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06:55, 6 июля 2025

Более 300 машин ожидают проезда через Крымский мост

Очередь из машин на Крымском мосту. Фото: https://anapa.media/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Водители и пассажиры 310 автомобилей ожидают в Краснодарском крае разрешения проезда через Керченский пролив.

Как писал "Кавказский узел", по состоянию на 09.00 мск, в очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани также стояли 310 автомобилей. К позднему вечеру пробка была ликвидирована.

К сегодняшнему утру в очереди со стороны Тамани вновь скопились 310 транспортных средств.

"Время ожидания около часа, - сообщил в своем телеграм-канале Информационный центр по автодорогам к Крымскому мосту. - Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет".

Пользователи телеграм-чата "Крымский мост чат" также сегодня сообщают о пробках перед мостом со стороны Кубани. 

"Последняя информация, из других групп. Из Тамани пробка от развязки, Тамань - Волна...", - пишет Oleg.

"В 4:30 встали в пробку, в 5:35 прошли досмотр, сейчас выехали к мосту", - комментирует Валерия Павлюк.

Напомним, что 29 июня в очереди перед Крымским мостом стояли 1075 машин: 890 со стороны Тамани и 185 со стороны Керчи. К вечеру того же дня заторы были ликвидированы.

17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один поврежден. Движение по мосту восстановили лишь 1 ноября того же года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.

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Автор: "Кавказский узел"

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