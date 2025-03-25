Свидетели защиты подчеркнули несправедливость преследования Мельконьянца

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Григорий Мельконьянц стремился к честности и прозрачности выборов, а его уголовное преследование и присвоение "Голосу"* статуса иноагента не имеют под собой оснований, заявили в суде бывший омбудсмен Владимир Лукин и политик Борис Надеждин.

Как писал "Кавказский узел", 10 февраля адвокат передал в Центризбирком повестку о вызове в суд председателя комиссии Эллы Памфиловой, чтобы она дала показания на предмет законности деятельности Григория Мельконьянца. 24 февраля на процессе показания дал журналист Алексей Венедиктов*. Его выступление показало неуместность доводов обвинения, уверены защитники Григория Мельконьянца. Элла Памфилова не пришла на заседание 6 марта и пояснила отказ занятостью. Мельконьянца часто приглашали как эксперта на мероприятия, организованные ЦИК, указал политолог Александр Кынев.

Мельконьянцу инкриминируется сотрудничество с Европейской сетью организаций по наблюдению за выборами (ENEMO)**. Он свою вину не признает. Движение "Голос"* не связано с ENEMO, а одноименная Ассоциация "Голос", которая была участницей ENEMO, ликвидирована судом в 2020 году, за год до признания ENEMO нежелательной организацией, заявили соратники Мельконьянца.

Поддержать Григория Мельконьянца в суде сегодня пришли политики Михаил Тимонов* и Николай Ляскин, председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков и правозащитник Ян Рачинский.

В суд пришли также двое свидетелей защиты - политик Борис Надеждин, а также бывший дипломат и уполномоченный по правам человека Владимир Лукин, сообщила сегодня Медиазона*.

Лукин заявил в суде, что при аппарате уполномоченного был экспертный совет, но "Голос"* туда не входил, так как его участники были "особенно озабочены тем, чтобы не сложилось мнение, что они от кого-то зависят". "Не будет преувеличением сказать, что "Голос"* и их представители снискали большой авторитет", - отметил он.

При этом, отвечая на вопрос адвоката, имеет ли он в виду ассоциацию или движение "Голос"*, Лукин ответил, что не помнит всех формальностей, но подразумевает ту структуру, с которой он работал по 2014 год. Мельконьянца он назвал "мотором" организации. "Он один из трех-четырех людей, к мнению которых хотелось прислушаться в наибольшей степени", - охарактеризовал Владимир Лукин подсудимого.

Он также отметил, что статус "иностранного агента" у «Голоса»* является нонсенсом, так как иностранный агент по определению должен хотеть вреда своей стране, а контроль за соблюдением избирательных прав приносил лишь пользу. Лукин добавил, что аппарат уполномоченного не сотрудничал с организацией "Голос"*. "Они участвовали [в нашей работе] не как организация, а как эксперты", - сказал он.

"Меня интересуют не формальности, а компетенция человека, которая может обогатить наши знания. У Мельконьянца была компетенция человека, который в ряде вопросов разбирается лучше других", - заключил Владимир Лукин.

Второй свидетель, Борис Надеждин, заявил в суде, что "Григорий Аркадьевич находится за решеткой не потому, что он там накосячил или что-то там, а по одной причине — он на протяжении десятилетий борется с фальсификациями и наблюдает за выборами".

По мнению Надеждина, в начале 2010-х годов Мельконьянц был в Кремле "на хорошем счету", они вместе ездили по регионам. "Беда случилась знаете когда? Беда случилась позже: когда в администрации президента стали задания выдавать регионам. И вот тогда начались наезды и проблемы. И Григорий Аркадьевич из человека, который пользуется поддержкой начальства, превратился в человека за решеткой", - заявил политик. Он указал, что Мельконьянц стремился только к честности и прозрачности выборов. "Он был на хорошем счету. Его закрыли перед выборам президента, просто вот! <...> «Ваша честь, он хороший человек! Отпустите его! Что он сидит там в клетке!" - приводятся его слова в публикации. Следующее заседание назначено на 16 апреля, на нем будут допрошены два оставшихся свидетеля защиты.

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