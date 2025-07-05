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09:48, 5 июля 2025

Очередь автомобилей образовалась перед Крымским мостом на Кубани

Машины на Крымском мосту. Фото: https://anapa.media/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Водители 310 автомобилей ожидают в Краснодарском крае проезда по мосту через Керченский пролив.

Как писал "Кавказский узел", 29 июня в очереди перед Крымским мостом стояли 1075 машин: 890 со стороны Тамани и 185 со стороны Керчи. К вечеру того же дня заторы были ликвидированы.

По состоянию на 09.00 мск, в очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани находятся 310 автомобилей, сообщил в своем телеграм-канале Информационный центр по автодорогам к Крымскому мосту.

"Время ожидания около часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении. До 7 мск, согласно ежечасным публикациям, очередей перед мостом не было. В 7 мск в очереди со стороны Тамани стояли 303 машины, в 8 мск – 291. Со стороны Керчи очереди не наблюдалось.

О пробках перед мостом со стороны Кубани сообщили сегодня и пользователи телеграм-чата "Крымский мост чат". "Подкажите, пожалуйста, есть ли пробка на Крымском мосту", - поинтересовался Чел. "Есть", - лаконично ответила Lina в 08.41 мск. "А большая?" - уточнил Чел. "Выглядит большой, только встали в неё", - написала в ответ Lina.

Стоим в сторону Крыма в пробке

"Стоим в сторону Крыма в пробке. По левой полосе несутся без очереди, их, интересно, пропускает кто-то в правый ряд?" - написала Ирина. "Просто слов нет, внаглую впихиваются ближе к началу", - ответила в 09.02 мск Оксана.

Пользователь с ником "Вл" сегодня поинтересовался наличием туалетов на пунктах досмотра. "Разрешите вопрос. На пунктах досмотра есть туалеты? Или нужно готовить что-то специальное? Детей терпеть не попросишь", - написал он.

"На досмотре не видел, а биотуалеты на подъезде стоят каждые 300 метров", - ответил Вячеслав. "В досмотровой зоне, где автобусы проходят, есть нормальные туалеты", - сообщил Еvgeniy.

Напомним, 1 июля 2024 года в очередях с обеих сторон Крымского моста стояли 1078 автомобилей. 15 июля того же года в очереди со стороны Тамани стояли 1,4 тысячи машин, со стороны Керчи – 350.

17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один поврежден. Движение по мосту восстановили лишь 1 ноября того же года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.

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Автор: "Кавказский узел"

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