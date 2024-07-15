Более 1700 машин ожидает проезда через Крымский мост

15 июля 2024, 09:38

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Водители 1400 автомобилей ожидают в Краснодарском крае проезда через Керченский пролив, в очереди со стороны Крыма находятся 350 автомобилей, сообщили власти.

По данным инфоцентра о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру, в очереди у Крымского моста со стороны Тамани находится 1400 автомобилей.

"В очереди со стороны Керчи находится 350 транспортных средств", – сообщил инфоцентр сегодня в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что 1 июля с обеих сторон Крымского моста в очередях скопились 1078 автомобилей.

Напомним, Крымский мост 17 июля 2023 года был атакован украинскими беспилотниками, один пролет моста был разрушен, еще один – поврежден. Движение по мосту восстановили 1 ноября 2023 года.

Ранее, 8 октября 2022 года, на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является руководитель главного управления разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.