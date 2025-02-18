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13:01, 18 февраля 2025

Суд перенес заседание по делу Григория Мельконьянца

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывшего сопредседателя движения "Голос"* Григория Мельконьянца не смогли доставить из СИЗО в Басманный суд Москвы.

Как сообщал "Кавказский узел", на заседании суда 10 февраля по делу бывшего сопредседателя движения "Голос"* Григория Мельконьянца защита попросила вызвать в качестве свидетеля председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллу Памфилову.

Мельконьянцу инкриминируется сотрудничество с Европейской сетью организаций по наблюдению за выборами (ENEMO)**. Он отказался признать вину. Движение "Голос"* не связано с ENEMO, а одноименная Ассоциация "Голос", которая была участницей ENEMO, ликвидирована судом в 2020 году, за год до признания ENEMO нежелательной организацией, заявили соратники Мельконьянца.

Сегодня в Басманном районном суде Москвы должно было состояться очередное заседание по делу Григория Мельконьянца, передает корреспондент "Кавказского узла". 

Однако заседание было перенесено на неопределённый срок. Судебное заседание было отменено в связи с невозможностью доставки Григория Мельконьянца из СИЗО в суд, сообщил его адвокат Михаил Бирюков.

Почему не было доставки подсудимых, адвокат не уточнил. Новая дата судебного заседания будет уточнена позднее.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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