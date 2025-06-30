Пробки на подъезде к Крымскому мосту исчезли к ночи

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Очередь из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани рассосалась после 22 часов 29 июня. Перед полуночью мост был перекрыт на час, после его открытия пользователи Telegram сообщили о незначительном времени ожидания.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 15.00 мск 29 июня, в очереди со стороны Тамани находились 890 машин, а со стороны Керчи - 185, время ожидания составляло около трех часов.

Пробки на досмотр к Крымском мосту исчезли после 22.00 мск 29 июня, говорится в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту. На 22.00 мск в очереди со стороны Тамани оставались 50 транспортных средств.

Поздно вечером 29 июня движение по Крымскому мосту было перекрыто, сообщение об этом было опубликовано в 23.48 мск.

По данным на 00.55 мск, движение авто по Крымскому мосту восстановили. Причины перерыва в движении не уточнялись. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — сказано в сообщении.

Открыли движение по мосту в 00.55 мск.

По данным на 02.00 очередей на досмотр с обеих сторон моста нет, указано в сообщении.

Пользователи в Telegram-чате "Крымский мост", сообщили, что после возобновления движения очереди появились вновь. "Видим очень большую очередь, машин 100. Просто был разрыв, как будто пропускают частями", - написала Дарья Колиух в 01.19, которая сообщила, что проехала мост со стороны Крыма.

"Минут 20 уже двигаемся в очереди на ручной досмотр. До площадки ещё примерно 500 метров", - написал Игорь Крым, отвечая на вопрос об обстановке со стороны Тамани.

Напомним, 1 июля 2024 года в очередях с обеих сторон Крымского моста стояли 1078 автомобилей. 15 июля того же года в очереди со стороны Тамани стояли 1,4 тысячи машин, со стороны Керчи – 350.

17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один поврежден. Движение по мосту восстановили лишь 1 ноября того же года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.