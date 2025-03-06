Памфилова отказалась дать показания по делу Мельконьянца

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Глава Центризбиркома Элла Памфилова пояснила занятостью отказ от участия в процессе по делу бывшего сопредседателя движения "голос"* Григория Мельконьянца. Мельконьянца часто приглашали как эксперта на мероприятия, организованные ЦИК, указал политолог Александр Кынев.

Как писал "Кавказский узел", 10 февраля адвокат передал в Центризбирком повестку о вызове в суд председателя комиссии Эллы Памфиловой, чтобы она дала показания на предмет законности деятельности Григория Мельконьянца. 24 февраля на процессе показания дал журналист Алексей Венедиктов*. Его выступление показало неуместность доводов обвинения, уверены защитники Григория Мельконьянца.

Мельконьянцу инкриминируется сотрудничество с Европейской сетью организаций по наблюдению за выборами (ENEMO)**. Он свою вину не признает. Движение "Голос"* не связано с ENEMO, а одноименная Ассоциация "Голос", которая была участницей ENEMO, ликвидирована судом в 2020 году, за год до признания ENEMO нежелательной организацией, заявили соратники Мельконьянца.

Сегодня в Басманном районном суде Москвы продолжилось рассмотрение дела Григория Мельконьянца. Поддержать его собралось вновь немало людей, знакомых с ним,а также журналистов, политиков, представители дипломатических миссий европейских стран.

На сегодняшнее заседание Мельконьянца помимо силовиков сопровождала сторожевая собака. "Такое было впервые", - удивился адвокат Мельконьянца Михаил Бирюков.

Когда Мельконьянца выводили из зала суда после окончания заседания, пёс разразился громким лаем и продолжал лаять, пока подсудимого вели по коридору.

Судья зачитала письмо председателя ЦИК Эллы Памфиловой в адрес суда, где та заявила, что "не может ничего нового сообщить по сути рассматриваемого дела" и сославшись на "высокую занятость" просит исключить её из списка свидетелей.

В качестве свидетеля защиты сегодня был допрошен политолог Александр Кынев.

Он сообщил суду, что знаком более 20 лет с Григорием Мельконьянцем и что до 2011 года работал вместе с ним в ассоциации "Голос".

После того как ассоциация "Голос" была ликвидирована, Кынев перешёл на другую работу, но взаимодействие с Мельконьянцем продолжилось. "Как эксперта Григория Аркадьевича приглашали на различные мероприятия Экспертно- консультационной группы (ЭКГ) при председателе ЦИК и на заседания Общероссийского гражданского форума, посвященные выборным процессам», - рассказал Кынев.

Он охарактеризовал Мельконьянца как человека, который занимал всегда взвешенную и конструктивную позицию. "Он был склонен к компромиссам. Но всегда находился между двух огней. С одной стороны радикалы, которые считали что в выборах вообще не нужно участвовать и с другой стороны - те люди, которые могли участвовать в каких-то фальсификациях выборов", - пояснил Кынев.

Он отметил, что никогда у Мельконьянца не было позиции отрицания итогов голосования. "Хотя он и мог критиковать какие-то нарушения при выборах", - сказал Кынев.

Политолог также сообщил, что Григорий Мельконьянц никогда не называл себя сотрудником ENEMO, тем более ENEMO не является какой-то структурированной организацией. "Она подобна Олимпийскому комитету, в котором состоят различные региональные организации, но не являются частью его", - сказал Кынев.

Но судья прервала его, предложив ему не проводить аналогии. Тем не менее, Кынев привел еще аналогии, с целью показать, что абсурдно считать, что движение "Голос" было частью ENEMO .

"ENEMO - это клуб по интересам, или можно сравнить с Организацией Объединенных Наций, в которой, например, состоит Россия, но она не является структурным подразделением ООН", - пояснил Кынев.

После заседания политолог заявил журналистам, что никакого другого варианта кроме обвинительного приговора суда он не видит. "Но сам процесс показывает, что наблюдательское движение солидарно. Мы видим, коллеги Мельконьянца приходят поддержать его. Это сообщество, которое объединено не деньгами, не грантами, а совместным интересом и гражданской ответственностью", - сказал Кынев.

Адвокат Михаил Бирюков выразил мнение, что Памфилову остановил от участия в процессе как свидетеля уровень должности.

"Мы имели уже прецеденты, когда судья выписывал повестки и <главе МИД Сергею> Лаврову, и <секретарю Совета безопасности Сергею> Шойгу, и <официальному представителю Минобороны Игорю> Конашенкову в процессе по <делу о фейках об армии против автора Telegram-канала «Протестный МГУ»> Дмитрию Иванову. Естественно, такие политические фигуры в простые процессы не являются. Позиция Памфиловой изложена в письме. Высокая занятость, ничего нового она добавить не может к тем обстоятельствам, которые могут быть проверены иным путем. Но у есть показания других свидетелей о том, что Памфилова высоко ценила экспертный уровень Мельконьянца. В частности, об этом говорил Венедиктов. Это важное признание его конструктивной деятельности, и мы будем опираться на показания других свидетелей, которые утверждали, что деятельность Мельконьянца вызывало одобрение государственных структур, а он сам пользовался доверием», - сказал Бирюков.

Следующее заседание намечено на 13.00 мск 14 марта. Будут опрошены последние свидетели защиты.

Напомним, движение "Голос"* начиная с 2013 года проводило мониторинг нарушений и анализировало итоги выборов в регионах юга России. Наблюдатели движения лично фиксировали нарушения. На выборах в 2021 году "Голос", ссылаясь на данные электорального аналитика Сергея Шпилькина*, сообщил об аномальном числе избирателей, сделавших свой выбор в пользу партии власти. Лидером по количеству приписок стал Новороссийск: 28 тысяч нормальных голосов, против 81 тысячи аномальных, говорится в релизе движения. До этого "Голос" указывал на аномальную явку на выборах различного уровня, а также на общероссийском референдуме по изменению Конституции, который прошел 2020 году и в регионах юга России.

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