RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
05:43, 6 февраля 2025

Более 5800 военных из СКФО и ЮФО убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Как минимум 2809 военнослужащих из СКФО и 2992 из ЮФО официально признаны убитыми в боевых действиях на Украине. Лидерами по числу убитых бойцов остаются дагестан и Волгоградская область. 

Как сообщал "Кавказский узел", к 30 января чиновники и представители силовых ведомств официально назвали имена как минимум 5750 военнослужащих с юга России, признанных убитыми на Украине. Среди них менее 2785 бойцов из СКФО и 2965 из ЮФО, лидерами по числу убитых являются Дагестан и Волгоградская область. 

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Согласно данным "Кавказского узла", к 6 февраля в списке официально признанных убитыми на Украине бойцов из регионов юга России числятся 5801 человек, в том числе 2809 военных из СКФО и 2992 из ЮФО. 

Как и ранее, самое большое количество убитых насчитывается в Дагестане – 1226. В Ставропольском крае официально названы убитыми 582 военных, в Северной Осетии – 345. В Чечне и Кабардино-Балкарии убитыми на Украине признаны 226 и 224 бойца соответственно. Подтверждены данные о 112 убитых из Ингушетии и 94 – из Карачаево-Черкесии.
 
В ЮФО по числу убитых лидирует Волгоградская область, где насчитывается 1097 убитых бойцов. В Краснодарском крае убитыми признаны 663 военнослужащих, в Ростовской области – 617. Убитыми на Украине названы 438 военных из Астраханской области, на Калмыкию и Адыгею приходятся 108 и 69 убитых соответственно.

Первым из представителей властей смерть российского военного на Украине публично признал глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Назрань, фото: wikipedia.org
05:07, 23 декабря 2024
Ингушетия оказалась худшей в итоговом рейтинге по социальной и экономической ситуации
Европейский суд по правам человека. Фото: https://internationallawyersassociates.com/ru
14:07, 22 октября 2024
ЕСПЧ признал российский закон об иноагентах нарушающим Конвенцию о правах человека
Григорий Мельконьянц. Фото: https://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/2018/04/02
13:00, 9 октября 2024
Дипломаты из пяти стран пришли поддержать Мельконьянца в суде
Ученицы и педагог. фото: "Ислам.ру", 05.10.22, https://islam.ru/content/veroeshenie/43569
09:39, 20 сентября 2024
Аналитики прокомментировали решение правительства отклонить "закон о хиджабах"
Cпецоперация на Украине. Фото: grozny.tv https://grozny.tv/index.php/news/society/47596
05:14, 12 сентября 2024
Более 4850 выходцев с юга России признаны убитыми на Украине
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
17:04, 5 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Сеятели смерти. Убийство пожилой нальчанки актуализировало проблему наркомании
Фото
20:38, 4 февраля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
3
начинаем привыкать к режиму беспилотной опасности
Фото
15:47, 3 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Помог срок давности. Об одном судебном мыльном пузыре
Все блоги
Справочник
Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Блогеры
Фото
17:04, 5 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Сеятели смерти. Убийство пожилой нальчанки актуализировало проблему наркомании
Фото
20:38, 4 февраля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
3
начинаем привыкать к режиму беспилотной опасности
Фото
19:49, 4 февраля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
новые баки и старые проблемы
Фото
15:47, 3 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Помог срок давности. Об одном судебном мыльном пузыре
Фото
19:48, 1 февраля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
страх перед вышками 5G никуда не делся
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Эльза Солтаева. Скриншот видео-канал "Марем" / кадр из видео
05 февраля 2025, 17:12
Эльза Солтаева задержана в Казахстане после побега из Чечни

Уборка мазута на побережье. Январь 2025 года. Фото Полины Безверхой, "Юга.ру"
05 февраля 2025, 13:59
Мать студента из Анапы опровергла версию о причинах его смерти

Атака беспилотников в Астрахани. 3 февраля 2025 г. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=dpSTyGBaVxY
05 февраля 2025, 12:58
Жители Астрахани пожаловались на запах газа после атаки беспилотников

На месте крушения рейса Баку - Грозный. 25 декабря 2025 г. Фото: Акимат Мангистауской области
05 февраля 2025, 12:44
Бакинские аналитики сочли чрезмерно осторожным отчет о крушении Embraer

Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Показать больше