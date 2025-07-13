В пробке перед Крымским мостом на Кубани скопилось более 650 машин

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Водители и пассажиры 652 автомобилей ожидают в Краснодарском крае проезда по мосту через Керченский пролив.

Как писал "Кавказский узел", к 10.00 мск 12 июля в очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани стояли 434 транспортных средства.

Сегодня по состоянию на 5.00 мск, в очереди к Крымскому мосту на Кубани находятся 652 автомобиля, сообщил в своем телеграм-канале Информационный центр по автодорогам к Крымскому мосту.

"Время ожидания более двух часов, - сказано в сообщении. - Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет".

О пробках перед мостом со стороны Кубани сообщили сегодня и пользователи телеграм-чата "Крымский мост чат".

"Со стороны Тамани стали в 3:55 , выехали на мост 5:25", - комментирует в 5.30 мск Елизавета Орешина.

"В пробке стоим уже час, но двигались хоть чуть чуть, теперь встали и поток совсем движение прекратил", - написала в 5.37 мск Валентина.

"Со стороны Керчи машин 20. Очередь, досмотр - 25минут", - отметила Елена.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один поврежден. Движение по мосту восстановили лишь 1 ноября того же года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.