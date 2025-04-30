RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
00:50, 30 апреля 2025

Власти признали убитыми на Украине 6350 военных с юга России

Российские военные на Украине. Фото: https://mil.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Как минимум 3136 военнослужащих из СКФО и 3214 из ЮФО публично признаны официальными органами власти убитыми в боевых действиях на Украине.

Как писал "Кавказский узел", к 24 апреля число бойцов из ЮФО и СКФО, которых власти официально признали убитыми на Украине, превысило 6300. Лидерами по количеству убитых на юге России являются Волгоградская области и Дагестан. 

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

По данным "Кавказского узла", к вечеру 29 апреля общее число убитых на Украине военных с юга России, чьи имена назвали официальные чиновники, достигло 6350. Из них на Южный федеральный округ приходится по меньшей мере 3214 бойцов, а на Северо-Кавказский федеральный округ - не менее 3136. 

Как и ранее, самое большое число убитых военных – в Дагестане, где власти официально признали смерть как минимум 1354 комбатантов. В Ставропольском крае насчитывается 674 убитых, в Северной Осетии – 394. В Кабардино-Балкарии власти признали убитыми на Украине не менее 242 бойцов, в Чечне – 235. В Ингушетии и Карачаево-Черкесии убитыми официально признаны 129 и 108 военных соответственно. 

Среди регионов ЮФО по количеству убитых лидирует Волгоградская область – 1173. В Краснодарском крае насчитывается 714 убитых, в Ростовской области – 646, в Астраханской области – 477. В Калмыкии признаны убитыми на Украине 123 военных, в Адыгее – 81. 

Первым из представителей властей о том, что в зоне СВО убит российский военный, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

В январе добровольцы, прибывшие в Чечню для заключения военного контракта, пожаловались, что их неделями держат взаперти, чтобы отправить в зону боевых действий вместо откупившихся от службы местных жителей. По данным правозащитников, в Чечне практикуется принуждение к подписанию контрактов, и силовики могут создать "обменный фонд" из прибывших добровольцев из других регионов, которые будут заключать контракты вместо местных жителей.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Российские военнослужащие на Украине. Фото: Mil.ru
05:43, 6 февраля 2025
Более 5800 военных из СКФО и ЮФО убиты на Украине
Назрань, фото: wikipedia.org
05:07, 23 декабря 2024
Ингушетия оказалась худшей в итоговом рейтинге по социальной и экономической ситуации
Европейский суд по правам человека. Фото: https://internationallawyersassociates.com/ru
14:07, 22 октября 2024
ЕСПЧ признал российский закон об иноагентах нарушающим Конвенцию о правах человека
Григорий Мельконьянц. Фото: https://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/2018/04/02
13:00, 9 октября 2024
Дипломаты из пяти стран пришли поддержать Мельконьянца в суде
Ученицы и педагог. фото: "Ислам.ру", 05.10.22, https://islam.ru/content/veroeshenie/43569
09:39, 20 сентября 2024
Аналитики прокомментировали решение правительства отклонить "закон о хиджабах"
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
17:34, 28 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
«Затопили, не глядя». Жители Ирганая требуют моральной компенсации 
Фото
19:31, 27 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
3
депутаты пожаловались на ограничение свободы слова
Фото
16:58, 24 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
17
«Личная заинтересованность», или как отделить мух от котлет 
Все блоги
Справочник
Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Блогеры
Фото
17:34, 28 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
«Затопили, не глядя». Жители Ирганая требуют моральной компенсации 
Фото
19:31, 27 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
3
депутаты пожаловались на ограничение свободы слова
Фото
16:58, 24 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
17
«Личная заинтересованность», или как отделить мух от котлет 
Фото
12:22, 23 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Переселение из аварийных домов в Кабардино-Балкарии откладывается
Фото
21:39, 22 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
Против ветра - как живут ногайцы в Дагестане
Аналитика
17:20, 7 апреля 2025
В марте 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Палатка карабахских активистов на площади Свободы в Ереване. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"
29 апреля 2025, 23:52
Карабахские активисты прекратили палаточную акцию в Ереване

Зарема Мусаева. Скриншот видео https://ngs.ru/text/world/2023/07/04/72462722/
29 апреля 2025, 18:05
Продлен срок ареста Заремы Мусаевой

Афияддин Мамедов. Фото Ульвия Али https://jam-news.net/ru
29 апреля 2025, 15:52
Афияддин Мамедов назвал систематическим нарушение прав заключенных на звонки

Сотрудники прокуратуры пришли с обыском к Нануке Жоржолиани. Стоп-кадр видео из ее Facebook* от 29.04.25, https://www.facebook.com/nanuka.zhorzholiani/videos/2020760671744163 (деятельность компании Meta, владеющей Facebook, запрещена в России)
29 апреля 2025, 12:55
Телефоны и ноутбуки изъяты у грузинских активистов в ходе обысков

Обращение волгоградцев к Путину и Лукашенко спровоцировало спор в соцсетях
Обращение волгоградцев к Путину и Лукашенко спровоцировало спор в соцсетях
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Показать больше