Свидетели разъяснили суду экспертный статус Мельконьянца

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Свидетели защиты сообщили в суде, что Григорий Мельконьянц выступал на мероприятиях избиркомов как уважаемый независимый эксперт, а не как представитель движения "Голос"* или нежелательной организации.

Как писал "Кавказский узел", 25 марта бывший омбудсмен Владимир Лукин и политик Борис Надеждин заявили на заседании суда по делу Григория Мельконьянца, что подсудимый стремился к честности и прозрачности выборов, а его уголовное преследование и присвоение движению "Голос"* статуса иноагента безосновательны.

Мельконьянцу инкриминируется сотрудничество с Европейской сетью организаций по наблюдению за выборами (ENEMO)**. Он свою вину не признает. Движение "Голос" не связано с ENEMO, а одноименная Ассоциация "Голос", которая была участницей ENEMO, ликвидирована судом в 2020 году, за год до признания ENEMO нежелательной организацией, заявили соратники Мельконьянца.

Активисты и политики пришли поддержать Мельконьяца в суде

Сегодня состоялось судебное заседание по делу Григория Мельконьянца, на котором защита намеревалась завершить предоставление своих доказательств. Но, так как начало заседания задержалось, то осталось время только для допроса двух свидетелей защиты.

Заседание проходило в новом здании Тверского/Мещанского райсудов Москвы. Помимо журналистов, на него пришли коллеги Мельконьянца, его друзья, а также несколько дипломатов европейских государств.

Сотрудница аппарата партии "Яблоко" Анастасия сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что считает важным показать поддержку политзаключенным, одним из которых она считает Мельконьянца. "Я думаю, это важно, что их не забывают, это придает им силы держаться и бороться. Партия "Яблоко" постоянно поддерживает политзаключенных, проводит мероприятия в их поддержку. Два руководителя партии выступают как свидетели на процессе Григория", -сказала она.

Я лично не знаком с Григорием, но слушал и читал его выступления

Пенсионер Владимир считает выражение поддержки Мельконьянцу, как и другим политзаключенным, проявлением активной гражданской позиции. "Мне много лет. Я лично не знаком с Григорием, но слушал и читал его выступления. А участие в процессе - это проявление гражданской активности, которая возможна в наших условиях. Также проявляем активность, дежуря на месте гибели Немцова", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Лидер партии "Яблоко" Николай Рыбаков также пришёл в качестве слушателя на заседание. "Я считаю, что этот процесс имеет крайне негативное влияние на то, что происходит в нашей стране. Я думаю, что сами инициаторы этого дела - мы не знаем, кто это, но они очень сильно не понимают то, что они делают. Они фактически стремятся доказать (но я думаю, что у них не получится), что мирные перемены в России неэффективны. Потому что Григорий - это человек, который выступал исключительно за медленные, постепенные изменения, за действия исключительно в рамках законодательства, за убеждение власти в том, что нужно соблюдать законы, нужно быть честными, нужно проводить честные конкурентные выборы. То есть то, что власть пытается заявлять на словах, Григорий призывал делать это практически на деле", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он исключительно выступал за то, что должен соблюдаться закон

По словам политика, Мельконьянц "никогда не отдавал предпочтение никакой партии". "Он исключительно выступал за то, что должен соблюдаться закон, и партии должны иметь возможность убеждать своих избирателей и получать честно те голоса, которые они получили на выборах. Но заметьте, я не вижу [в суде] представителей никаких других политических партий", - сказал Рыбаков.

По его мнению, в действиях Мельконьянца "нет никакого состава преступления". "На мой взгляд, на этом процессе демонстративно осуждают человека, который стремился исключительно к ненасильственным, мирным переменам в стране", - заявил Рыбаков.

Свидетели рассказали суду об экспертном участии подсудимого в работе избиркомов

В суде был допрошен свидетель защиты Дмитрий Нестеров, который контактировал с Мельконьянцем в работе избирательных комиссий. "Я координировал на московских выборах с движением "Голос" работу наблюдателей", - рассказал суду Нестеров.

Мельконьянц выступал в первую очередь в качестве независимого эксперта

По его словам, деятельность Мельконьянца носила конструктивный характер. "Он известен был в том числе и председателю ЦИК Элле Памфиловой как значимый эксперт в области избирательной системы. На всех площадках Мельконьянц выступал в первую очередь в качестве независимого эксперта по избирательной системе", - сказал Нестеров.

