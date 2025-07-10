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00:58, 10 июля 2025

Самороспуск "Голоса"* ознаменовал окончание независимого наблюдения за выборами

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Решение "Голоса"* о самороспуске обусловлено соображениями защиты людей от уголовного преследования, но наблюдение за выборами остается важной задачей для активных граждан, считает представитель организации. Возможностей для независимого наблюдения за голосованием больше нет, уверен политолог. 

Как писал "Кавказский узел", движение "Голос"* объявило о самороспуске в связи с угрозой уголовного преследования за любые формы участия в его работе и прекращении работы всех проектов, в том числе "Карты нарушений на выборах". Прекращение деятельности связано с приговором сопредседателю движения Григорию Мельконьянцу. 

14 мая Басманный суд Москвы приговорил Григория Мельконьянца к пяти годам колонии общего режима. Мельконьянцу вменили сотрудничество с Европейской сетью организаций по наблюдению за выборами (ENEMO)**, он свою вину не признает. Движение "Голос"* не связано с ENEMO, а одноименная Ассоциация "Голос"*, которая была участницей ENEMO, ликвидирована судом в 2020 году, за год до признания ENEMO нежелательной организацией, заявили ранее соратники Мельконьянца.

Представитель самораспустившегося движения "Голос"* Давид Канкия* подтвердил, что прекращение деятельности связано с приговором Григорию Мельконьянцу и "необходимостью защитить людей". Он выразил надежду, что закрытие движения хотя бы приведет к уменьшению срока для Мельконьянца. "Надеяться, что апелляция отменит приговор, в условиях правового беспредела не приходится", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Давление усиливалось на протяжении многих лет. Тем не менее, наблюдать за выборами сейчас не менее, а возможно более важно, чем в прежние годы. Наблюдение в России не сводится в "Голосу"*, и никто не может запретить людям идти на участки или создавать иные ресурсы в помощь наблюдателям", - подчеркнул Канкия*.

Власти предприняли все меры для того, чтобы воспрепятствовать независимому наблюдению за выборами, указал в свою очередь сотрудник Исследовательского центра Адама Смита, политолог Серей Бойко

"Списки наблюдателей партиям приходится согласовывать с властями, и наблюдателей со стажем просто отзывают. Также законодательно ограничены права наблюдателей, поэтому даже если удается получить направление от партий или кандидатов, то что-то доказать или воспрепятствовать фальсификациям практически невозможно. Любые попытки проводить обучение независимых наблюдателей вызывает репрессии со стороны властей. Препятствуют аренде залов, открываются административные дела", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению политолога, электронное голосование фактически сводит к нулю все возможности независимого наблюдения и препятствования фальсификациям. "Можно констатировать, что независимое наблюдение фактически невозможно в современной России", - подытожил Бойко.

Глава "Центра защиты прав СМИ"* Галина Арапова* считает перестраховкой призыв "Голоса"* отказаться от перепостов их материалов.

"Голос"* – это российское юридическое лицо, оно было когда-то признано иностранным агентом, как российское юридическое лицо, его не могут признать нежелательным. Насколько я понимаю, Мельконянца признали виновным в том, что он организовывал на территории России деятельность какой-то другой организации, международной. Но то, что они не рекомендуют делать перепосты с сайтов или социальных сетей движения "Голос"* – это очень расширительное толкование, а приговор по делу Мельконьянца – это конкретная история. В данной ситуации я не уверена, что можно переносить позицию суда по этому уголовному делу конкретному на вопрос относительно распространения информации о движении "Голос"*, потому что движение "Голос"* как российская организация не могло быть признанной международной нежелательной организацией", – сказала она.

По словам юриста, контент "Голоса"* не может быть приравнен к контенту международной организации, которая фигурирует в приговоре по делу Мельконьянца. "Я понимаю их беспокойство, но ощущение такое, что они перестраховываются на всякий случай для того, чтобы просто никто другой, так же, как и Григорий, не попал под давление, но все-таки у Григория позиция была лидирующая в организации. Если обычные граждане будут репостить материалы, имеет смысл сказать о том, что им в любом случае, даже если власти посчитали бы их контентом нежелательной организации, грозила бы только административная ответственность по статье 20.33 КоАП, это штраф от пяти тысяч до 15 тысяч рублей”, - указала Арапова.

В своем последнем слове Мельконьянц назвал время своего заключения "увлекательным этапом" жизни. "Здесь, в заключении, я встретил много людей, с которыми, вероятно, никогда бы не познакомился в обычной жизни - людей с разным жизненным опытом, разным уровнем образования и судимых по самым разным статьям. И каждый день нам приходится договариваться о том, как жить вместе: как устроить дежурство в камере, проветривать ее или нет, где достать холодильник или чайник. По сути, мы постоянно проводим маленькие референдумы и достигаем согласия", - сказал он. "Кавказский узел" опубликовал полный текст последнего слова Григория Мельконьянца, записанного корреспондентом в зале суда 12 мая 2025 года.

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* включены в реестр иностранных агентов.

** признана нежелательной в России организацией.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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