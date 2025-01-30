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13:06, 30 января 2025

Друзья и сторонники пришли в суд поддержать Мельконьянца

Григорий Мельконьянц (слева) в зале суда. 30 января 2025 г. Фото Александра Степанова для "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Люди, пришедшие поддержать Мелконьянца, считают его дело надуманным.

Как писал "Кавказский узел", на заседании 21 января в Басманном районном суде Москвы по делу бывшего сопредседателя движения "Голос"* Григория Мельконьянца свидетель обвинения не смог подтвердить версию следствия.

Мельконьянцу инкриминируется сотрудничество с Европейской сетью организаций по наблюдению за выборами (ENEMO)**. Мельконьянц свою вину не признает. Движение "Голос" не связано с ENEMO, а одноименная Ассоциация "Голос", которая была участницей ENEMO, ликвидирована судом в 2020 году, за год до признания ENEMO нежелательной организацией, заявили соратники Мельконьянца.

Более 20 человек собралось сегодня у зала 28 Басманного суда перед началом заседания по делу Григория Мельконьянца. Начало заседания было перенесено из-за задержки с доставкой подсудимого, передал корреспондент "Кавказского узла".

Пожилая женщина, пришедшая в суд, и говорившая на условиях анонимности, заявила, что пришла поддержать Григория Мельконьянца, потому что  суд  - "это несправедливость". "Ни за что человека судят", - сказала она корреспонденту.

"Мельконьянца преследуют за то, что он считал голоса - просто за свой гражданский долг получает срок", - сказала еще одна пожилая женщина, также говорившая на условиях анонимности.

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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