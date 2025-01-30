Защита указала на грубое нарушение в деле Мельконьянца

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Следователь, допрошенный по делу бывшего сопредседателя движения "Голос"* Григория Мельконьянца, заявил в суде, что внес в протокол осмотра сайта ENEMO** собственные выводы. Следователь допустил грубейшее нарушение, обозначив, что движение "Голос" было членом ENEMO, указала защита.

Как писал "Кавказский узел", на заседании 21 января в Басманном районном суде Москвы по делу бывшего сопредседателя движения "Голос"* Григория Мельконьянца свидетель обвинения не смог подтвердить версию следствия. На сегодняшнее заседание поддержать Мельконьянца пришли около 20 человек. Они считают дело против него надуманным.

Мельконьянцу инкриминируется сотрудничество с Европейской сетью организаций по наблюдению за выборами (ENEMO)**. Мельконьянц свою вину не признает. Движение "Голос"* не связано с ENEMO, а одноименная Ассоциация "Голос", которая была участницей ENEMO, ликвидирована судом в 2020 году, за год до признания ENEMO нежелательной организацией, заявили соратники Мельконьянца.

В Басманном районном суде Москвы состоялось очередное заседание по делу правозащитника Григория Мельконьянца, обвиняемого в осуществление деятельности неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной.

Слушание прошло в небольшом зале, при том, что поддержать Мельконьянца пришли около 30 человек. Суд разрешил поставить третью скамью (с тем условием, чтобы она была убрана сразу после окончания заседания, поскольку иначе не сможет пройти конвой), но места на всех все равно не хватило, сообщил корреспондент "Кавказского узла", посетивший заседание.

В начале заседания адвокат Мельконьянца Ева Корнейчик представила ходатайство судье Евгении Николаевой не держать его во время суда в железной клетке, поскольку такое содержание относится к действиям "ущемляющим достоинство участников процесса". "Это Вы по себе судите?" - поинтересовалась в ответ судья.

Корнейчик попросила разрешить Мельконьянцу сидеть на скамье рядом с адвокатами, чтобы ему было удобнее консультироваться. На это судья заметила, что адвокаты могут и сами встать и подойти к подсудимому чтобы проконсультировать его. Корнейчик подчеркнула, что подобное содержание критиковали Комитет по правам человека ООН и ЕСПЧ в те годы, когда Россия была в его юрисдикции. Мельконьянц заметил, что еще хуже было содержание за стеклом, когда адвокаты даже не всегда могли заметить, что он хочет чего-то спросить.

Однако прокурор Екатерина Фролова выступила против удовлетворения ходатайства, поскольку, по ее словам, суд идет по российскому законодательству, а в она в речах адвоката ссылок на него не услышала, после чего судья отказала в ходатайстве.

Центральным моментом заседания стал допрос свидетеля обвинения – следователя Всеволожского отдела Следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области Тамерлана Караева, который рамках расследования дела Мельконьянца, в том числе занимался осмотром сайта ENEMO с использованием впервые в его практике, как отметил следователь) "Архива Интернета", чтобы увидеть как сайт выглядел в прошлом. "Там была информация о том, что «Голос» был их структурным подразделением и осуществлял свою деятельность на территории России", - отметил Караев.

Отвечая на вопрос прокурора, говорилось ли на сайте там об общероссийском движении «Голос» или упоминался просто «Голос» без обозначения формы организации, следователь заявил, что упоминание было без организационных форм. "Мы установили, что после ликвидации ассоциации «Голос», ее участники фактически продолжили свою деятельность назвав себя общероссийским общественным движением", - разъяснил он.

Адвокат Мельконьянца Михаил Бирюков заявил, что согласно материалам следствия и показаниям следователя получается, что следователь вместо осмотра сайта вписал туда вывод о связи между "Голосом" и ENEMO. На что Караев ответил, что закон не запрещает участникам следствия делать выводы, вот он их и сделал.

Бирюков, отметив, что в Ассоциацию «Голос» входили только юридические лица, а в движение «Голос» - физические лица, попросил назвать – какие участники Ассоциации «Голос» являлись членами движения «Голос»? Судья Николаева сняла вопрос, заявив, что речь идет лишь о протоколе осмотра.

Бирюков в ответ подчеркнул, что дело как раз касается протокола, где имеет место подмена. Он специально зачитал отрывок из протокола, где следователь уже от себя писал, что общественное движение является членом ENEMO, хотя выше говорилось лишь о членстве там ассоциации.

Караев попытался отшутиться, заметив, что доводы адвоката верны "с точки зрения «найди семь отличий". "Моя позиция заключается в том, что «Голос» как ассоциация и как общественное движение – это одно и то же, разницы в этом нет. Почему мы должны делать узкий вывод, что если написано "ассоциация", а про движение ни одного слова нет? Это близорукая позиция, следствие так работать не должно", - отметил он.

Мельконьянц со своей стороны, попросил Караева уточнить - на каком основании он счел, что «Голос» является «структурным подразделением» ENEMO.

Следователь в ответ зачитал перечень участников с сайта ENEMO, заявив, что все участники являются структурными подразделениями.

Защитник Юлия Островская уточнила у следователя, действительно ли на сайте было написано просто «Голос» без определения формы, а он вписал, что речь идет об общероссийском движении. Караев подтвердил это.

После окончания допроса Фролова объявила, что сторона обвинения не будет больше вызвать свидетелей и, таким образом, закончила представление доказательств.

Сторона защиты, которую это заявление застигло врасплох, попросила у судьи отложить заседание, чтобы успеть оповестить свидетелей, которых будет 8-10 человек.

После суда Михаил Бирюков заявил «Кавказскому узлу», что важнейшим в показаниях Караева было подтверждение того, что он зафиксировал в протоколе осмотра не результаты осмотра, а выводы следователя. "Я считаю это грубейшим нарушением", - подчеркнул он.

Что касается вызова в качестве свидетеля переводчика, смотревшего сайт вместе с Караевым, Бирюков отметил, что в этом уже нет необходимости из-за того, что на допрос пришел сам Караев и подтвердил, что в процессе осмотра сайта вставлял в протокол свои соображения.

Следующее заседание состоится 10 февраля в 13.30 мск.

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