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23:36, 25 апреля 2025

Григорий Мельконьянц заявил о политизированности обвинения

Григорий Мельконьянц в зале суда. 6 марта 2025 г. Фото корреспондента "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Обвинение игнорирует факт, что ни движение "Голос"* ни одноименная ассоциация не признаны нежелательными организациями, заявил в суде Григорий Мельконьянц. Он подчеркнул, что обвинение фактически обосновывает преследование его политическими взглядами. 

Как писал "Кавказский узел", 16 апреля свидетели защиты сообщили в суде, что Григорий Мельконьянц выступал на мероприятиях избиркомов как уважаемый независимый эксперт, а не как представитель движения "Голос"* или нежелательной организации.

Мельконьянцу инкриминируется сотрудничество с Европейской сетью организаций по наблюдению за выборами (ENEMO)**. Он свою вину не признает. Движение "Голос" не связано с ENEMO, а одноименная Ассоциация "Голос", которая была участницей ENEMO, ликвидирована судом в 2020 году, за год до признания ENEMO нежелательной организацией, заявили соратники Мельконьянца.

Очередное заседание по делу Григория Мельконьянца растянулось на целый день и завершилось только в 20.30 мск, передал корреспондент “Кавказского узла”. Как и в дни предыдущих заседаний, в суд пришли знакомые Мельконьянца - активисты, желающие поддержать его. 

"Я переживаю за него и поэтому прихожу его поддержать", - сказала Ольга, пояснив, что она знакома с Григорием и была наблюдателем на нескольких выборах. Мария также указала, что была наблюдателем. "Я пришла поддержать своего брата по наблюдательской деятельности", - сказала она.

Илья представился участником правозащитного сообщества. Активист пояснил, что он присутствовал на ряде других политических процессов. "Я сам от себя прихожу. Мне важно показать свою поддержку тем, кто преследуется", - заявил он.

На заседании был допрошен свидетель Юрий Гурман, сопредседатель движения “Голос” и председатель Ассоциации сельских поселений Челябинской области. Он пришел в суд с чемоданом документов и начал пространно рассказывать о своей деятельности, истории ассоциации “Голос” и движения “Голос”, делясь воспоминаниями о знакомстве с Григорием Мельконьянц. Прокурор была раздражена и пыталась остановить рассказ свидетеля, но судья выслушала большую часть рассказа. Однако чуть позже судья также не выдержала, заявив, что свидетели занимаются рекламой себя, своих организаций и своих заслуг, а не дают показания о Мельконьянца. "Обидно за защитников", - сказала судья.

Свидетель Гурман сообщил,что Мельконьянц был в ассоциации “Голос” наемным работником, а движение “Голос” - общественное объединение, которые не имело никакой преемственности относительно вссоциации и занималось волонтерской наблюдательной деятельностью. Он указал, что ассоциация была объединением юрлиц, ее директором была Лилия Шибанова, тогда как движение “Голос” - независимая организация. Он упомянул, что движение на конкурсной основе получило грант президента РФ. "Вот этим отчетом грантодателям занимался Григорий Мельконьянц, выезжал на обучение наблюдателей", - сказал Гурман, продемонстрировав пухлую папку. 

Адвокат Юлия Островская спросила свидетеля, могли ли принимать в движении “Голос” приниматься единоличные решения. "Нет, этого не предусматривали ни закон, ни уставные документы", - сказал свидетель. Отвечая на вопрос были ли у движения “Голос” связи с ENEMO**, он заявил, что вопрос сотрудничества с этой сетью обсуждался, однако оно не состоялось. "Движение было готово, но начался ковид и это не осуществилось. Никаких документов с ENEMO подписано не было", - пояснил Гурман.

Островская также поинтересовалась, участвовала ли ENEMO в организации движения “Голос”. Свидетель ответил на этот вопрос отрицательно. Затем прокурор спросила у свидетеля, обладал ли Мельконьянц лидерскими качествами. Гурман неуверенно ответил “наверное да”. “Прислушивались ли к Мельконьянцу?” - уточнила обвинитель.  "Да", - подтвердил свидетель. 

Защита пригласила для допроса специалиста по информационным технологиям Александра Исавнина оценить достоверность скриншотов, использованных следствием. Судья затребовала документы о квалификации специалиста. Прокурор выступила против заключения, потому что документ не был скреплен и прошит, но судья приобщил заключение специалиста к делу.

