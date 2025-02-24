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14:16, 24 февраля 2025

Венедиктов* выступил в защиту Мельконьянца*

В коридоре Басманного суда слушатели собрались на заседание по делу Мельконянца. 24 февраля 2025 г. Фото корреспондента "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На процессе по делу бывшего сопредседателя движения "Голос"* показания дал журналист Алексей Венедиктов*. Его выступление показало неуместность доводов обвинения, уверены защитники Григория Мельконьянца.

Как информировал "Кавказский узел", 10 февраля адвокат передал в Центризбирком повестку о вызове в суд председателя комиссии Эллы Памфиловой, чтобы она дала показания на предмет законности деятельности Григория Мельконьянца.

Мельконьянцу инкриминируется сотрудничество с Европейской сетью организаций по наблюдению за выборами (ENEMO)**. Он свою вину не признает. Движение "Голос"* не связано с ENEMO, а одноименная Ассоциация "Голос", которая была участницей ENEMO, ликвидирована судом в 2020 году, за год до признания ENEMO нежелательной организацией, заявили соратники Мельконьянца.

Сегодня в Басманном районном суде Москвы состоялось очередное заседание по делу Григория Мельконьянца, передает корреспондент "Кавказского узла".

На заседании в защиту Мельконьянца выступил в качестве свидетеля бывший главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов*. Показания он давал как многолетний руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Он сообщил, что знаком почти 20 лет с Григорием, оценив его как одного из лучших электоральных экспертов в РФ. Являясь руководителем штаба по наблюдению за выборами, Алексей Венедиктов пригласил его в качестве эксперта, затем - заместителя.

"Он обладал репутацией и доверием представителей всех партий. Он обучал наблюдателей от всех партий и кандидатов - от Путина до Явлинского. Их научили соблюдать законы. И в итоге на 3000 избирательных участках среди 12000 наблюдателей не было ни одного конфликта. Работа Мельконьянца была конструктивна. Ни разу никто не выразил своё недовольство", - рассказал Венедиктов.

Венедиктов указал, что к Мельконьянцу ни разу не возникало вопросов и у ФСО, которая несёт ответственность за безопасность ЦИК.

"Он неоднократно принимал участие в работе ЦИК. Чтобы пройти, нужен пропуск, заверенный ФСО. Никогда никаких подозрений в отношении него не было. А сам ЦИК был доволен деятельностью Мельканьянца и дважды награждали его грамотой. Я думаю, это было бы невозможно, если бы Мельконьянц действовал во вред избирательной системе России", - сказал Венедиктов. 

Он также сообщил, что Мельконьянцу были доверены электронные ключи от данных с итогами электронного голосования. "Это все равно, что доверить ключи от сейфа с итогами выборов. На самом деле это были флэшки. Но не все представители партий и избиратели доверяли этому голосованию. При этом был полный консенсус по поводу доверия Мельконянцу", - подчеркнул Венедиктов.

Других свидетелей сегодня не было.

Движение "Голос"* начиная с 2013 года проводило мониторинг нарушений и анализировало итоги выборов в регионах юга России. Наблюдатели движения лично фиксировали нарушения. На выборах в 2021 году "Голос", ссылаясь на данные электорального аналитика  Сергея Шпилькина*, сообщил об аномальном числе избирателей, сделавших свой выбор в пользу партии власти. Лидером по количеству приписок стал Новороссийск: 28 тысяч нормальных голосов, против 81 тысячи аномальных, говорится в релизе движения. До этого "Голос" указывал на аномальную явку на выборах различного уровня, а также на общероссийском референдуме 2020 года по изменению Конституции в регионах юга России.

Прокурор вышла с ходатайством о продлении содержания под стражей Мельконянца до 4 июня. Она привела те же самые аргументы, которые приводила ранее - находясь на свободе, обвиняемый может скрыться, помешать судебному расследованию.

Григорий Мельконьянц возражал и предложил изменить меру пресечения. "Я уже заявлял, что не собираюсь скрываться. Все свидетели обвинения допрошены. Я не собираюсь продолжать преступную деятельность, а именно выступать в ЦИК",  - иронично заметил он.

Адвокаты также выступили против продления содержания под стражей.

В частности, общественный защитник Мельконянца Юлия Островская подробно остановилась на отсутствие необходимости содержания под стражей Мельконьянца.

"Мельконьянц не оказывал сопротивления при задержании. Загранпаспорта у него изъяты. А доставка его в суд отнюдь не всегда может быть обеспечена, даже когда он находится под стражей, что мы видели на прошлом заседании", - сказала она.

Бывшего сопредседателя движения "Голос"* Григория Мельконьянца не смогли доставить из СИЗО в Басманный суд Москвы 18 февраля.

"В жизни обычного человека за срок 18 месяцев (столько Мельконянц под стражей) можно получить новую специальность, можно родить ребёнка, можно построить дом, можно подготовить научную работу. В свете судебной статистики, возможно, 18 месяцев не кажется таким уж продолжительным сроком, Но для жизни конкретного человека - это серьёзный срок, который серьёзным образом влияет на его жизнь здоровье как физическое, так и психологическое. Руководствуясь 110 УПК, на основании всего изложенного, принимая во внимание отсутствие каких-то серьёзных препятствий для судопроизводства и учитывая личные характеристики Мельконянца, просим избрать другую меру пресечения", - подытожила Островская.

Несмотря на аргументы защиты, судья оставила Мельконянца под стражей.

Другой защитник Мельконянца Ева Корнейчик сообщила, что причины проблем с доставкой подсудимого на прошлое заседание неизвестны. "В суде не уточняют, насколько были объективные обстоятельства", - сказала она.

После заседания адвокат Мельконянца Михаил Бирюков сообщил корреспонденту, что осталось шесть свидетелей защиты, в том числе Элла Памфилова, которую вместе с ещё одним свидетелем должны допросить на следующем заседании. "Наши свидетели - это в основном люди, которые в курсе деятельности Григория именно как электорального эксперта, которые могут рассказать о конкретных его действиях, направленных на совершенствование избирательного процесса, избирательного законодательства", - пояснил адвокат.

Защита считает ценным выступление Венедиктова, отметил адвокат. "Он сообщил о конструктивной деятельности Мельконянца, поэтому говорить о деструктивном характере, как это утверждает следствие, я не вижу никаких оснований. Все, кого мы допрашивали как свидетелей защиты, не подтверждают эту версию следствия", - резюмировал Бирюков.

Следующее заседание по делу Григория Мельконьянц назначено на 6 марта в 11.00.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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