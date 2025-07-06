Очередь перед Крымским мостом на Кубани выросла до 730 машин

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Число автомобилей перед Крымским мостом в Краснодарском крае увеличилось за четыре часа более чем в два раза. Пользователи Telegram сообщили, что провели в пробке около двух часов.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в 06.00 мск в очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани стояли 310 машин.

По состоянию на 10.00 мск, в очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани находились 730 автомобилей, сообщил в своем телеграм-канале Информационный центр по автодорогам к Крымскому мосту.

"Время ожидания более двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", – говорится в сообщении. Согласно ежечасным публикациям, в 07.00 мск в очереди со стороны Тамани стояли 460 машин, в 08.00 мск – 500, а в 9.00 мск - 630. Со стороны Керчи очереди не наблюдалось.

О пробках перед мостом со стороны Кубани сообщили сегодня и пользователи телеграм-чата "Крымский мост чат". "В 7-50 встали в пробку от Тамани. В 9-30 заехали на мост", - написал Юрий.

"Со стороны Тамани, стоим два часа", - сообщила в 10.26 мск Annaaaa. "2 часа в пробке, досмотр 10 минут. В 8-50 встали в пробку, сейчас только проехали", - поделилась в 10.38 мск Тамара.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один поврежден. Движение по мосту восстановили лишь 1 ноября того же года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.