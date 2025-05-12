Обвинение запросило шесть лет колонии Мельконьянцу

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Прокуратура запросила шесть лет лишения свободы для сопредседателя движения "Голос"* Григория Мельконьянца по делу об организации деятельности нежелательной иностранной неправительственной организации.

Как писал "Кавказский узел", 25 апреля Григорий Мельконьянц заявил в суде, что Обвинение игнорирует факт, что ни движение "Голос"*, ни одноименная ассоциация не признаны нежелательными организациями. Он подчеркнул, что обвинение фактически обосновывает преследование его политическими взглядами.

Мельконьянцу инкриминируется сотрудничество с Европейской сетью организаций по наблюдению за выборами (ENEMO)**. Он свою вину не признает. Движение "Голос"* не связано с ENEMO, а одноименная Ассоциация "Голос"*, которая была участницей ENEMO, ликвидирована судом в 2020 году, за год до признания ENEMO нежелательной организацией, заявили соратники Мельконьянца.

Сегодняшнее заседание по делу началось с опозданием ввиду задержки доставки Мельконьянца в здание суда, сообщает корреспондент «Кавказского узла», присутствующий в суде. Перед началом заседания Григорий Мельконьянц сказал, что находится в бодром настроении, а в ответ на вопрос о надежде на освобождение сказал: «Вопрос риторический».

В ходе прений прокурор посчитала вину Мельконьянца доказанной. По версии обвинения, он продолжал якобы деятельность нежелательной организации ENEMO**, будучи сопредседателем движения «Голос»*. Прокурор запросила наказание в 6 лет лишения, свободы в колонии общего режима, а также запрет на участие в общественных организациях в течение 10 лет. Суд отказал защите в ходатайствах об отложенном заседании для ознакомления делом и о возобновлении судебного следствия.

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* включены в реестр иностранных агентов.

** признана нежелательной в России организацией.

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