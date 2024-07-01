Более тысячи машин ожидает проезда через Крымский мост

01 июля 2024, 10:12

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1078 автомобилей скопились в очередях с обеих сторон Крымского моста, сообщили власти Краснодарского края.

Как информировал "Кавказский узел", ограничения на движение транспорта вводились на Крымском мосту 30 июня. Вечером они были отменены.

На Крымском мосту с обеих сторон скопились очереди из машин, сообщил сегодня в своем телеграм-канале оперативный штаб Краснодарского края.

"В очереди со стороны Тамани находится 913 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 165 транспортных средств", – сказано в сообщении.

По данным инфоцентра о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру, ограничения на движение транспорта по мосту не вводились. В своем телеграм-канале центр вечером 30 июня сообщил о том, что мост открыт, с тех пор этот статус не менялся.

"Кавказский узел" также писал, что 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет моста был разрушен, еще один – поврежден. Движение по мосту было восстановлено 1 ноября 2023 года.

Ранее, 8 октября 2022 года, на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два автодорожных пролета. Президент России Владимир Путин назвал взрыв на мосту терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является руководитель главного управления разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено 5 декабря 2022 года.

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