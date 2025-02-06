Более 5800 военных из СКФО и ЮФО убиты на Украине

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Как минимум 2809 военнослужащих из СКФО и 2992 из ЮФО официально признаны убитыми в боевых действиях на Украине. Лидерами по числу убитых бойцов остаются дагестан и Волгоградская область.

Как сообщал "Кавказский узел", к 30 января чиновники и представители силовых ведомств официально назвали имена как минимум 5750 военнослужащих с юга России, признанных убитыми на Украине. Среди них менее 2785 бойцов из СКФО и 2965 из ЮФО, лидерами по числу убитых являются Дагестан и Волгоградская область.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Согласно данным "Кавказского узла", к 6 февраля в списке официально признанных убитыми на Украине бойцов из регионов юга России числятся 5801 человек, в том числе 2809 военных из СКФО и 2992 из ЮФО.

Как и ранее, самое большое количество убитых насчитывается в Дагестане – 1226. В Ставропольском крае официально названы убитыми 582 военных, в Северной Осетии – 345. В Чечне 1 и Кабардино-Балкарии 2 убитыми на Украине признаны 226 и 224 бойца соответственно. Подтверждены данные о 112 убитых из Ингушетии и 94 – из Карачаево-Черкесии.

В ЮФО по числу убитых лидирует Волгоградская область, где насчитывается 1097 убитых бойцов. В Краснодарском крае убитыми признаны 663 военнослужащих, в Ростовской области – 617. Убитыми на Украине названы 438 военных из Астраханской области, на Калмыкию и Адыгею приходятся 108 и 69 убитых соответственно.

Первым из представителей властей смерть российского военного на Украине публично признал глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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