Затем выступила как свидетель руководитель аппарата партии "Яблоко" Евгения Власова. "Встречались мы [с Мельконьянцем] на мероприятиях Центральной избирательной комиссии в диапазоне с 2014 по 2019 год. В 2016 году я была членом центральной избирательной комиссии. Насколько я помню, примерно с 2018 года работал экспертно-научный совет при центральной избирательной комиссии. Григорий туда входил. ЦИК периодически проводила семинары, рабочие столы, связанные с контролем выборов, с ответвлением "За выборы", в котором как эксперт участвовал Мельконьянц", - сообщила она.

Адвокат Мельконьянца Михаил Бирюков выразил в целом удовлетворение показаниями свидетелей. "Мы услышали, что хотели", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат разъяснил важность показаний свидетелей по делу Мельконьянца

Это же, по словам адвоката, касается показаний других свидетелей - в частности, допрошенного 24 февраля бывшего главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова*.

Венедиктов давал показания как многолетний руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Он сообщил суду, что к Мельконьянцу ни разу не возникало вопросов у Федеральной службы охраны (ФСО), которая несёт ответственность за безопасность ЦИК. "А сам ЦИК был доволен деятельностью Мельконьянца и дважды награждал его грамотой. Я думаю, это было бы невозможно, если бы Мельконьянц действовал во вред избирательной системе России", - сказал Венедиктов.

"То, что его [подсудимого] деятельность не вызывала вопросов у ФСО, важно потому, что Мельконьянцу вменяется именно последнее его выступление на круглом столе в ЦИК. Вменяется ему организация деятельности нежелательной организации на территории России. Поскольку следствие и обвинение считают, что движение «Голос» является не самостоятельным движением, а структурным подразделением нежелательной организации ENEMO. Поэтому выступление Григория как сопредседателя движения «Голос» в ЦИК на круглом столе расценивается обвинением как организация деятельности нежелательной организации на территории России", - пояснил Бирюков.

Свидетели говорят о том, что всюду Григория приглашали именно в роли самостоятельного эксперта

Говоря о показаниях Владимира Лукина, адвокат отметил, что Григория Мельконьянца "всюду ценили и уважали" именно как эксперта. "Не как одного из сопредседателей «Голоса», а как эксперта. Он выражал не мнение «Голоса», а свое личное экспертное мнение, свою личную экспертную оценку. В движении «Голос» слишком расплывчатая конфигурация, а Григорий всего лишь один из сопредседателей, поэтому всюду он выступал именно как эксперт, в этом качестве его ценили и приглашали. Но дело в том, что заявку на участие в круглом столе он подавал через сервисы движения «Голос». Поэтому следствие оценивает, что он представлял именно движение «Голос». На самом деле все свидетели говорят о том, что всюду Григория приглашали именно в роли самостоятельного эксперта, а не как сопредседателя движения «Голоса»", - указал Бирюков.

Следующее заседание суда намечено на 14 мск 25 апреля. На нем адвокаты хотят допросить ещё двух свидетелей и одного эксперта и огласить письменные доказательства.

"Голос"* продолжает наблюдение за ходом выборов

Общественное движение "Голос" по-прежнему имеет статус иноагента и продолжает вести мониторинг избирательного процесса в России, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" один из представителей "Голоса" Давид Канкия.

"Есть рассылка в соцсетях издания "Избирательной бюллетень", где анализируются избирательные процессы в Российской Федерации, в частности, и недавние муниципальные выборы в ряде регионов", - сказал Канкия.

По его словам, после ареста Мельконьянца в электоральной истории РФ произошли "существенные события", но "это разговор на много часов". "Произошли выборы президента России в марте 2024 года. Продолжилось внедрение электронного голосования. Различные изменения были в избирательном законодательстве, направленные на снижение политической конкуренции и ограничение общественного контроля", - кратко перечислил Давид Канкия.

Напомним, движение "Голос" с 2013 года проводило мониторинг нарушений и анализировало итоги выборов в том числе в регионах юга России. Наблюдатели движения лично фиксировали нарушения. На выборах в 2021 году "Голос", ссылаясь на данные электорального аналитика Сергея Шпилькина*, сообщил об аномальном числе избирателей, сделавших свой выбор в пользу партии власти. Лидером по количеству приписок стал Новороссийск: 28 тысяч нормальных голосов против 81 тысячи аномальных, говорилось в заявлении движения. До этого "Голос" указывал на аномальную явку на выборах различного уровня, а также на общероссийском референдуме по изменению Конституции, который прошел 2020 году и в регионах юга России.

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