Александр Исавнин сообщил, что ему были предоставлены копии материалов уголовного дела в 13 томах, где приложены скриншоты, и исследовал он только их, не заходя на заскриненные сайты. “Скрины сайтов, которые могут быть зарегистрированы разными организациями и расположены на разных серверах. Нет доводов, что они принадлежат структурному подразделению одной организации. И сайт ENEMO невозможно было осмотреть без VPN, а это не было указано в акте осмотра экспертами МВД”, - огласил выводы специалист.

Адвокат Островская уточнила, совпадают ли протокол осмотра сайтов и скриншоты, на что получила отрицательный ответ. Затем суд перешел к допросу подсудимого Григория Мельконьянца. Он заявил, что ему до сих пор непонятно обвинение и указал на голословные утверждения следствия.

Обвинение фактически пишет, что мои политические взгляды легли в основу уголовного преследования против меня

“В разных местах уголовного дела движение “Голос” называют то участником ENEMO, то его структурным подразделением, но эти понятия несут разные смыслы и ответственность, соответственно, тоже разная. Когда мы говорим о структурном подразделении, речь идет о фактически подчиненном статусе, это подразделение входит в структуру самой организации. Это как тело человека - руки, ноги - структурное подразделение этого человека. Организация “Голос” никогда никакого статуса подчиненного не имела, движение “Голос” всегда вело деятельность самостоятельно, учреждалось гражданами России самостоятельно. Ни на одного, ни на нескольких руководителей “Голоса” какого-либо влияния ENEMO не имела", - сказал Григорий Мельконьянц.

Он отверг также и вариант членства движения “Голос” в ENEMO. “Член не входит в структуру организации, а входит в состав организации. Если движение было членом организации, то тогда необходимо было бы, чтобы движение приняло соответствующие решения о вхождении в состав ENEMO, но такого нет. И член может выйти из организации и не нести за нее ответственность ", - пояснил Мельконьянц. 

Он подчеркнул, что ни ассоциация “Голос”, ни движение “Голос” никем не были признаны ни экстремистскими, ни террористическими, ни нежелательными организациями. "А следствие так считают, но когда это произошло, не указывает. Непонятно, каким магическим образом это могло произойти. Фактически это личное мнение следователя", - сказал Мельконьянц. Затем он рассказал о своей биографии и экспертной деятельности, подтвердив что в ассоциации “Голос” он был наемным работником, а движение “Голос” не было создано на базе ассоциации и было объединением наблюдателей без юридического лица. “Обвинение фактически пишет, что мои политические взгляды легли в основу уголовного преследования против меня”, - подчеркнул подсудимый. 

Адвокат Михаил Бирюков выступил с ходатайством о возвращении уголовного дела прокурору, ввиду неясности и нечеткости предъявляемых Мельконьянцу обвинений, сославшись также на ответ Минюста, который не нашел “Голос” среди нежелательных организаций. Судья отклонила это ходатайство. Затем защита выдвинула еще более десятка ходатайств, - как о приобщении некоторых документов, так и об исключении ненадлежащих доказательств из дела. Часть документов, - в частности ответ Минюста и нотариально заверенный перевод ответа ENEMO о том, что “Голос” не состоял в ENEMO и не учреждался ими,  - были приобщены к делу. 

По мнению Бирюкова, показания специалиста и свидетеля, допрошенных сегодня, ценны для защиты. "Специалист подтверждает, что наши сомнения в добросовестности следователя и эксперта, который участвовал в осмотре сайтов, оправданны. Мы будем требовать исключить эти документы из числа доказательств. Свидетель Гурман несколько разбрасывался в показаниях, поскольку он все знает об ассоциации, и о движении, и стремился все рассказать. Он иногда сбивался с ответа на прямые вопросы на рассказ о контексте, в котором те или иные события происходили, но он четко указал, что Григорий не руководил ассоциацией “Голос” и движение “Голос” не было создано на базе ассоциации ", - сказал Бирюков корреспонденту “Кавказского узла”. 

Следующее заседание, на котором ожидаются прения и последнее слово подсудимого, назначено на 12.30 мск 12 мая.

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* включены в реестр иностранных агентов.

** признана нежелательной в России организацией.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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