", прокурор затребовала для сопредседателя движения "Голос"* Григория Мельконьянца запросила шесть лет лишения свободы. Это максимальный срок, предусмотренный вмененной ему статьей.

Судья Басманного суда Москвы приговорила Григория Мельконьяна к пяти годам колонии общего режима, передает корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

Ему также запрещено после отбытия срока заниматься общественной деятельностью в течение девяти лет.

Заседание Басманного суда, которое было назначено на 11.00 мск, началось только спустя 1 час 10 минут, следует из онлайн-трансляции "Медиазоны"*.

"Срок, проведенный в СИЗО Григорию Мельконьянцу засчитали по формуле день за полтора, - отмечает издание. - Так как Мельконьянц находится в СИЗО с августа 2023 года, получается, что из пяти лет он уже «отбыл» чуть больше двух с половиной лет".

В своем последнем слове Мельконьянц назвал время своего заключения "увлекательным этапом" жизни. "Здесь, в заключении, я встретил много людей, с которыми, вероятно, никогда бы не познакомился в обычной жизни — людей с разным жизненным опытом, разным уровнем образования и судимых по самым разным статьям. И каждый день нам приходится договариваться о том, как жить вместе: как устроить дежурство в камере, проветривать ее или нет, где достать холодильник или чайник. По сути, мы постоянно проводим маленькие референдумы и достигаем согласия", - сказал он. "Кавказский узел" опубликовал полный текст последнего слова Григория Мельконьянца, записанного корреспондентом в зале суда 12 мая 2025 года.

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