Защита Мельконьянца вызвала в суд Эллу Панфилову

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Адвокат передал в Центризбирком повестку о вызове в суд председателя комиссии Эллы Памфиловой, чтобы она дала показания на предмет законности деятельности Григория Мельконьянца.

Как информировал "Кавказский узел", 30 января следователь, допрошенный по делу бывшего сопредседателя движения "Голос"* Григория Мельконьянца, заявил в суде, что внес в протокол осмотра сайта ENEMO** собственные выводы. Следователь допустил грубейшее нарушение, обозначив, что движение "Голос" было членом ENEMO, указала защита.

Мельконьянцу инкриминируется сотрудничество с Европейской сетью организаций по наблюдению за выборами (ENEMO)**. Он свою вину не признает. Движение "Голос"* не связано с ENEMO, а одноименная Ассоциация "Голос", которая была участницей ENEMO, ликвидирована судом в 2020 году, за год до признания ENEMO нежелательной организацией, заявили соратники Мельконьянца.

Заседание по делу Григория Мельконьянца состоялось в Басманном районном суде Москвы 10 февраля. Его адвокат Михаил Бирюков попросил вызвать в качестве свидетеля в суд председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллу Памфилову.

"Элла Александровна может рассказать, было ли выступление Мельконьянца на круглом столе в ЦИК подрывающим основы конституционного строя. Памфилова была сторонником развития движения наблюдателей, принимала участие в мероприятиях "Голоса"*. Она взаимодействовала с Мельконьянцем как с электоральным экспертом. Она точно знает, была ли деятельность Мельконьянца незаконной", – привел телеграм-канал RusNews слова Бирюкова.

На суде в защиту Мельконьянца выступил бывший депутат Мосгордумы Михаил Тимонов*. Он отметил, что Мельконьянц входил в состав Совета при ЦИК и что Панфилова даже объявляла ему официальную благодарность. На вопрос об отношении к обвинению Мельконьянца в подрыве основ конституционного строя Тимонов ответил: «У меня это вызывает оторопь, отвращение и ужас. Это настолько далеко от реальности, что я просто в шоке».

"Стабильность достигается легитимностью выборов. О легитимности выборов те, кому интересно, судят по отчетам наблюдателей. Поэтому, на мой взгляд, любое государство должно быть заинтересовано в том, чтобы помогать наблюдателям, сделать так, чтобы у них не было таких проблем, как у Григория, который уже год совершенно без вины, на мой взгляд, находится в тюрьме. Это безобразие. Лучшие люди сидеть в тюрьме не должны. А Григорий - это один из лучших граждан России, который очень много сделал для нее и для защиты конституционного строя», - заявил политик.

«Лучшие люди сидеть в тюрьме не должны»,- резюмировал он.

В защиту Мельконьянца также выступили председатель "Яблока" Николай Рыбаков и юрист Станислав Рачинский. "Он всегда отстаивал идею взаимодействия с властью. Он всегда выступал за эволюционное, а не революционное развитие. Обвинение его в таких делах очень сильно играет на руку тем, кто хочет силового решения вопросов", – сказал Рыбаков, чьи слова пресс-служба партии привела в релизе на сайте "Яблока".

Рачинский рассказал суду, что многие предложения для ЦИКа, которые они готовили вместе с Мельконьянцем, в итоге были приняты.

После суда стало известно, что адвокат Мельконьянца Михаил Бирюков получил повестку для вызова в суд Эллы Памфиловой. "Естественно, ей самой я не смогу вручить, но, по крайней мере, сдам в канцелярию и получу отметку. Я очень рассчитываю, что она сможет подтвердить те добрые слова, которые она говорила о Григории в интервью "Ведомостям", – сказал он.

Ранее в интервью Памфилова заявила, что профессиональная критика Мельконьянца иногда очень помогала.

Повестку для вызова в суд Памфиловой Бирюков передал в ЦИК.

Обвинение путает "Голоса"

Напомним, ранее адвокат Михаил Бирюков пояснил позицию обвинения.

"Логика следствия такова, что движение "Голос"* и ассоциация "Голос"* - это одно и то же, потому что движение создано на базе ассоциации "Голос"*, а поэтому движение "Голос"* является таким же участником ENEMO**. Если рассматривать движение "Голос"* как структурное подразделение, то движение "Голос"* должно было прекратить свою деятельность после объявления ENEMO** нежелательной организацией", - указал Бирюков.

Но защита не согласна с такой трактовкой.

"В Черногории в 2003 году была создана неформальная организация ENEMO**. Она существовала как объединение, как и движение "Голос"*, без регистрации. Потом, в 2019 году, они решили зарегистрироваться в качестве юридического лица. И тогда ассоциация "Голос"* (она не была еще ликвидирована к этому моменту, все утверждения о том, что она была ликвидирована по решению суда в 2013 году, неверны) выступила одним из учредителей ENEMO**. Но движение "Голос"* не могло входить в эту структуру, тем более оно появилось раньше, чем учреждено ENEMO** как юридическое лицо, и учреждено именно как общероссийское общественное движение, а не было структурным подразделением ENEMO**", - рассказал Бирюков.

Следующее заседание назначено на 18 февраля, 11:00.

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