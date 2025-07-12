Очередь машин образовалась перед Крымским мостом на Кубани

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Водители 434 автомобилей ожидают в Краснодарском крае проезда по мосту через Керченский пролив, со стороны Крыма в очереди стоят 583 машины.

Как писал "Кавказский узел", в воскресенье 6 июля к 06.00 мск перед Крымским мостом со стороны Тамани образовалась очередь из 310 машин. К 10.00 мск в пробке стояли уже 730 автомобилей. Пользователи Telegram сообщили, что провели в заторе около двух часов.

По состоянию на 10.00 мск, в очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани находятся 434 автомобиля, сообщил в своем телеграм-канале Информационный центр по автодорогам к Крымскому мосту.

"Время ожидания около двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 583 транспортных средства. Время ожидания около двух часов", – говорится в сообщении.

Согласно ежечасным публикациям, до 05.00 мск очередей перед мостом не было, а в 05.00 мск в очереди со стороны Тамани стояли уже 222 машины. Очередь со стороны Керчи образовалась к 07.00 мск.

О пробках перед мостом со стороны Кубани сообщили сегодня и пользователи телеграм-чата "Крымский мост чат". "В 6.20 встали в пробку со стороны Тамани. (Было 250+ машин) На досмотр встали в 7.45. Выехали на мост в 8.00", - написал, в частности, Vi Tee.

"В сторону Крыма встали в очередь в 7:06, в 8:47 прошли досмотр", - сообщил V.V. "В 8:15 встали в пробку со стороны Тамани. В 10:05 выехали с ручного досмотра", - написала Наталья Михеева.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один поврежден. Движение по мосту восстановили лишь 1 ноября того же года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.